"Nicht abhängig von anderen": Dynamo-Trainer Stamm will Klassenerhalt ohne Schönheitsfleck

Dresden - Wie sich doch die Situationen gleichen: zweiter Samstag im Mai vor einem Jahr. Dresden schafft am vorletzten Spieltag den Aufstieg in die 2. Bundesliga . Jetzt ist wieder der zweite Samstag im Mai. Dynamo kann in Braunschweig den Klassenerhalt klarmachen. Eins soll sich aber ändern gegenüber 2025. Thomas Stamm (43) will es diesmal aus eigener Kraft schaffen.

Mit einem Sieg kann sich Thomas Stamm (43) definitiv über den Klassenerhalt freuen - ganz ohne Schönheitsfleck. © Lutz Hentschel

Im Vorjahr unterlag Dynamo mit 0:1 beim SV Waldhof, konnte dennoch einen Spieltag vor Schluss jubeln, da Saarbrücken mit 2:4 in Aachen unterlag.

Den Feierlichkeiten nach der Ankunft am Trainingszentrum und einen Tag später am Terrassenufer tat dies freilich keinen Abbruch. Für den ehrgeizigen Stamm aber war es ein klitzekleiner Schönheitsfleck. Er hätte gern mit einem Dreier gefeiert.

Nun soll es anders laufen. Schon ein Punkt reicht am Samstag bei der Eintracht, die SGD hätte dann weiterhin vier Punkte plus auf die Löwen aus Niedersachsen - bei nur noch einem Spiel. Da Fürth und Düsseldorf am letzten Spieltag gegeneinander spielen, könnte nur einer von beiden noch an den Schwarz-Gelben vorbei. Münster ist eh schon weg.

"Wir wollen einen Schritt weiter sein als letztes Jahr in Mannheim. Nicht abhängig von anderen, sondern selbst die Verantwortung übernehmen und das Spiel an uns ziehen. Reifer auftreten, klarer sein in dem, was wir tun - auch das war ein Thema", so der gebürtige Schweizer.