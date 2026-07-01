Nach vier Leihen: Wagner hat sich bei Dynamo festgespielt!

Dresden - Dynamo -Neuzugang Robert Wagner (22): Na, eingelebt? Der 22-Jährige schüttelt sich vor Lachen. "Ja, ganz gut. Alle haben es mir leicht gemacht", gibt er mit einem Augenzwinkern die passende Antwort. Er ist wieder da! Er ist zurück und das ganze Dynamoland feiert. Ihm geht es nicht anders. Auch er hat ein Dauergrinsen im Gesicht.

Robert Wagner (22) bestach in der Rückrunde vor allem durch seine Robustheit und seine Athletik. © IMAGO/DeF

Nach vier Leihen - von Freiburg aus ging es nach Fürth, St. Pauli, Kiel und Dresden - jetzt die feste Verpflichtung und das Wissen, im besten Fall kann er mal länger bleiben, muss nicht in einem Jahr wieder umziehen. Deshalb ist er derzeit auf Wohnungssuche. Ein fester Wohnsitz für ihn in Dresden, sesshaft werden! Momentan wohnt Wagner noch im Hotel, doch nicht mehr lange. "Das sieht ganz gut aus mit der Wohnung."

Und dann gab es für ihn auch zum Auftakt in die Saison etwas, was er aus den Vorjahren nicht kannte: "Mal bekannte Gesichter sehen zum Trainingsstart. Es tat einfach gut, zurückzukommen, sich nicht vorstellen zu müssen", lächelt er. Ist ja auch mal etwas Neues.

Innerhalb von nur fünf Monaten hat sich Wagner in die Herzen der Fans gespielt. Er war zusammen mit Niklas Hauptmann (30) das Herz der Mannschaft, der Motorraum. Bedingungslos, kraftvoll, mit Lust und Wille hat Wagner die Partien absolviert.

Er war einer der Pfeiler für den Klassenerhalt. Dass die Fans Kopf standen, als seine Verpflichtung bekannt wurde, hat er durch seine eigenen sozialen Netzwerke und die von Dynamo mitbekommen.

"Das macht mich stolz, das hat mich gefreut. Ich versuche, da weiterzumachen, wo ich aufgehört habe. Die gesamte Rückrunde, der Staff, die Mannschaft, die Stadt und die Fans waren der Hauptgrund für meine Rückkehr. Ich habe mich wohlgefühlt."