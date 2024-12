Neue mentale Stärke! Dynamo lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen

Dresden - Vielleicht sollte man die Trauben nicht zu hoch hängen, die Dynamos nach dem 4:2-Sieg in Sandhausen nicht zu sehr loben. Aber: Die Schwarz-Gelben haben in der Kurpfalz eine neue Qualität gezeigt, die hoffen lässt. Und zwar eine auf mentaler Ebene. Sie haben sich in der ersten Hälfte durch nichts aus der Ruhe bringen lassen und in Hälfte zwei die Früchte geerntet.