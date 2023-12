Nach Torwart-Einlage: Urteil für Dynamos Kammerknecht ist da!

Claudio Kammerknecht (24, am Boden) musste gar nicht hinschauen, um zu wissen, dass er gerade einen Platzverweis kassierte. © Robert Michael/dpa

In bester Torwart-Manier hatte Kammerknecht den Ball auf der Linie mit der Hand aus dem Kasten gekratzt, dafür jedoch auch die Rote Karte gesehen.

Das Sportgericht des DFB hat den 24-Jährigen deshalb nun wegen unsportlichen Verhaltens für ein Spiel in der 3. Liga gesperrt, er verpasst damit das Auswärtsspiel der SGD am 17. Dezember in Duisburg und wird erstmals in dieser Saison nicht in Dynamos Startelf stehen.

Verein und Spieler haben dem Urteil zugestimmt, es ist also rechtskräftig.