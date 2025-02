"Nie und nimmer": Dynamo wütet nach Freistoß-Entscheidung gegen Stuttgart

Großaspach - 6150 Zuschauer beim selbst ernannten Dorfklub in Großaspach gegen die U21 von Stuttgart, davon gut 5000 aus Dresden . Es war einiges los in der baden-württembergischen Provinz. Neun gelbe Karten, eine Rote für VfB-Stürmer Mohamed Sankoh, eine 1:2-Niederlage , zig aufregende Szenen und eine, die keinem SGD-Spieler schmeckte: der indirekte Freistoß, der zum 0:2 (50.) führte.

Aller Protest von David Kubatta (l.) und Tim Schreiber (r.) half nichts: Schiedsrichter Yannick Rupert entschied auf indirekten Freistoß. © Imago / Eibner

"Du kommst aus der Pause, nimmst dir viel vor und dann das", schüttelte Lukas Boeder nach den hitzigen 95 Minuten enttäuscht den Kopf. Für die Schwarz-Gelben war dies kein indirekter Freistoß.

David Kubatta spielte das Leder zu Tim Schreiber, er nahm das Leder nach kurzem Zögern in die Hände. Schiedsrichter Yannick Rupert entschied auf einen kontrollierten Pass, pfiff und legte den Ball auf die Fünfmeter-Linie. Samuele Di Benedetto wuchte die Kugel ins Netz.

"Nie und nimmer, auf gar keinen Fall", schimpfte Kubatta. "Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass du keine Kontrolle hast, wenn du so einen langen Schritt machst."

"Der Gegenspieler kommt in meinem Rücken, ich mache den langen Schritt, komme so an den Ball. Tim nimmt das so wahr, jeder auf dem Platz nimmt das so wahr, außer der Schiedsrichter. Egal, ob Fehler oder große Fehlentscheidung, das hat uns viel Energie gekostet", beschrieb Kubatta die Situation.