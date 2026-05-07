Dynamo-Dresden-Blog: SGD-Aufstiegsheld hängt die Fußballschuhe an den Nagel
Dresden - Dynamo Dresden hat am Samstag mit dem 1:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern einen riesengroßen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.
Am kommenden Samstag (13 Uhr) steht für die Schwarz-Gelben bei Eintracht Braunschweig das nächste Kellerduell an, in dem die Mannschaft von Thomas Stamm (43) den Verbleib in der 2. Bundesliga dann eventuell auch schon rechnerisch eintüten könnte.
In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.
7. Mai, 11.42 Uhr: Ex-Dynamo-Stürmer Philipp Hosiner beendet seine Karriere
Nicht nur Stefan Kutschke (37) hängt seine Fußballschuhe nach der laufenden Saison an den Nagel, auch ein ehemaliger Dynamo-Stürmer verabschiedet sich von der Profi-Bühne: Philipp Hosiner (36).
Der fünffache österreichische Nationalspieler wechselte im Sommer 2020 vom Chemnitzer FC an die Elbe und ballerte die SGD anschließend unter Coach Alexander Schmidt mit zehn Treffern und neun Vorlagen zum Aufstieg in die 2. Bundesliga sowie zur Drittliga-Meisterschaft. Im Unterhaus kam der spielstarke Goalgetter dann aber kaum noch zum Zug, weshalb er im Januar 2022 zu den Kickers Offenbach abwanderte.
Nach anderthalb Jahren in der Regionalliga Südwest ging es für den Ösi zurück in die Heimat zu Austria Wien, wo er bereits von 2012 bis 2014 kickte und fortan in der zweiten Mannschaft seine Erfahrung an die Jugend der Violetten weitergeben sollte. Das tat er eindrucksvoll, hievte die "Young Violets" sogar mit 21 Treffern zurück in die Zweitklassigkeit. Dem Hauptstadtklub bleibt er auch künftig erhalten, denn der 36-Jährige wird neuer Individualtrainer für die Offensivspieler der Austria-Akademie.
Zurückblicken kann der Wandervogel auf eine bewegte Karriere: Hierzulande war Hosiner auch für den SV Sandhausen, den 1. FC Köln und Union Berlin am Ball, zudem kickte er für Stade Rennes in Frankreich und Sturm Graz, Admira Wacker sowie den First Vienna FC in Österreich.
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5. Mai, 15.46 Uhr: Dynamo-Training ohne Julian Pauli, aber mit Lennart Grill
Öffentliches Training bei Dynamo - ohne Julian Pauli: Die Abwehr-Stütze, die kurz vor dem Anpfiff gegen K'lautern passen musste, fehlt wegen muskulärer Probleme.
Ebenso nicht dabei ist Vinko Sapina (der weiterhin mit Rückenproblemen zu kämpfen hat). Elias Bethke spult Laufeinheit ab, Lennart Grill trainiert weiter individuell, alle übrigen Kicker sind an Bord.
2. Mai, 17.02 Uhr: Dennis Duah steigt mit dem TSV Havelse aus der 3. Liga ab
Bitterer Samstag für SGD-Leihgabe Dennis Duah (22)! Der Innenverteidiger ist mit dem TSV Havelse aus der 3. Liga abgestiegen.
Mit einer 0:4-Pleite beim SC Verl ist der Klassenerhalt für die Niedersachsen bei acht Zählern Abstand zum rettenden Ufer zwei Spieltage für Schluss jetzt auch rechnerisch nicht mehr möglich. Duah war in der Hinserie der laufenden Saison noch an Aufstiegsaspirant Energie Cottbus ausgeliehen, kam in der Lausitz allerdings kaum zum Zug. Daher brach Dynamo das Geschäft im Winter vorzeitig ab und schickte den 22-Jährigen stattdessen nach Havelse.
Beim TSV sammelte Duah mit 13 Ligaeinsätzen endlich Spielpraxis und etablierte sich im starken Schlussspurt sogar als Stammkraft. Letztlich reichten die drei Siege aus den vergangenen fünf Partien aber nicht mehr zum Verbleib.
Der Vertrag des jungen Abwehrmannes an der Elbe läuft noch bis 2027.
30. April, 14.51 Uhr: SGD-Coach Stamm kann gegen Lautern auf nahezu alle Spieler zurückgreifen
"Manchmal ist von der Tagesform abhängig und es wird vom Gegner kaltschnäuzig ausgenutzt", sagt Thomas Stamm rückblickend auf Dynamo Dresdens klare Niederlage in Düsseldorf vor fast einer Woche. Dort machte der SGD-Coach vor allem die Defensivleistung als "nicht ausreichend" aus - anders als in den vielen Rückrundenpartien zuvor.
Gegen Kaiserslautern am Samstag (13 Uhr) erwartet der Schweizer aber wieder eine deutliche Leistungssteigerung, auch weil die Woche wieder konzentriert gearbeitet wurde und weil er die zwei Heimspiele bei noch drei ausstehenden Partien durchaus als Vorteil im Abstiegskampf sieht. Außerdem geht - Stand Donnerstagmittag - keiner mehr angeschlagen in die Partie.
Vor einer Woche waren Tim Schreiber (24) und Thomas Keller (26) noch fraglich, beide spielten. Gegen die Roten Teufel aber fehlen nur die üblichen Dauerkandidaten: Lennart Grill (27), Elias Bethke (23) und Vinko Sapina (30).
29. April, 12.37 Uhr: Dynamo Dresden stattet Torhüter-Juwel Maximus Fritzsche mit Fördervertrag aus
Dynamo Dresden hat sein größtes Torhüter-Juwel Maximus Fritzsche (17) mit einem weiteren Vertrag ausgestattet. Wie die SGD am Mittwoch mitteilte, absolviert er bereits jetzt regelmäßig Einheiten bei den Profis, war auch im Winter mit im Trainingslager in der Türkei.
Vor Kurzem hätte er es sogar das erste Mal nach den Ausfällen von Tim Schreiber (24), Elias Bethke (23) und Lennart Grill (27) in den Profikader schaffen können, war aber aufgrund einer Roten Karte gesperrt.
Fritzsche ist gebürtiger Dresdner und kam über den SG Dölzschen und Soccer for Kids zu Dynamo und hält aktuell in der U19. Er verfügt mit 2,03 Metern über ein Gardemaß für einen Torhüter, besitzt seit 2025 einen Nachwuchsvertrag bei der SGD.
"Maxi ist bereits seit vielen Jahren Teil unserer Nachwuchs Akademie und hat sich im Juniorenbereich schrittweise entwickeln können. Dank seiner Körpergröße besticht er im Tor mit viel Präsenz. Wir trauen ihm zu, dass er diese körperlichen Voraussetzungen gepaart mit dem modernen Torwartspiel am Fuß in den kommenden Jahren seiner Entwicklung perfektionieren kann. Deshalb freuen wir uns, ihn mit unseren Trainerteams weiter bei Dynamo begleiten zu können und so nach und nach den Schritt in den Profibereich zu meistern", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39).
28. April, 16.38 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Sapina und Sterner
Bei bestem Frühlingswetter bittet Thomas Stamm sein Team zum öffentlichen Training und hat dabei gleich Grund zur Freude: Fast alle Spieler sind fit, er kann aus dem Vollen schöpfen.
Lediglich Elias Bethke muss komplett passen, Vinko Sapina steht zumindest wieder für individuelles Training auf dem Platz. Auch Jonas Sterner ist nach dem Schreck gegen Fortuna Düsseldorf, als er nach der Partie ins Krankenhaus gebracht werden musste, wieder mit dabei. Zwar beendete er die Einheit frühzeitig, kündigte aber an, ab Mittwoch wieder voll zu trainieren.
26. April, 15.36 Uhr: Krimi im Abstiegskampf: So hat die Konkurrenz von Dynamo Dresden gespielt
Nach der Niederlage von Dynamo Dresden am Freitagabend in Düsseldorf und den Siegen von Kiel und Bielefeld am Samstag, ist die Tabelle am Sonntag nicht noch enger zusammengerutscht.
Das lag daran, dass mit dem 1. FC Magdeburg und der SpVgg Greuther Fürth zwei direkte Konkurrenten im Abstiegskampf verloren haben.
Trotzdem hat die SGD Boden im Vergleich zur Vorwoche verloren. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur zwei Pünktchen, vergangene Woche waren es vier. Doch die Schwarz-Gelben wissen, dass sie noch drei Spiele lang Vollgas geben müssen, Trainer Thomas Stamm betont dies seit Monaten.
Die Ergebnisse vom 31. Spieltag im Überblick:
Freitag:
Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden 3:1
1. FC Kaiserslautern - Eintracht Braunschweig 0:2
Samstag:
Karlsruher SC - Hannover 96 1:3
Hertha BSC - Holstein Kiel 0:1
Preußen Münster - Arminia Bielefeld 2:3
SV Darmstadt 98 - SV Elversberg 3:3
Sonntag:
VfL Bochum - SpVgg Greuther Fürth 2:1
SV Paderborn - Schalke 04 2:3
1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg 1:0
25. April, 11.26 Uhr: So geht es Dynamo Dresdens Spieler Jonas Sterner nach dem Foul von Cedric Itten
Nachdem Cedric Itten (29) ihm die Hand ins Gesicht geschlagen hatte, musste Dynamo Dresdens Verteidiger Jonas Sterner (23) nach der 1:3-Niederlage in Düsseldorf ins Krankenhaus gebracht werden.
Nach eingehenden Untersuchungen gab es noch am Abend Entwarnung. Wie die SGD auf TAG24-Nachfrage bestätigte, hat sich Sterner glücklicherweise nicht schwer verletzt und konnte die Klinik noch am Freitagabend wieder verlassen.
Der SGD-Bus war da schon in Richtung Dresden losgerollt, weshalb Sterner mit dem Auto in die sächsische Landeshauptstadt gefahren wurde. Bleibt für Dynamo zu hoffen, dass Sterner bis Samstag wieder einsatzfähig ist. Mit Konrad Faber stünde aber auch adäquater Ersatz parat.
24. April, 22 Uhr: Dynamo Dresden erleidet Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt
Mit der bitteren 1:3 (0:2)-Niederlage bei Fortuna Düsseldorf hat Dynamo Dresden einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten.
Alle Infos könnte Ihr in unseren Artikeln zum Spieltag erfahren:
Herber Rückschlag im Abstiegskampf! Dynamo verliert in Düsseldorf und rutscht wieder tief rein
Dynamo-Noten gegen Düsseldorf: Zweimal die Fünf! Glänzen kann bei SGD-Rückschlag keiner
Dynamo-Trainer sieht "klare Tätlichkeit": Jonas Sterner im Krankenhaus
Enttäuschter Vermeij gibt die Richtung vor: "Mund abwischen, weitermachen"
23. April, 11.00 Uhr: Drei Ausfälle bei Dynamo Dresden, bei zwei Spielern besteht Hoffnung
Nur die drei üblichen Namen wurden zunächst genannt, als es darum ging, wer nicht für Dynamo Dresden am Freitagabend (18.30 Uhr) in Düsseldorf die nächsten drei Punkte im Abstiegskampf der 2. Bundesliga mit einfahren kann. Sind Tim Schreiber und Thomas Keller also wieder fit? Ein klares Vielleicht!
Elias Bethke, Lennart Grill und Vinko Sapina fehlen noch immer, werden wohl auch in den restlichen vier Partien nicht mehr eingreifen können. Stammkeeper Schreiber und Innenverteidiger Keller aber schon.
Beide wurden dann doch noch als "fraglich" deklariert, haben die Woche aber voll mittrainiert. Ob sie spielen, soll eher eine "perspektivische" Entscheidung werden, so Thomas Stamm. „Es gibt nicht nur dieses eine wichtige Spiel, es gibt noch vier. Wenn sie bei einhundert Prozent sind, sind sie dabei“, erklärt Dynamos Coach.
Wenn die Eurowings-Maschine heute um 17 Uhr vom Flughafen Dresden abhebt, werden beide mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dabei sein. Alles Weitere wird der Spielberichtsbogen eine Stunde vor Anpfiff zeigen.
21. April, 17.55 Uhr: Ex-Dynamo Philipp Zeiger beendet seine Karriere
Nach gut 500 Pflichtspielen ist Schluss! Der gebürtige Dresdner und frühere Jungprofi von Dynamo Philipp Zeiger (35) beendet im Sommer seine Karriere. Dies teilte sein aktueller Verein, der SV Babelsberg 03, am Dienstag mit.
Der großgewachsene Abwehrhüne (1,94 Meter) wurde beim FV Dresden Nord ausgebildet und schaffte 2008 den Sprung zu den SGD-Profis.
2010 verließ er die Dynamos Richtung VFC Plauen und startete eine langjährige Regionalliga-Laufbahn mit 360 Partien in der vierten Spielklasse für den Halleschen FC, Rot-Weiss Essen, die VSG Altglienicke und zuletzt die Filmstädter.
21. April, 14.40 Uhr: Dynamo Dresden erhält Lizenzen für 2. Bundesliga und 3. Liga
Dynamo Dresden hat von der DFL die Lizenz für die Teilnahme an der 2. Bundesliga in der kommenden Saison erhalten. Dabei erfüllte die SGD alle Zulassungsvoraussetzungen, sodass die Lizenz ohne Bedingungen erteilt wurde.
"Wir können stolz darauf sein, erneut die Lizenz ohne Bedingungen erhalten zu haben und somit fest für die kommende Spielzeit planen zu können. Besonders mit Blick auf die wirtschaftliche Eigenleistung in diesen anspruchsvollen Zeiten, ist dieses Ergebnis für uns als Verein sehr hoch einzuschätzen", sagte Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann.
Zwar gebe es "wenige Auflagen, die wir infrastrukturell oder personell nachbessern müssen", diese schmälerten aber nicht die geleistete Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die den Spielertrieb ermöglichten, betonte Zimmermann und bedankte sich bei allen Beteiligten.
Parallel dazu beantragte Schwarz-Gelb für den Abstiegsfall auch die Lizenz für die 3. Liga, die vom DFB ebenfalls ohne Bedingungen erteilt wurde.
20. April, 13.50 Uhr: Vorverkauf für das Dynamo-Match in Braunschweig
Aufgepasst, Fans: Am kommenden Mittwochvormittag startet bei Dynamo der Ticket-Vorverkauf zum letzten Auswärtsspiel der Saison.
Wie die SGD via Website und Instagram bekannt gab, werden ausschließlich Vereinsmitglieder dann ab 10 Uhr die Chance bekommen, sich Karten für das Match am vorletzten Spieltag bei Keller-Konkurrent Eintracht Braunschweig (9. Mai, Anstoß 13 Uhr) zu sichern.
19. April, 11 Uhr: Was macht die Konkurrenz im Abstiegskampf?
Dynamo Dresden feierte am Samstag einen 2:0-Erfolg gegen den VfL Bochum und steht jetzt mit 35 Punkten auf dem elften Rang. Wie wichtig der Heimdreier war, zeigt der Blick auf die anderen Plätze: Von den anderen "Kellerkindern", die am Wochenende bisher im Einsatz waren, verlor nur Fortuna Düsseldorf mit 0:2 gegen den direkten Konkurrenten aus Magdeburg.
Bereits am Freitagabend hatte Holstein Kiel den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 geschlagen, Arminia Bielefeld holte durch das 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg immerhin einen Punkt.
Am Sonntag sind dann noch die aktuell letztplatzierten drei Klubs im Einsatz, und alle müssen bei Topteams ran: Eintracht Braunschweig (30 Punkte) empfängt Hertha BSC, Greuther Fürth (30) Darmstadt 98 und Schlusslicht Preußen Münster (28) ist bei Schalke 04 zu Gast.
Für Dynamo bedeutet das: Sollte keiner dieser Mannschaften der Coup gelingen, wächst der Vorsprung auf den Relegationsplatz zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison auf fünf Zähler an. Doch auch ohne Überraschungen bleibt die Situation im Tabellenkeller spannend, besonders, weil an den restlichen vier Spieltagen noch zahlreiche Konkurrenten direkt gegeneinander spielen.
16. April, 14.50 Uhr: Dynamo Dresden droht Ausfall von drei Spielern
Es gibt Dinge über Thomas Stamm, die wissen nur wenige. Eine Sache zum Beispiel, die hat Dynamos Coach nur seinen Co-Trainern anvertraut.
Der Schweizer hat sich zur Winterpause ein Punkteziel gesetzt, das er aber nicht kommunizieren will. "Ob die Zahl am Ende kommt oder nicht, ist nicht entscheidend. Die Zahl ist ambitioniert, wenn weniger reichen, auch gut", so Stamm.
Gibt's gegen Bochum am Samstag wieder drei Zähler, ist der nächste große Schritt in Sachen Zweitliga-Verbleib zumindest gemacht. Dafür kommen auch Kofi Amoako und Robert Wagner nach Gelbsperre wieder zurück.
Allerdings ist fraglich, ob Niklas Hauptmann (Schulter) und Thomas Keller (Fuß) wieder zur Verfügung stehen. Ebenfalls unklar: Vincent Vermeij. Der Niederländer laboriert an Rückenproblemen, konnte zuletzt nicht trainieren.
14. April, 16.46 Uhr: Armin Schuster lobt vorgestellte Maßnahmen
Unmittelbar nach den von Dynamo Dresden vorgestellten Maßnahmen im Zuge der Ausschreitung im Heimspiel gegen Hertha hat Sachsens Innenminister Armin Schuster (64, CDU) reagiert – und die Sportgemeinschaft in ihrer Konsequenz gelobt.
"Die SG Dynamo Dresden hat im Nachgang zu den völlig inakzeptablen Vorkommnissen der vergangenen zwei Wochen ein erstes beachtliches Bündel von Maßnahmen vorgestellt und geht damit deutlich über die bisher gewohnte Rhetorik im Fußball hinaus", hieß es in einer Mitteilung des Staatsministers.
"Dass alle entscheidenden Gremien des Vereins – Aufsichtsrat, Präsident und beide Geschäftsführer – mit einer Stimme sprechen, ist ein neues und ermutigendes Zeichen, das jede Unterstützung verdient und auf dessen Grundlage jetzt beim Thema Sicherheit Wirkung erzielt werden muss", fügte der CDU-Politiker an.
Es seien jetzt "alle Register zu ziehen", denn nach den Ausschreitungen stehen der Klub und seine Fanszene in den kommenden Heimpartien vor einer "entscheidenden Nagelprobe".
"Die Vorfälle zeigen einmal mehr, dass Stadionverbote und personalisierte Tickets zwei Seiten derselben Medaille sind und es auch für DFB und DFL höchste Zeit ist, beim Aufbau der beschlossenen Stadionverbotskommission endlich voranzukommen", so Schuster weiter. "Akut erwarte ich von DFB/DFL eine schnelle Entscheidung zu bundesweiten Stadionverboten für die an der Drittort-Auseinandersetzung zwischen Dresdner und Nürnberger Beteiligten."
14. April, 16.17 Uhr: Lennart Grill schaut den Kollegen beim Training zu
Im Dresdner Schmuddelwetter bereitete sich die Sportgemeinschaft am Dienstagnachmittag auf das Heimspiel gegen Bochum vor.
20 Feldspieler waren dabei am Start, darunter auch Niklas Hauptmann (29), der zuletzt mit Schulterproblemen zu kämpfen hatte und gegen Nürnberg passen musste. Gleiches galt für Thomas Keller (26, Bein) und Vinko Sapina (30, Rücken), die am Dienstag individuell trainierten. Elias Bethke (23, Bauchmuskelzerrung) wirkte in der Vierergruppe der Torhüter wieder voll mit.
Und das unter den Augen seines Kollegen Lennart Grill (27): Der Keeper, der bereits seit Dezember vergangenen Jahres mit einer Knieverletzung ausfällt, schaute sich das Training seiner Mannschaftskameraden aus nächster Nähe an.
7. April, 17.55 Uhr: Personalsorgen bei Dynamo Dresden wachsen
Mehr als 200 Fans fanden sich am Dienstag in der Walter-Fritzsch-Akademie ein, um bei bestem Frühlingswetter das öffentliche Training von Dynamo Dresden zu verfolgen.
Nicht zu Gesicht bekamen sie dabei allerdings Niklas Hauptmann, der nach dem Hertha-Spiel noch über Schulterschmerzen klagte, und Jason Ceka, der einen Schlag auf den Fuß bekommen hatte. Auch Vinko Sapina, nach wie vor am Rücken verletzt, fehlte im Training, Elias Bethke trainierte zumindest individuell.
Doch auch während des Trainings wurden die Personalsorgen nicht kleiner: Erst prallten Jonas Sterner und Alexander Rossipal zusammen und mussten behandelt werden. Zwar konnten beide das Training fortsetzen, Sterner griff sich aber immer wieder an die Seite. Noch schlechter lief es bei Thomas Keller: Der Dynamo-Abwehrchef musste am rechten Bein behandelt werden und die Einheit schließlich abbrechen.
2. April, 14.11 Uhr: Dynamo-Coach Stamm muss auf vier SGD-Akteure verzichten
Spieltag unter besonderen Umständen. Flutlicht und Hertha BSC rücken bei Dynamo Dresden am Samstagabend zunächst erst einmal in den Hintergrund. Das Gedenken an Hansi Kreische (†78) nimmt vorab seinen Platz ein.
"Wenn so eine Persönlichkeit, wie er es hier war, geht, dann beschäftigt das einen. Es gehört leider dazu, aber es erdet einen, dass es deutlich wichtigere Dinge im Leben gibt", erklärt Thomas Stamm (43).
Nichts hätte aber wohl Dynamos Legende mehr gewollt, als drei Punkte gegen den Hauptstadt-Klub und gegen den Abstieg. Bis auf den gelbgesperrten Stefan Kutschke (37), Vinko Sapina (30, Rücken) sowie die zwei Torhüter Lennart Grill (27) und Elias Bethke (23) sind für den Flutlichtkracher auch alle Mann an Bord.
1. April, 17.32 Uhr: Dynamo Dresden richtet Gedenkstätte für Hansi Kreische ein
Nach dem Tod von Ehrenspielführer und Klublegende Hansi Kreische (†78) hat der Klub noch am Mittwoch eine Gedenkstätte an der Lennéstraße am Rudolf-Harbig-Stadion eingerichtet.
Das Präsidium legte einen Blumenkranz nieder, wie die Schwarz-Gelben mitteilten. Alle Fans, die ebenfalls Blumen, Kerzen oder Trauerbotschaften ablegen möchten, könnten dies dort tun.
31. März, 16.06 Uhr: Dynamos Keller und Bethke trainieren wieder mit
Die Dynamos stehen an diesem Mittwoch bei nasskaltem Wetter auf dem Platz und bereiten sich auf das kommende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vor.
Die vor Ort anwesenden Fans sehen dabei die zuletzt ausgefallenen Thomas Keller (26) und Elias Bethke (23) zurück auf dem Grün, die individuell trainieren.
Abgesehen von Kofi Amoako (20), der wegen der "U21"-Länderspielreise fehlt, und Vinko Sapina (30) ist das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) damit komplett.
30. März, 11.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag
Mit dem Ende der Länderspielpause beginnt für die Dynamos wieder der Zweitliga-Alltag.
SGD-Fans können am morgigen Dienstagnachmittag ab 15 Uhr beim öffentlichen Training auf dem Gelände der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie hautnah mitverfolgen, wie ihre Profis sich auf das bevorstehende Flutlicht-Heimspiel (Samstag, 20.30 Uhr) gegen die Berliner Hertha vorbereiten.
27. März, 14.09 Uhr: Die Termine für Dynamo Dresden bis Saisonende sind da
Kalender raus und Stifte gezückt: Die Spieltermine von Dynamo Dresden bis Saisonende sind da. Demnach muss das Team von Trainer Thomas Stamm am Freitagabend, dem 24. April um 18.30 Uhr bei Fortuna Düsseldorf ran.
Danach folgen zwei Samstagsspiele daheim gegen Kaiserslautern und auswärts in Braunschweig, ehe am 17. Mai der letzte Spieltag mit einem Heimauftritt gegen Holstein Kiel ansteht.
Die Termine im Überblick:
24.4. Fortuna Düsseldorf - Dynamo Dresden (18.30 Uhr)
2.5. Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr)
9.5. Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden (13 Uhr)
17.5. Dynamo Dresden - Holstein Kiel (15.30 Uhr)
26. März, 16.17 Uhr: SGD entscheidet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav für sich
Schluss für heute! Das war kein Leckerbissen, was Dynamo Dresden da vor rund 150 Fans in der Akademie gegen FK Mladá Boleslav abgeliefert hat. Für einen Sieg reichte es gegen den tschechischen Erstligisten trotzdem.
Beim 2:1 machten Christoph Daferner (54./FE) und Stefan Kutschke (115.) die Tore für Schwarz-Gelb. Filip Lehky (97.) glich zwischenzeitlich aus.
Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Wenig Glanz gegen Erstligisten: Schwaches Testspiel von Dynamo reicht trotzdem zum Sieg".
26. März, 16.14 Uhr: Dynamo Dresden liegt wieder in Führung
115. Minute: Fehlende Effizienz kann man Dynamo nicht verwerfen! Eine der wenigen Chancen im zweiten Durchgang nutzte Stefan Kutschke per Kopf zur erneuten 2:1-Führung. Niklas Hauptmann hatte geflankt.
Nur eine Minute später ließ dann aber doch Ben Bobzien die Entscheidung liegen.
26. März, 15.56 Uhr: FK Mlada Boleslav gleicht gegen Dynamo Dresden aus
Und tatsächlich ist etwas passiert. Der Ausgleich für Boleslav in der 97. Minute durch Filip Lehky.
So war das mit den Wechseln nicht geplant, zumal Stefan Kutschke kurz zuvor noch aus guter Distanz knapp drüber ballerte.
26. März, 15.50 Uhr: Dynamo Dresden wechselt komplett durch
90. Minute: Es besteht Hoffnung auf ein bisschen mehr Action.
Der zweite Anzug hat Feierabend, Thomas Stamm bringt zehn neue Mann. Bis auf Jan-Hendrik Marx und Keeper Maximus Fritzsche auch alles Startelf-Kandidaten.
26. März, 15.22 Uhr: Das Spiel läuft wieder, Dynamo Dresden wechselt einmal
Das Spiel läuft wieder und auf Seite der SGD ist nur einer neu auf dem Platz. Stefan Kutschke ersetzt den bisher einzigen Torschützen Christoph Daferner. Und das ist auch lautstark auf dem Platz zu vernehmen.
Die große Wechselorgie soll es aber erst später geben. 16 Ersatzspieler hat Stamm dafür zur Verfügung, Tim Schreiber, Elias Bethke, Vinko Sapina, Vincent Vermeij, Kofi Amoako und Thomas Keller sind nicht mit dabei.
26. März, 14.59 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0 gegen den FK Mlada Boleslav
Überpünktlich pfeift Schiedsrichter Jens Klemm zur Pause.
Die ersten 60 (bisher recht langweiligen) Minuten sind gespielt. Die SGD führt vor rund 150 Fans mit 1:0. Und viel mehr lässt sich dazu auch nicht sagen.
26. März, 14.55 Uhr: Dynamo Dresden geht in Führung
54. Minute: Endlich! Dynamos zweiter Torschuss ist drin. Es brauchte allerdings einen Elfmeter.
Luca Herrmann wurde von Denis Donat im Strafraum gelegt, Christoph Daferner verwandelte sicher zum 1:0.
26. März, 14.17 Uhr: Chancen lassen auf sich warten
20 Minuten sind gespielt, passiert ist aber quasi nichts.
Ereignisarm geht es zu zwischen Dynamo Dresden und FK Mlada Boleslav.
Bisher gab's nur einen Kopftreffer zwischen Christoph Daferner und Filip Matousek. Den anschließenden Freistoß setzte Luca Herrmann in die Mauer.
26. März, 13.55 Uhr: SGD-Testspiel läuft
Mit einer Verspätung von 23 Minuten geht es jetzt also los.
Der Ball rollt.
26. März, 13.42 Uhr: Die Aufstellungen sind da! So startet Dynamo ins Testspiel
Dynamo-Coach Stamm nutzt das heutige Testspiel, um personell mal ordentlich durchzumischen.
Kammerknecht gehört dabei direkt zur Startelf und meldet sich zurück, nachdem er zuletzt nicht mal mehr im Zweitliga-Kader stand und nur auf der Tribüne Platz nehmen musste. Auch Daferner und Fröling stehen diesmal von Beginn an auf dem Rasen.
Zugleich gönnt der SGD-Cheftrainer einigen Stammspielern eine Verschnaufpause, darunter Keeper Schreiber, der von Mesenhöler vertreten wird.
26. März, 13.10 Uhr: Dynamo-Testspiel gegen tschechischen Erstliga-Klub
Eigentlich sollte in knapp 20 Minuten Dynamos Testspiel gegen FK Mladá Boleslav angepfiffen werden. Sollte!
Denn während die SGD bereits anschwitzt, ist der tschechische Erstligist gerade erst in der Trainingsakademie eingetroffen. Der Anpfiff verzögert sich um 15 Minuten.
22. März, 16.30 Uhr: Im Keller wird es jetzt richtig kuschlig
Crunchtime, Showtime, Hauen und Stechen! Egal, wie man es nennt. Der Abstiegskampf wird in den letzten sieben Runden der 2. Bundesliga heiß werden. Nach dem 27. Spieltag rückten alle noch näher zusammen. Zwischen dem Letzten Münster (26 Punkte) und dem Elften Düsseldorf (31) liegen nur fünf Zähler. Selbst Bochum (33) als Zehnter wackelt noch.
Nach den Niederlagen der Fortuna (31), von Dresden, Braunschweig, Fürth (alle 29) und Bielefeld (28) haben sich am Sonntag Magdeburg und Kiel mit ihren Auswärtssiegen zu den großen Gewinnern des Spieltages aufgeschwungen.
Der 1. FCM hat nach Toren von Mateusz Zukowski (45.+2/72.) und Richmond Tachie (90.+5) mit 3:1 in Münster gewonnen und die Rote Laterne an die Preußen abgegeben. Mit nunmehr 27 Zählern ist Magdeburg wieder dran an den anderen. Kiel siegte gegen dezimierte Bochumer in einem irren Spiel mit 3:2. Kasper Davidsen (8), Ex-Dynamo Phil Harres (45.+2) und Jonas Therkelsen (70.) trafen für die Störche. Philipp Hofmann (14./66.) sorgte jeweils für die zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Kiel ist jetzt 16., punktgleich mit dem 15. Bielefeld.
Was heißt das für Dynamo? Eigentlich nur eins: Vollgas sieben Spiele lang. Dynamo empfängt aus dem Keller noch Bochum und Kiel, muss nach Düsseldorf und Braunschweig. Die SGD hat alles in der eigenen Hand.
20. März, 17.27 Uhr: Kofi Amoako für U20-Nationalmannschaft nominiert
Die starken Leistungen von Kofi Amoako im Dresdd von Dynamo Dresden sind nicht unbemerkt geblieben: U20-Nationaltrainer Hannes Wolf hat den 20-Jährigen für die anstehende Länderspielpause einberufen.
Am Montag, dem 23. März, tritt Amoako die Reise nach Berlin an, wo das deutsche Team am 26. März auf Tschechien trifft. Kurz darauf geht es für die U20-Auswahl weiter nach Polen, wo sie in Lublin gegen die polnische U20 spielt. Am 1. April reist Amoako dann zurück nach Dresden, um sich mit dem Team auf das Heimspiel gegen Hertha BSC am Ostersamstag vorzubereiten.
17. März, 16.35 Uhr: Dynamo Dresden bestreitet Testspiel gegen FK Mladá Boleslav
In der Länderspielpause steht für Dynamo ein Testspiel auf dem Programm.
Am 26. März empfängt die Mannschaft von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) den tschechischen Erstligisten FK Mladá Boleslav zu einer Partie über zweimal 60 Minuten.
Gespielt wird in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie, wo Fans sowie Interessierte die Begegnung live mitverfolgen können. Der Anstoß erfolgt um 13.30 Uhr.
16. März, 13.26 Uhr: Kein öffentliches Training nach dem 6:0-Sieg von Dynamo Dresden
Nach dem tollen 6:0-Erfolg gegen den SC Preußen Münster ist die Woche bei Dynamo kurz, deshalb findet kein öffentliches Training statt.
Wohl erst in der Länderspielpause, die in der kommenden Woche ansteht, dürfen die Fans ihre SGD-Lieblinge wieder besuchen.
11. März, 15.33 Uhr: Vinko Sapina fehlt beim öffentlichen Training!
Trotz der Bombenentschärfung an der Carolabrücke und den damit verbundenen Straßensperrungen haben sich gut drei Dutzend Interessierte zum öffentlichen Dynamo-Training eingefunden.
26 Feldspieler und vier Torhüter stehen bei der Einheit am heutigen Mittwochnachmittag auf dem Platz.
Neben dem Langzeitverletzten Lennart Grill (27) fehlt nur Vinko Sapina (30) wegen Rückenproblemen, sonst ist das Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) vollzählig.
11. März, 13.02 Uhr: Dynamo Dresden reist im Sommer-Trainingslager wieder nach Windischgarsten
Dynamo Dresden wird sich im Sommer erneut im österreichischen Windischgarsten auf die neue Saison vorbereiten. Das teilte der Verein am Mittwoch mit.
Demnach bezieht das Team von Trainer Thomas Stamm (43) vom 16. bis zum 23. Juli Quartier im "Dilly - Das Nationalpark Resort". Schon im vergangenen Sommer bereitete sich die Mannschaft nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga dort vor.
Ein Testpiel in Windischgarsten ist geplant. Sowohl die 2. Bundesliga, als auch die 3. Liga starten vom 7. bis 9. August in die Saison 2026/27.
10. März, 15.14 Uhr: Quentin-Orlando Enold unterzeichnet Profivertrag bei Dynamo Dresden
Die SGD bastelt schon an der Zukunft und stattet Quentin-Orlando Enold gut zwei Wochen nach seinem 18. Geburtstag mit einem Profivertrag aus.
Der offensive Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des VfL 05 Hohenstein-Ernstthal und gelangte über das Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC im Sommer 2023 nach Dresden.
"Quentin hat sich in den zurückliegenden Spielzeiten kontinuierlich weiterentwickelt und es so geschafft, sich in der U17, U19 und U21 jeweils in einer älteren Altersklasse zu beweisen. Er war bereits zuletzt regelmäßig Teil des Trainingskaders unserer Zweiligamannschaft und hat darüber hinaus in Testspielen sein Potenzial unter Beweis gestellt", freute sich Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) über die Unterschrift.
9. März, 18.37 Uhr: Geldstrafe für Hannover 96 wegen Vandalismus im Rudolf-Harbig-Stadion
Beim Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Hannover 96 am 21. September 2025 demolierten Gästefans Toiletten im Rudolf-Harbig-Stadion. Dafür sind die 96er jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt worden.
So seien im Rahmen des 2:2 die Toilettenanlagen im Gastbereich verschmutzt und beschädigt worden, hieß es in der Urteilsbegründung. Es seien mindestens ein WC-Deckel sowie mindestens eine Abspülvorrichtung und drei Papierhalter abgerissen und teilweise in die WC-Schüsseln geworfen worden.
Für das Fehlverhalten seiner Fans muss Hannover nun 5000 Euro Strafe zahlen, von denen ein Drittel in eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen gesteckt werden kann. Das Urteil ist rechtskräftig.
9. März, 16.10 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training steigt am Mittwoch
Dynamo-Fans aufgepasst: Die SGD öffnet am kommenden Mittwochnachmittag die Türen zum öffentlichen Training.
Ab 15 Uhr können Interessierte auf dem Gelände der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie hautnah mitverfolgen, wie sich die Profis von Cheftrainer Thomas Stamm (43) auf das bevorstehende Heimspiel gegen den direkten Abstiegs-Konkurrenten Preußen Münster (Sonntag, 13.30 Uhr) vorbereiten.
6. März, 15.05 Uhr: Am Sonntag wartet der KSC auf Dynamo Dresden
Mit dem Flieger geht es am Samstag über Frankfurt Richtung Karlsruhe. Und Dynamo kann im Wildpark am Sonntag (13.30 Uhr) zu in dieser Saison unbekannten Höhenflügen ansetzen.
Dafür hat Thomas Stamm (43) auch fast alle Mann an Bord. Bis auf den dauerverletzten Lennart Grill und den gesperrten Jakob Lemmer hat der SGD-Coach volle Auswahl. Viel wechseln wird aber er sicherlich nicht. Warum auch? Im Gegensatz zum 3:3 der Hinrunde ist die Erfolgs-Elf gefunden. Das erste Kräftemessen beider Teams ist trotzdem für Stamm ein wichtiger Hinweisgeber für Sonntag.
"Sie haben die Grundordnung wieder verändert, analog zum Hinspiel. Natürlich nimmt man das in der Vorbereitung mit", so der 43-Jährige.
5. März, 12 Uhr: An diesem Tag spielt Dynamo Dresden zu Hause gegen Hertha BSC
Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 28 bis 30 terminiert. Somit herrscht jetzt Klarheit, dass Dynamo Dresden am Karsamstag, dem 4. April, zu Hause zum Top-Spiel Hertha BSC unter Flutlicht um 20.30 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion empfängt.
Die Partie beim 1. FC Nürnberg wird am Samstag, den 11. April um 13 Uhr angepfiffen, das Heimspiel gegen den VfL Bochum steigt exakt eine Woche später, am 18. April um 13 Uhr daheim.
Die nächsten Ansetzungen gibt es in der Woche vom 23. bis 27. März, wenn die Achtelfinalspiele der UEFA-Klubwettbewerbe absolviert sind.
4. März, 15.28 Uhr: (Fast) volle Kapelle beim öffentlichen Training am Mittwoch
Strahlender Sonnenschein und wolkenloser Himmel beim Mittwochstraining der Dynamos.
27 Feldspieler und vier Torhüter sind am Start. Lediglich der Langzeitverletzte Lennart Grill fehlt. Auch Julian Pauli und Kofi Amoako, die SGD-Coach Thomas Stamm im Heimspiel gegen Darmstadt verletzungsbedingt ausgewechselt hatte, üben mit.
1. März, 14.47 Uhr: Pyro mit Nachspiel! Dynamo muss Geldstrafe zahlen
Für das Abbrennen von Pyro im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am 4. Oktober muss Dynamo insgesamt 1200 Euro zahlen. Das entschied das DFB-Sportgericht am Dienstagnachmittag.
Immerhin: Ein Drittel der Strafsumme wegen "unsportlichen Verhaltens" darf zweckgebunden in Maßnahmen zur Gewaltprävention oder Sicherheit investiert werden.
2. März, 15.05 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Mittwoch
Hereinspaziert! Am kommenden Mittwochnachmittag laden die Dynamos zum öffentlichen Training ein.
Ab 15 Uhr können SGD-Fans sowie Neugierige an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie dann hautnah mitverfolgen, wie sich die Mannschaft von Chefcoach Thomas Stamm (43) auf das Auswärtsspiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim Karlsruher SC vorbereitet.
1. März, 15.55 Uhr: Torhüter Hans Christian Bernat vom KSC gegen Dynamo Dresden gesperrt
Der kommenden Gegner von Dynamo Dresden, der Karlsruher SC, muss am kommenden Sonntag auf seinen Torhüter verzichten. Hans Christian Bernat sah wegen Zeitspiels beim 3:1-Auswärtssieg beim 1. FC Magdeburg seine fünfte Gelbe Karte und muss zusehen.
26. Februar, 14.53 Uhr: Dynamo Dresdens Trainer Thomas Stamm kann vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 aus dem Vollen schöpfen
Sehr gute Nachrichten von Dynamo Dresden vor dem Heimspiel am Freitag gegen den SV Darmstadt 98: Trainer Thomas Stamm kann aus dem Vollen schöpfen. Lediglich der Langzeitverletzte Lennart Grill steht nicht zur Verfügung.
23. Februar, 11.22 Uhr: Kein öffentliches Training
Enger Zeitplan für die Schwarz-Gelben.
Die SGD-Profis mussten am Sonntagnachmittag in Niedersachsen ran, schon fünf Tage später steht das Heimspiel gegen Darmstadt auf dem Plan. Am Montag wird regeneriert, am Dienstag gibt's den freien Tag zum Durchschnaufen, ehe dann Mittwoch und Donnerstag der volle Fokus auf dem Spiel gegen die "Lilien" liegt. Aufgrund dieser dynamischen Agenda findet in dieser Woche kein öffentliches Training statt.
20. Februar, 20.27 Uhr: Fürth überholt Dynamo, SGD Tabellenletzter
Mindestens bis Sonntag sind die Schwarz-Gelben Tabellenletzter.
Durch einen 2:1-Heimerfolg am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld konnte Greuther Fürth die Rote Laterne nach Dresden weiterreichen. Fürth hat jetzt 22 Punkte, die Dresdner bei einem Spiel weniger 21 Zähler auf der Habenseite. Klubs wie Magdeburg, Münster, Kiel Düsseldorf oder Braunschweig sind für Dynamo allerdings noch in Schlagdistanz. Auch in Bielefeld, Bochum oder Karlsruhe ist der Klassenerhalt noch lange nicht in Sack und Tüten.
20. Februar, 16.05 Uhr: Einsatz von Julian Pauli weiter offen
Die Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag in Hannover ist vorbei.
Trainer Thomas Stamm, der am Donnerstag seinen 43. Geburtstag feierte, gab ein personelles Update: Julian Pauli macht nach seiner Kopfverletzung Fortschritte, hat leicht trainiert. Ob er für Sonntag eine Option ist, ließ Stamm offen. "Kann sein, dass sich zur Vorwoche nichts ändert."
18. Februar, 16.27 Uhr: Julian Pauli steht wieder auf dem Trainingsplatz
Zwischenzeitlich wieder volles Haus bei der SGD, aber eben nicht über die komplette Zeit!
Am Mittwochnachmittag war Julian Pauli anfangs wieder bei der Einheit im Trainingszentrum dabei, absolvierte aber nur individuelle Training mit José Portella.
Als es für den Rest an das Torschusstraining ging, war der Innenverteidiger wieder in den Katakomben. Mehr geht nach der Kopfverletzung noch nicht.
12. Februar, 20 Uhr: Jan-Hendrik Marx im Babyglück!
Rechtsverteidiger Jan-Hendrik Marx (30) und seine Ehefrau Paulina Rohr-Marx freuen sich über den ersten gemeinsamen Nachwuchs! Am 4. Februar erblickte ihr Sohn das Licht der Welt, wie das Paar auf Instagram verkündete.
Nach ihrer traumhaften Hochzeit am 29. Mai 2025 auf dem Morrhof bei Mannheim und den gemeinsamen Flitterwochen auf den Malediven teilten die beiden Ende August mit, dass sie Eltern werden.
Vor der Vermählung war das Paar übrigens seit Dezember 2023 verlobt, nachdem Jan-Hendrik in New York vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen war.
"Unsere Herzen sind voll", schrieben die frischgebackenen Eltern nun zu einem zuckersüßen Foto des kleinen Sprösslings, der darin die Finger von Mama und Papa festhält. Glückwunsch!
12. Februar, 17.42 Uhr: Fans von Dynamo Dresden sollten ihre Anreise sorgfältig planen
Rund 29.000 Zuschauer werden für das Flutlichtspiel der SGD am Samstagabend gegen Elversberg erwartet, 500 Anhänger kommen wahrscheinlich aus dem Saarland an die Elbe. Für alle gilt dabei: Achtung bei der Reise zum Rudolf-Harbig-Stadion.
In Dresden herrscht dieses Wochenende nämlich eine Großdemolage aufgrund der Menschenkette sowie der Versammlungen rund um den 13. Februar. Anhänger sollten daher etwas mehr Zeit einplanen.
Außerdem ist der Streckenabschnitt zwischen Dresden-Plauen und Hauptbahnhof aktuell aufgrund von Bauarbeiten gesperrt, viele Fans werden daher wohl vom Bahnhof Mitte aus in Richtung Arena ziehen.
12. Februar, 11.43 Uhr: So ist Dynamos Personallage vor dem Heimspiel gegen die SV Elversberg
Der nächste Heimkracher steht an. Zur Primetime am Samstag um 20.30 Uhr geht es gegen die SV Elversberg.
Personell kann es gegenüber dem 2:2 auf Schalke zu Änderungen kommen. Robert Wagner (22) hat seine Sperre abgesessen, kehrt zurück. Dafür wackeln Kofi Amoako (Fuß) und Julian Pauli (beide 20, Platzwunde überm Auge).
"Er hatte das schon einmal, wir sind bei ihm besonders vorsichtig. Die Gesundheit geht immer vor", sagte Trainer Thomas Stamm (42) am Vormittag zur Pressekonferenz vor dem Spiel. Egal, wer aufläuft: im vierten Spiel soll der erste Sieg gegen Elversberg her.
11. Februar, 17.57 Uhr: Ex-Dynamo Ahmet Arslan wechselt nach Australien
"Es ist nicht das erste Mal, dass wir versucht haben, Ahmet zu Sydney FC zu holen, aber aufgrund seiner Bedeutung wollte RW Essen ihn nicht gehen lassen", erklärte Coach Ufuk Talay auf der Website des australischen Erstligisten.
Beim erneuten Anlauf jetzt hat es geklappt: Ahmet Arslan geht künftig für den Tabellendritten auf Torejagd. Einen Tag zuvor wurde der Vertrag des 31-Jährigen beim Drittligisten Rot-Weiss Essen aufgelöst.
"Ahmet ist ein geborener Torjäger – das ist das Erste, was auffällt, wenn man sein Spiel analysiert", schwärmte Talay. "Über die reinen Zahlen hinaus bringt er Intelligenz, Erfahrung und eine echte Offensivpräsenz mit und ist zudem ein wahrer Anführer."
In Essen kam Arslan zuletzt kaum noch zum Zug. In 63 Partien für den Drittligisten traf er 20-mal (9 Assists). Noch treffsicherer präsentierte sich der Deutsch-Türke unter anderem bei Dynamo Dresden (53 Spiele/31 Tore/14 Assists). "Meine Rolle ist einfach – ich möchte Tore schießen und vorbereiten, der Mannschaft in jeder Angriffssituation helfen und zum Erfolg beitragen", so Arslan. Am Samstag gegen Adelaide United kann er bereits damit anfangen.
10. Februar, 16.14 Uhr: Dynamo-Training ohne Kofi Amoako und Julian Pauli
Drohen Dynamo die nächsten bitteren Ausfälle? Bei bestem Wetter absolvierte die SGD ihr wöchentliches öffentliches Training, doch zwei Profis waren nicht mit dabei.
So fehlte Kofi Amoako, der neben einem Punkt auch Knöchel-Probleme aus Gelsenkirchen mitgebracht hat. Auch Julian Pauli war nach seinen beiden bösen Kopftreffern gegen Schalke nicht mit von der Partie, er hatte eine Platzwunde erlitten.
Trotzdem fanden sich noch 24 Feldspieler und vier Torhüter auf dem Trainingsplatz wieder, deren Einheit über 100 Fans verfolgten.
9. Februar, 14.45 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training am Dienstag
Ab auf den Platz: Schon am morgigen Dienstagnachmittag bittet Dynamo zum öffentlichen Training.
Ab 15 Uhr haben Fans und Interessierte an der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie die Möglichkeit, das Team von SGD-Coach Thomas Stamm (42) bei der Vorbereitung auf das kommende Heimspiel gegen die SV Elversberg (Samstag, 20.30 Uhr) aus nächster Nähe zu beobachten.
4. Februar, 18 Uhr: Dynamo Dresden positioniert sich klar gegen Fan-Banner beim Heimspiel gegen Arminia Bielefeld
Nach den schweren Ausschreitungen beim Spiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg, als unter anderem Polizisten mit Gullydeckeln angegriffen wurden, schockten SGD-Fans beim vergangenen Heimspiel gegen Arminia Bielefeld mit einem Banner, auf dem "Lasst Ihr den Fans nicht Ihren Raum, muss Lucy halt am Gully kauen" stand.
Unter dem Motto "Das ist nicht Dynamo" positionierte sich die SGD klar gegen das Spruchband. "Hierbei wurde auf Zuschauerseite eine deutliche Grenze überschritten", schrieben die Schwarz-Gelben am Mittwochabend und äußerte ihr "völliges Unverständnis".
"Derartige Äußerungen entsprechen in keiner Weise der Haltung des Vereins und sind nicht mit dem Leitbild vereinbar. Auch die Fancharta der SGD wurde hierbei verletzt. Die Sportgemeinschaft ist und bleibt respektvoll, menschlich und fair! Die Verharmlosung von Gewalttaten gehört nicht zum gemeinsamen emotionalen Auftritt."
Der Vorfall werde mit Vertretern der Fanszene und dem Fanprojekt Dresden im Rahmen des Turnustreffens ausgewertet.
4. Februar, 11.30 Uhr: DFL terminiert Spieltage 25 bis 27
Die DFL hat die genauen Termine für die Zweitliga-Spieltage 25 bis 27 bekannt gegeben. Dynamo Dresden muss zweimal am Sonntag ran.
Am Sonntag, dem 8. März, tritt die SGD um 13.30 Uhr auswärts beim KSC an, zur gleichen Uhrzeit geht es am Sonntag, dem 15. März, zu Hause gegen Preußen Münster.
Dann wartet eine kurze Trainingswoche auf die Schwarz-Gelben, denn am Samstag, dem 21. März, spielt Dynamo um 13 Uhr auswärts gegen den SC Paderborn.
2. Februar, 12 Uhr: Bei der SGD zeichnen sich zahlreiche Abgänge ab
Bei Dynamo Dresden ist am Deadline Day Bewegung drin! Zugänge hatte die SGD in den letzten Wochen schon sechs zu verzeichnen, dem steht allerdings bisher nur ein Abgang gegenüber. Das dürfte sich heute ändern.
Wie Bild berichtet, sind nämlich gleich drei Abgänge auf der Zielgeraden: Der schon seit Längerem wechselwillige Dominik Kother soll Aljaz Casar auf Leihbasis zu Drittligist MSV Duisburg folgen, auch die Leihe bis zum Saisonende von Jonas Oehmichen zu Alemannia Aachen soll durch sein.
Zudem gibt die SGD anscheinend auch Talent Jakob Zickler ab! Der 19-Jährige soll demnach zu Borussia Mönchengladbach wechseln und dort vor allem in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Bild zufolge gibt es zwei mögliche Szenarien: ein sofortiger Kauf oder eine Leihe mit Kaufoption.
Ein weiterer möglicher Abgang könnte der von Claudio Kammerknecht sein, weil er allerdings nur noch bis zum Sommer Vertrag hat, kann der Innenverteidiger nicht verliehen werden. Zuletzt führte eine Spur ebenfalls in die 3. Liga zu Energie Cottbus.
30. Januar, 14.33 Uhr: Dynamo-Kontrahent verpflichtet Robin Knoche
Dynamos kommender Gegner hat kurz vor dem Spiel am Sonntag (Anpfiff 13.30 Uhr) personell aufgerüstet.
Abwehr-Routinier Robin Knoche (33) verlässt den 1. FC Nürnberg mit sofortiger Wirkung und schließt sich Arminia Bielefeld an, nachdem der 33-jährige Innenverteidiger seinen Vertrag bei den Franken einvernehmlich aufgelöst hat. Das teilte der "Glubb" am Freitag auf seiner offiziellen Website mit.
Mit Stationen beim VfL Wolfsburg und Union Berlin kommt Knoche auf insgesamt 316 Erstliga-Einsätze, bringt damit reichlich Erfahrung mit.
28. Januar, 15.26 Uhr: Dynamo verliert Testspiel deutlich
Regionalligist FSV Zwickau hat am heutigen Mittwochnachmittag ein XXL-Testspiel bei einer mit etlichen Zweitligaspielern verstärkten "U21" der SG Dynamo mit 3:0 gewonnen.
Die Partie dauerte wie im Vorfeld abgemacht 100 Minuten, die erste Hälfte über 60, die zweite über 40 Minuten. In jener Hälfte kam die junge Garde der SGD zum Einsatz. Aber selbst zuvor war Zwickau tonangebend, Veron Dobruna (4.) traf früh.
Lukas Eixler (65./87.) erzielte die Treffer nach der Pause. Die Partie fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
27. Januar, 17.15 Uhr: Dynamo Dresden feilt ohne drei Spieler an Standards
Noch mit dem Derby-Sieg gegen Magdeburg im Hinterkopf bat Thomas Stamm seine Spieler am Dienstagnachmittag zum öffentlichen Training, und auch bei Schnee und trübem Wetter fanden sich einige Fans in der Walter-Fritzsch-Akademie ein.
Sie konnten ihre Mannschaft dabei beobachten, wie sie besonders an Standardsituationen und Abschlüssen feilte. Drei Spieler fehlten allerdings: Niklas Hauptmann, Vincent Vermeij und Thomas Keller wurden geschont, sollen aber schon im Mannschaftstraining am Mittwoch wieder mit von der Partie sein.
26. Januar, 11.25 Uhr: Vorverkaufsphase für Dynamo-Tickets
Dynamo hat die Vorverkaufsphase für die nächsten Spiele terminiert.
Sowohl für das Zweitliga-Duell bei Hannover 96 (22. Februar, 13.30 Uhr) als auch das Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 (27. Februar, 18.30 Uhr) startet der Mitgliedervorverkauf am kommenden Mittwoch um 10 Uhr.
Ab dem Folgetag beginnt dann der freie Verkauf zur gleichen Zeit, teilte die SGD auf ihrer Homepage mit. Dann sind die Karten - wie gewohnt - an allen Vorverkaufsstellen erhältlich.
23. Januar, 12.55 Uhr: Dynamo Dresden soll vor Leihe von Mainzer Offensivmann stehen
Dynamo Dresden arbeitet weiterhin mit Hochdruck an der Verstärkung des Kaders und soll dabei jetzt auch für die linke Außenbahn fündig geworden sein.
Mit Ben Bobzien soll das fünfte Leihgeschäft des Winters eingetütet werden, wie die Bild berichtet. Der 22-Jährige steht aktuell beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag, spielte in der Saison sogar schon gegen die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal.
In der vergangenen Saison war der Flügelflitzer an Austria Klagenfurt ausgeliehen, erzielte dort zwölf Tore und kehrte im Sommer nach Mainz zurück. Danach konnte er sich aber nicht durchsetzen, soll jetzt Spielpraxis bekommen.
Der Transfer würde auch bedeuten, dass das Angebot in dem Segment bei Dynamo recht groß ist. Dominik Kother hat ohnehin einen Wechselwunsch hinterlegt und trainiert aktuell nur noch bei der U21. Auch Eigengewächs Jonas Oehmichen könnte jetzt laut Bild den Klub, womöglich mit einer Leihe in die 3. Liga, noch verlassen.
Bobzien wäre nach Thomas Keller (1. FC Heidenheim), Robert Wagner (SC Freiburg), Jason Ceka (SV Elversberg) und Jonas Sterner (Hannover 96) das fünfte Leihgeschäft des Winters für die SGD. Zudem wurde Torhüter Elias Bethke fest von Energie Cottbus verpflichtet.
22. Januar, 12.05 Uhr: So sieht die personelle Lage bei Dynamo vor dem Magdeburg-Kracher aus
Thomas Stamm hat heute auf der Presskonferenz gesprochen und Informationen zur personellen Lage geliefert. Die zuletzt an Grippe erkrankten Nils Fröling, Jonas Oehmichen und Jakob Zickler stehen wieder zur Verfügung. Dafür steht nun aber ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Konrad Faber, den es mit Grippe erwischt hat.
Ob es die zuletzt angeschlagenen Spieler auch in den Kader schaffen, steht noch nicht fest.
21. Januar, 20.20 Uhr: SpVgg Greuther Fürth verpflichtet Ex-Dynamo Will
Leih-Deal innerhalb der 2. Bundesliga: Ex-Dynamo-Profi Paul Will (26) unterstützt nun einen direkten Abstiegs-Konkurrenten der SGD.
Der 26-jährige Innenverteidiger wechselt nämlich bis Saisonende auf Leihbasis vom SV Darmstadt 98 zum Zweitliga-Schlusslicht SpVgg Greuther Fürth. Das teilten die Kleeblätter selbst am Mittwoch offiziell mit.
Vier Jahre lang spielte der 1,85 Meter große Defensivspieler für die Schwarz-Gelben, nachdem er 2020 von der Zweitvertretung des FC Bayern München nach Dresden gekommen war. Bis 2024 bestritt Will insgesamt 121 Pflichtspiele für die SGD, bevor er zum Ende der damaligen Saison zu den Lilien ans Böllenfalltor ging.
20. Januar, 15.41 Uhr: Eitel Sonnenschein im Dienstagstraining, zwei Grippe-Erkrankte zurück
Das öffentliche Dynamo-Training am Dienstagnachmittag läuft bei schönstem Sonnenschein und Temperaturen am Rande des Gefrierpunktes.
Jonas Oehmichen und Nils Fröling laborieren weiter an ihrer Grippe, sollen am Mittwoch wieder ins Training einsteigen. Jakob Zickler und Jan-Hendrik Marx sind dafür dabei. Ansonsten fehlen nur Langzeit-Ausfall Lennart Grill und Wechselkandidat Dominik Kother.
20. Januar, 8.08 Uhr: Sondertrikot für Dixie Dörner schon ausverkauft
Keine zwölf Stunden hat es nach Verkaufsstart gedauert, da meldet die SGD auch schon: Das Sondertrikot zu Ehren von Dixie Dörner ist ausverkauft!
In dem komplett in schwarz gehaltenen Jersey wird Dynamo am Samstag, einen Tag vor dem 75. Geburtstag der Dresdner Vereinslegende, in Magdeburg auflaufen.
Auch wenn eigentlich die Rede von einer limitierten Auflage war, scheinen die Schwarz-Gelben noch einmal nachlegen zu wollen: Man arbeite mit Hochdruck gemeinsam mit Ausstatter JAKO an einer Lösung für alle, die leer ausgegangen sind.
16. Januar, 12.07 Uhr: Voller Dynamo-Gästeblock auf Schalke
Die Dynamos dürfen sich auf ein stimmungsvolles Knaller-Duell beim FC Schalke 04 am 7. Februar (13 Uhr) freuen.
Für das Auswärtsspiel gegen den Zweitliga-Spitzenreiter wurden 5400 Gästetickets verkauft, wie die SGD am Freitag mitteilte. Damit ist der Gästeblock komplett ausverkauft.
Für das erste Heimspiel des Jahres gegen die SpVgg Greuther Fürth am morgigen Samstagnachmittag gibt es hingegen noch vereinzelt Karten, sodass unentschlossene Fans kurzfristig zuschlagen können.
15. Januar, 17.20 Uhr: Bier im Rudolf-Harbig-Stadion wird teurer
Schlechte Nachrichten für alle Stadiongänger: Ab der Rückrunde werden die Preise fürs Catering im Rudolf-Harbig-Stadion erhöht.
Wie die SGD mitteilte, werde Catering-Partner Supreme Sports Hospitality vor allem bei den Getränken eine "minimale Preisanpassung" durchführen. Das bedeute, dass sich die Preise für Softgetränke oder Bier durchschnittlich um knapp 40 Cent erhöhen. Zumindest Wasser, Kaffee oder Kakao bleiben demnach preisstabil.
15. Januar, 14.44 Uhr: Grippe! Diese vier Spieler fallen bei Dynamo Dresden für den Rückrundenauftakt aus
Vier Spieler von Dynamo Dresden hat es vor dem Rückrundenauftakt gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag mit einem grippalen Infekt erwischt.
Nils Fröling, Jonas Oehmichen, Jakub Zickler und Jan-Hendrik Marx stehen demnach nicht zur Verfügung. Alle anderen sind Stand jetzt einsatzfähig.
Titelfoto: Picture Point / Gabor Krieg