Neuer Verteidiger im Anflug? Dynamo wildert wohl wieder beim FC Energie!
Dresden/Cottbus - Der nächste Cottbuser Aufstiegsheld steht vor dem Absprung! Nach TAG24-Informationen verlässt Rechtsverteidiger Simon Straudi die Lausitzer - und könnte bald bei einem Konkurrenten aufschlagen.
Über den Abgang des 27-Jährigen hatte am Montagabend die Lausitzer Rundschau zuerst berichtet. Straudis Vertrag läuft Ende Juni aus, seit Wochen laufen hinter den Kulissen Gespräche. Energie wollte den Außenverteidiger gerne binden.
Das hat sich wohl erledigt! TAG24 weiß, dass es den Stammspieler zu einem ostdeutschen Zweitligisten ziehen soll. Viele kommen da wahrlich nicht infrage. Während der 1. FC Magdeburg rechts hinten doppelt gut besetzt ist, ist Dynamo Dresden dort noch blank.
Vergangene Saison waren in der Hinrunde Konrad Faber (28), in der Rückrunde Jonas Sterner (24) in der Viererkette gesetzt. Beide waren aber nur ausgeliehen, wurden beide beim letzten Heimspiel (zunächst) verabschiedet.
Während Faber, der auf 23 Einsätze kam (in der Rückrunde sechs für 100 Minuten), nicht nach Dresden zurückkommen wird, könnten sich die Verhandlungen bei Sterner (17 Einsätze, alle von Beginn an) und seinem Leihverein Hannover lange ziehen.
Denn der neue Sportgeschäftsführer Jonas Boldt (44) will sich wohl erst einmal ein Bild vom 24-Jährigen in der Vorbereitung machen. Seine Leistungen für Schwarz-Gelb sind schließlich nicht unbemerkt geblieben.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
Dynamo Dresden ist rechts hinten blank, Verhandlungen mit Jonas Sterner könnten sich ziehen
Straudi könnte eine von noch einigen vakanten Stellen schließen. Der Italiener hatte im September 2025 nach Vereinslosigkeit in Cottbus einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben. Speziell in der Rückrunde etablierte er sich als Stammkraft und Leistungsträger (20 Spiele).
Mehr noch: Der eher defensive Rechtsverteidiger verdrängte sogar den bis dato gesetzten Konkurrenten Henry Rorig (26) teilweise auf die Bank oder agierte im Saisonfinale ohne großen Qualitätsverlust links hinten.
Der gebürtige Südtiroler (Bruneck), der die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, gilt als zuverlässig, Teamplayer und zählte zu den stilleren Aufstiegshelden. Da ging nach dem Platzsturm in Regensburg fast unter, wie der 27-Jährige inmitten der feiernden Fans glückselig seine Freundin abknutschte.
Künftig könnte Straudi derlei Glücksmomente im Dynamo-Trikot erleben. In der sächsischen Landeshauptstadt könnte er den nächsten Karriereschritt gehen und würde mit Keeper Elias Bethke (23) auf einen alten Kollegen treffen.
Titelfoto: IMAGO / Steffen Beyer