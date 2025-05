30.000 feiern Dynamo und den Aufstieg! Unglaubliche Party am Terrassenufer

Dynamo Dresden ist zurück in der 2. Bundesliga und das feierten am Sonntag 30.000 Fans mit dem Team am Terrassenufer.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf

Dresden - "Wär' ich ein Möbelstück, dann wär ich eine Lampe aus den 70ern." Dynamo Dresdens Aufstiegsfeier hatte am Nachmittag einen Wackel-, Wackel-, Wackelkontakt.

Aljaz Casar und Stefan Kutschke gaben oberkörperfrei das Kommando an. © Lutz Hentschel Der monatelange Nummer-1-Hit das Bayern Oimara steckte auch im Truck, der von der Semperoper bis zum Ende des Terrassenufers nur in Zentimeterschritten vorankam. Denn er wackelte unaufhörlich. Spieler und Staff ließen es krachen. Ein Menschenmeer in Schwarz-Gelb auf den Brühlschen Terrassen und am Terrassenufer. Knapp 30.000 werden es gewesen sein. Ausgelassen, fröhlich, friedlich - mit einer unglaublichen Anzahl an Feuerwerkskörpern in den dynamischen Farben ausgestattet. Es war ein Wahnsinn, ein farbenfroher, bunter, lauter Wahnsinn! Stunden, die bleiben werden. Unglaublich: Die Spieler, die kaum geschlafen hatten, waren zwar mit Sonnenbrillen bewaffnet, aber topfit. Sie sprangen, hüpften, tranken und jubelten durchgehend. Dabei brauchte der Truck allein von der Semperoper bis zur Fußgänger-Unterführung an der Münzgasse knapp eine Stunde. Als Feierbiest schlechthin entpuppte sich Dynamo-Trainer Thomas Stamm. Dynamo Dresden Hauptmann hat nach Dynamo-Aufstieg Tränen in den Augen: "Das ist für die Fans" Losgelöst von allem war er in Summe der Überflieger auf dem Truck: "Wir sind jetzt zwei Stunden hier. Ich hätte Bock auf noch zwei Stunden", brüllte er in die Masse, griff zum Mikrofon und sang: "Nie mehr dritte Liga, nie mehr. Nie mehr, nie mehr." Und die Masse stimmte ein. Von wegen Schweizer sind nüchtern schüchtern. Was für Augenblicke. Herrlich!

Heiko Scholz blickt schon voraus: "Drei, vier Jahre in der 2. Bundesliga etablieren"

Unglaubliche Bilder am Terrassenufer. © Lutz Hentschel Für einen ging diese Aufstiegsfeier runter wie Öl. Er grinste immer wieder, genoss diese Tuckerfahrt auf dem Gefährt. Heiko Scholz. Die Dynamo-Legende erlebte einen seiner schönsten Dynamo-Tage. "Manche feiern Champions-League-Siege nicht so wie wir den Zweitliga-Aufstieg. Leute, ihr seid der absolute Wahnsinn", schrie "Scholle". Aber selbst in der biergeschwängerten Feierstunde dachte er schon weiter. "Jetzt drei, vier Jahre in der 2. Liga etablieren und dann kann man auch an andere Wege denken." Die Fans blieben nicht still bei seinen Worten, sie jubelten laut.Nach zwei Stunden hatte der Truck das Ende des Terrassenufers erreicht. Die Fans traten nach und nach den Heimweg an, hatten einen Ohrwurm für den Rest das Tages und alle irgendwo auch einen Wackel-, Wackel-, Wackelkontakt. Dynamo Dresden Dynamo-Aufstieg: Aufstiegshelden sind zurück in Dresden Wir berichteten von der Party im Liveticker. Den gibt es hier zum Nachlesen.

16.31 Uhr: Die Party ist beendet

Die Party - zumindest offiziell - ist vorbei. Jetzt geht das große Aufräumen am Terrassenufer los. Mal sehen, wie es in den kommenden Tagen weiter geht und wann Trainer Thomas Stamm und das Team wieder an Training denken können.

16.21 Uhr: Der Partytruck macht sich auf den Rückweg

Der Partytruck macht sich jetzt auf den Rückweg. Am Hasenberg wird skandiert: "Dresden ist viel schöner als Berlin".

Der Partybus auf dem Rückweg. © TAG24

16.11 Uhr: So langsam neigt sich die Dynamo-Party dem Ende entgegen

So langsam neigt sich die Party am Elbufer dem Ende entgegen.

Der Partybus verlässt jetzt das Terrassenufer, die Feier ist so gut wie beendet. © TAG24

15.52 Uhr: Tim Schreiber: "Drei Jahre hat es gebraucht, dass der Verein wieder da ist, wo er hingehört"

Jetzt spricht auch Torhüter Tim Schreiber und sagt: "Drei Jahre hat es gebraucht, dass der Verein wieder da ist, wo er hingehört." Jonas Oehmichen, der ausgerechnet in Mannheim Gelb-gesperrt war, sagt: "Es ist unfassbar schön, wie diese Stadt zusammenhält, jeder gemeinsam feiert. Wir haben extrem viel Spaß. Ich wünschte mir, dass das nie zu Ende geht."

Tim Schreiber am Mikrofon. © TAG24

Gute Stimmung auf dem Bus. © TAG24

Dynamo-Legende und Co-Trainer Heiko Scholz ist beeindruckt von der Party und den Fans: "Manche feiern Champions-League-Siege nicht so wie wir den Zweitliga-Aufstieg. Leute, ihr seid Wahnsinn"

Heiko Scholz (M.) ist beeindruckt von der Party und den Fans. © TAG24/Thomas Nahrendorf

15.22 Uhr: Thomas Stamm hat kaum mehr Stimme und könnte noch ewig mit dem Partytruck weiter fahren

Trainer Thomas Stamm hat kaum noch Stimme und könnte ewig mit dem Truck weiterfahren. "Zwei Stunden sind wir jetzt unterwegs. Ich hätte Bock auf noch zwei." Von wegen Schweizer sind kühl"

Aufstiegstrainer Thomas Stamm (l.) könnte noch ewig mit dem Truck weiterfahren. © TAG24/Thomas Nahrendorf

15.15 Uhr: Der Partytruck kommt weiterhin langsam voran

Die Stimmung ist nach wie vor mega, der Truck kommt nur langsam voran.

Niklas Hauptmann (2.v.l.) und Stefan Kutschke (2.v.r.) auf dem Partytruck. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Stefan Kutschke (r.) feiert gebührend. © TAG24/Thomas Nahrendorf

15.04: Dynamo Dresdens Christoph Daferner: "Ich hoffe, dass ich hier bleiben darf"

Christoph Daferner spricht bei Truck-Moderator Jens Umbreit und sagt: "Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr den Klassenerhalt schaffen, dass ich hier bleiben darf. Das ist mein Wunsch." Stefan Kutschke weiß auch, wie das gehen soll: "Der Daffi ist einer von uns. Jeder kratzt jetzt sein Taschengeld zusammen für die scheiß Ablöse." Daferner ist aktuell noch vom 1. FC Nürnberg ausgeliehen, Dynamo hat aber bereits ein Kaufangebot an den Club abgegeben.

Stefan Kutschke hält einen Schal hoch: "Dynamo-Fans gegen den 1. FCM". © TAG24

14.59 Uhr: Jetzt hallt zum ersten Mal das "Uffta" vom Dynamo-Truck

Der Truck bewegt sich nur ganz langsam, jetzt schallt das erste Mal das "Uffta" vom Partytruck in die Menge.

Das erste "Ufta". © TAG24

14.50 Uhr: Dynamos bringen die Menge zum Beben, Lars Bünning will, dass Andi Hoti bleibt

Jetzt hat sich die Mannschaft das Mikrofon geschnappt: Der inzwischen oberkörperfreie Kapitän Stefan Kutschke stimmt "Wer nicht hüpft, der ist ein Schachter" an und bringt die Menge zum Beben. Danach verkündet Lars Bünning, dass er auf einen Verbleib von Andi Hoti in Dresden hofft und nutzt die Vorlage auch gleich, um "Von Dresden bis zum Kosovo" anzustimmen. Später wird gesungen: "Wer nicht hüpft ist Magdeburger"... Andi Hoti springt....

14.40 Uhr: Dynamo-Truck arbeitet sich durch das Gewühl

Der Aufstiegs-Truck war exakt 14 Uhr an der Semperoper vorbeigefahren. Jetzt, 40 Minuten später, ist er noch nicht einmal am Fußgänger-Tunnel zur Münzgasse. Und die Spieler werden nicht müde. Sie tanzen auf dem Truck und lassen sich von dieser Menge im dichten Bengalo-Nebel feiern. Logisch, dass bei diesem Rauch der Griff zur Bierflasche ein absolutes Muss ist. Doch es schallt nicht nur aus den Lautsprechern Musik: Zwischendrin wird ein Ständchen für Thomas Brendel angestimmt. Der Dynamo-Sportgeschäftsführer feiert nämlich heute seinen 49. Geburtstag und hat somit gleich doppelten Grund zum Feiern.

Thomas Stamm schwenkt die Dynamo-Fahne. © TAG24/Linda Drewanz

14.15 Uhr: Party kann starten! SGD am Terrassenufer angekommen

Der Truck ist in der Fan-Menge am Terrassenufer angekommen! Prompt wird das Team mit Pyrotechnik begrüßt.

Der Truck steuert durch die Menge am Terrassenufer. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann

Die Ankunft der Dynamos versinkt im Nebel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Auch heute werden wieder Fackeln ausgepackt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

14.05 Uhr: Spieler werfen Aufstiegsshirts vom Truck

Der Truck nähert sich dem Terrassenufer. Dabei machen die SGD-Spieler ihren Anhängern schon eine große Freude und schmeißen Aufstiegsshirts in die Menge.

Nicht mehr weit bis zum Terrassenufer. © TAG24/Tina Hofmann

14 Uhr: Kaum noch Platz am Terrassenufer

Am Terrassenufer wird derweil freudig auf den Party-Truck gewartet. Bis zur Semper-Oper ist alles schwarz-gelb, es gibt kaum mehr Platz auf der Straße.

Gespanntes Warten auf die Ankunft der Mannschaft. © TAG24/Thomas Nahrendorf

13.50 Uhr: Die Dynamos genießen ihre Triumphfahrt

Natürlich darf auch Roland Kaiser bei einer Dynamo-Aufstiegsparty nicht fehlen.

Auf geht's in Richtung Aufstiegsfeier und in Richtung "Zweete Liga"! © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann (2)

Die Dynamos auf dem Weg zum Terrassenufer. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann (2)

13.40 Uhr: Die Dynamos machen sich auf den Weg zum Terrassenufer

Der Partybus rollt! Die Aufstiegsmannschaft macht sich im eigens angefertigten Gefährt auf den Weg vom Trainingsgelände zu ihren Fans. Wobei es eigentlich kein Bus ist, mit dem die Dynamos ihre Triumphfahrt zum Terrassenufer starten, sondern ein LKW. Für die Stimmung an Bord macht das aber absolut keinen Unterschied, aus den Lautsprechern dröhnen die Vengaboys.

Um 13.40 Uhr setzt sich der Paradetruck von Dynamo Dresden am Trainingszentrum in Bewegung. © TAG24/Tina Hofmann

Die Polizei begleitet die SGD-Fahrt ans Terrassenufer. © TAG24/Tina Hofmann

13.30 Uhr: Das Terrassenufer füllt sich immer weiter

Dichtes Gedränge an der Elbe! Tausende SGD-Fans können die Ankunft ihres Teams kaum erwarten.

Am Terrassenufer herrscht dichtes Gedränge. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Schwarz-Gelb, so weit das Auge reicht. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.50 Uhr: Am Terrassenufer warten schon Tausende Fans auf die Mannschaft

Während die Spieler sicher gerade ihren Sonnenbrillen aufsetzen und weiter am Feiern sind, warten am Terrassenufer und an der Brühlschen Terrasse schon mindestens 2000 Fans auf ihre Aufstiegshelden.

Das Terrassenufer ist schon jetzt voller Dynamo-Fans. © TAG24/Tina Hofmann

Tausende Dynamo-Fans warten auf ihre Aufstiegshelden. © TAG24/Tina Hofmann

12 Uhr: Offizielle Dynamo-Aufstiegsparty steigt am Terrassenufer