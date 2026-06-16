Neuer Verteidiger im Anflug? Dynamo wildert wohl wieder beim FC Energie!

Dresden/Cottbus - Der nächste Cottbuser Aufstiegsheld steht vor dem Absprung! Nach TAG24-Informationen verlässt Rechtsverteidiger Simon Straudi die Lausitzer - und könnte bald bei einem Konkurrenten aufschlagen.

Ist Energies Aufstiegsheld Simon Straudi (27) auf dem Weg nach Dresden? © IMAGO / Steffen Beyer

Über den Abgang des 27-Jährigen hatte am Montagabend die Lausitzer Rundschau zuerst berichtet. Straudis Vertrag läuft Ende Juni aus, seit Wochen laufen hinter den Kulissen Gespräche. Energie wollte den Außenverteidiger gerne binden.

Das hat sich wohl erledigt! TAG24 weiß, dass es den Stammspieler zu einem ostdeutschen Zweitligisten ziehen soll. Viele kommen da wahrlich nicht infrage. Während der 1. FC Magdeburg rechts hinten doppelt gut besetzt ist, ist Dynamo Dresden dort noch blank.

Vergangene Saison waren in der Hinrunde Konrad Faber (28), in der Rückrunde Jonas Sterner (24) in der Viererkette gesetzt. Beide waren aber nur ausgeliehen, wurden beide beim letzten Heimspiel (zunächst) verabschiedet.

Während Faber, der auf 23 Einsätze kam (in der Rückrunde sechs für 100 Minuten), nicht nach Dresden zurückkommen wird, könnten sich die Verhandlungen bei Sterner (17 Einsätze, alle von Beginn an) und seinem Leihverein Hannover lange ziehen.

Denn der neue Sportgeschäftsführer Jonas Boldt (44) will sich wohl erst einmal ein Bild vom 24-Jährigen in der Vorbereitung machen. Seine Leistungen für Schwarz-Gelb sind schließlich nicht unbemerkt geblieben.