Dynamo-Aufstieg live: Die Aufstiegshelden sind zurück in Dresden

Fortsetzung des Artikels laden

13.28 Uhr: Die Dynamo-Spieler machen sich warm

Um 13.22 Uhr kamen die SGD-Profis als Erstes auf den Rasen zum Warmmachen. Die Spannung steigt so langsam im Carl-Benz-Stadion. Wird es heute historisch?

Die letzte Einheit vor dem Aufstieg? In Mannheim ist alles angerichtet! © TAG24/Thomas Nahrendorf

13.15 Uhr: Die Dynamo-Fans sind bereit für eine große Fußball-Party

Der Dynamo-Block ist gut gefüllt - eben kamen die Torhüter auf den Rasen und wurden mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen.

Der Auswärtsblock ist schon fast voll, die Fans wollen heute den Aufstieg feiern! © TAG24/Tina Hofmann

Die SGD-Keeper sind schon auf dem Platz. © TAG24/Tina Hofmann

13.01 Uhr: David Kubatta ersetzt Lars Bünning!

Thomas Stamm nimmt im Vergleich zum Bielefeld-Spiel die erwarteten zwei Änderungen vor: David Kubatta ersetzt den gelbgesperrten Lars Bünning in der Abwehr, Jonas Sterner startet für Jan-Hendrik Marx.

Diese Startelf schickt Thomas Stamm heute ins Rennen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.47 Uhr: Fans in Mannheim tauschen erste Giftpfeile aus

Schon weit vor dem Anpfiff geht es mit den ersten Scharmützeln los: "Absteiger, Absteiger", schreien die Dynamo-Fans, "Scheiß Dynamo", skandieren die Waldhof-Anhänger zurück. Derweil schauen sich jetzt auch die SGD-Kicker den makellosen Rasen an.

Der Auswärtsblock ist schon mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff gut gefüllt. © TAG24/Tina Hofmann

Die Dynamos begutachten den Rasen. © TAG24/Tina Hofmann

12.43 Uhr: Die Spieler von Dynamo Dresden sind da!

Die Mannschaft von Thomas Stamm ist an der Carl-Benz-Arena eingetroffen.

Der SGD-Bus rollt in Mannheim ein. © TAG24/Tina Hofmann

12.41 Uhr: Der Platz in Mannheim lässt keine Wünsche offen

Am Rasen liegt es heute definitiv nicht. Der hat Golfplatz-Niveau - und dürfte mit der Beste in der Liga sein.

Viel besser geht es kaum: Der Rasen in Mannheim sieht aus wie geleckt. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Das Team aus Mannheim begutachtet schon mal den tollen Untergrund. © TAG24/Tina Hofmann

12.34 Uhr: Wie viel Druck kann der 1. FC Saarbrücken Dynamo Dresden machen?

Dynamo hat den Aufstieg zwar in der eigenen Hand, könnte heute aber auch ganz ohne Punktgewinn hochgehen. Das hängt vom Auftritt des 1. FC Saarbrücken in Aachen ab. Es ist klar im Trainerteam, ab wann und von wem der Zwischenstand aus Aachen, dort spielt Saarbrücken, durchgegeben wird. "Das kann Sinn machen, um eventuell taktische Änderungen vornehmen zu können", sagt Trainer Thomas Stamm: "Wir hoffen aber, dass dies gar nicht nötig wird." Er will also gar nicht taktieren und voll auf Sieg spielen. Holen die Saarländer keinen Sieg, dann ist die Sportgemeinschaft Zweitligist. Nach der 1:4-Pleite gegen die Schwarz-Gelben im April holten die Molschder zwei Dreier, beim 4:3 gegen Verl in der Vorwoche aber denkbar knapp. Die Alemannia ist durch den VfB-Sieg am Freitagabend gerettet, kann also frei aufspielen.

Der 1. FC Saarbrücken spielt zeitgleich in Aachen - und braucht unbedingt einen Sieg. © Picture Point / Sven Sonntag

12.26 Uhr: Mit Motto-Shirt in die 2. Bundesliga?

"Dynamo ist unser Leben" - in diesem Motto-Shirt wollen die SGD-Anhänger heute den Aufstieg feiern! 10 Euro kostet das gute Stück, das sich jeder Fan vor dem Spiel am Treffpunkt auf dem Parkplatz abholen konnte.

Dieses Schmuckstück konnten die schwarz-gelben Fans heute in Mannheim erwerben. © TAG24/Tina Hofmann

12.14 Uhr: Was haben die Dynamo-Dresden-Fans vorbereitet?

Die Stadiontore sind offen, die Dynamo-Fans machen sich bereit und haben offenbar einiges an Choreomaterial dabei.

Der Auswärtsblock in Mannheim füllt sich langsam. © TAG24/Tina Hofmann

Die SGD-Kicker dürfen sich wohl auf eine große Choreo ihrer Anhänger freuen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.58 Uhr: Fans von Dynamo Dresden in Mannheim angekommen

Auch die ersten mitgereisten Anhänger der SGD sind bereits in Mannheim angekommen und warten am Eingang zum Gästeblock. Insgesamt werden knapp 4000 Auswärtsfans erwartet, die der Truppe von Thomas Stamm sicherlich ordentlich einheizen werden.

Die ersten Dynamo-Fans warten am Eingang zum Gästeblock. © TAG24/Tina Hofmann

Das Carl-Benz-Stadion erstrahlt bereits in der Mittagssonne. © TAG24/Tina Hofmann

11.47 Uhr: Tolle Bedingungen in Mannheim!

Unsere Reporter Thomas Nahrendorf und Tina Hofmann sind am Carl-Benz-Stadion eingetroffen. Kurios: Die Dynamo-Mitarbeiter und die Presse müssen von einem Ordner vom Parkplatz zum Presseeingang begleitet werden und dabei einmal an den schon angekommenen Mannheim-Fans vorbei. Immerhin das Wetter in Baden ist aber optimal: Bei 19 Grad Celsius ist es größtenteils wolkenfrei - und damit alles angerichtet für einen Fußball-Nachmittag vom Feinsten.

Die ersten Fans haben sich bereits am Carl-Benz-Stadion eingefunden. © TAG24/Tina Hofmann

Ein Ordner führt Dynamo-Mitarbeiter und Presse zum Stadion. © TAG24/Tina Hofmann

11.38 Uhr: Waldhof Mannheim kämpft noch gegen den Abstieg

Auch für den Gastgeber geht es heute in Mannheim um die Wurst: Waldhof steht aktuell mit 43 Zählern auf Tabellenplatz 16 und kann den Abstand zum punktgleichen BVB II und dem ersten Abstiegsrang mit einem Sieg auf drei Punkte ausbauen. Die zweite Mannschaft der Dortmunder musste sich am Freitagabend im Keller-Kracher gegen den VfB II bereits mit 0:1 geschlagen geben und hat im Vergleich zum SVW ein um vier Treffer schlechteres Torverhältnis. Mit einem Dreier würde sich Mannheim also vor dem letzten Spieltag in eine hervorragende Ausgangsposition für den Klassenerhalt bringen. Das Team von Dominik Glawogger präsentiert sich unter dem neuen Coach zudem in Form. Seit drei Partien sind die Badener ungeschlagen, am vergangenen Wochenende bezwang man Cottbus mit 4:2 - Dynamo muss also gewarnt sein!

Terrence Boyd und Waldhof Mannheim werden Dynamo heute bestimmt nicht Spalier stehen. © Picture Point / Sven Sonntag

11.19 Uhr: Aufstiegsfieber in Dresden! Junge Garde war binnen Minuten ausverkauft

Die Euphorie vor dem zweiten Matchball, den Dynamo heute in Mannheim nutzen kann, ist riesengroß. Das zweite Public Viewing binnen einer Woche war innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Wie am vergangenen Wochenende sollen rund 4000 Fans den Aufstieg dieses Mal wirklich vor Ort erleben. Wichtig waren Dynamo und dem Veranstalter: Räumt bitte Euren Müll ordnungsgemäß weg. Denn am vergangenen Samstag blieb einiges in und außerhalb der Jungen Garde liegen. Das soll heute bitte anders werden.

Während es vergangene Woche in Strömen regnete, soll das Wetter heute bestens werden. 18 Grad, leichte Bewölkung und Sonnenschein sind angesagt. © Robert Michael/dpa

11.03 Uhr: Wer ersetzt heute bei Dynamo Dresden Lars Bünning?

Er war richtig sauer nach seiner 10. Gelben Karte, Lars Bünning muss heute in Mannheim zusehen. Es gibt einige Varianten, wie Dynamo-Trainer Thomas Stamm ihn ersetzen könnte. Zaubert er aus dem Nichts Andi Hoti aus dem Hut oder wird David Kubatta Bünning vertreten? Mehr Infos dazu lest Ihr im Artikel: "Dynamo-Startelf in Mannheim? Das Vertrauen in Kubatta ist da"

David Kubatta könnte heute in die Startelf rücken. © Lutz Hentschel

10.41 Uhr: Hier wird die Partie Waldhof Mannheim gegen Dynamo Dresden heute übertragen

Gute News für alle Fans! Auf gleich drei Wegen kann man den möglichen Aufstieg von Dynamo heute verfolgen. Wie gewohnt zeigt die Pay-TV-Plattform MagentaSport die Begegnung im Carl-Benz-Stadion im Livestream. Doch auch beim MDR und im SWR kann man das Spiel live verfolgen. Alle Infos schon weit vor der Partie, während des Spiels und danach gibt es aber auch in unserem Liveticker hier.

Die Partie in Mannheim wird auch beim MDR übertragen. © IMAGO / Ed Gar

10.20 Uhr: Diese Spieler liefen für Dynamo Dresden und Waldhof Mannheim auf

Torhüter Kevin Broll ist der Spieler, der in der jüngeren Vergangenheit für beide Teams spielte, die SGD aber im vergangenen Sommer verließ. Der gebürtige Mannheimer stand von 2001 bis 2013 zwischen den Pfosten beim Waldhof, kam 2019 über die Umwege FC Homburg und Großaspach an die Elbe. 2020 stieg er mit dem Team in die 3. Liga ab, 2021 gelang die sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga, doch schon 2022 musste die SGD erneut runter. Broll verließ den Klub in Richtung Polen, kehrte aber 2023 noch einmal zurück, ehe er im Sommer 2024 nach Zypern wechselte. Aber auch Markus Scholz, Frank Lippmann, Andreas Wagenhaus, Dariusz Pasieka und Marco Dittgen spielten für beide Klubs - sowie Pascal Sohm. Der Stürmer wechselte im Januar 2022 nach rund anderthalb Jahren in Dresden zum Waldhof und ist heute als Magenta-Experte im Einsatz.

Kevin Broll ist gebürtiger Mannheimer, stand für den SV Waldhof und die SGD zwischen den Pfosten. © Picture Point / Gabor Krieg

9.58 Uhr: Acht Gelbe und Platzverweis im Sachsenderby gegen Kutschke: Dieser Schiri pfeift heute

In Bielefeld haderte Dynamo mit Patrick Ittrich, am heutigen Samstag könnte die SGD erneut starke Nerven gebrauchen. Die Erinnerungen an Lukas Benen (32) sind nicht gerade die besten. Er pfiff im vergangenen August das Sachsenderby bei Erzgebirge Aue. Die Schwarz-Gelben unterlagen mit 0:2 und Benen verteilte acht Gelbe Karten und schickte Stefan Kutschke nach einem Gerangel mit Martin Männel mit Gelb-Rot runter, hatte dabei eine Tätlichkeit des Auers zuvor nicht gesehen.

Lukas Benen schickte in Aue Stefan Kutschke mit Gelb-Rot vom Platz, hatte aber vorher eine Tätlichkeit von Martin Männel nicht gesehen. © IMAGO / foto2press

9.39 Uhr: Er weiß, wie Aufstiege gehen: Feiert Sascha Risch heute den zweiten in Serie?

Sascha Risch weiß, wie man aufsteigt. Vergangene Saison gelang es ihm mit dem SSV Ulm, heute könnte es mit Dynamo Dresden so weit sein. Mehr Infos lest Ihr im Artikel: "Es wäre sein zweiter in Folge! Sascha Risch ist Dynamos Aufstiegs-Experte".

Sascha Risch stieg in der vergangenen Saison mit dem SSV Ulm auf. © IMAGO/Lucca Fundel

9.21 Uhr: So bereitet sich die Polizei Mannheim auf die Partie heute vor

Die heutige Partie in Mannheim birgt eine gewisse Brisanz. Dynamo Dresden kann aufsteigen, der Waldhof kämpft noch um den Klassenerhalt. "Es gibt unterschiedliche Szenarien, die in unsere Lagebeurteilung eingeflossen sind. Wir haben der Lage angepasst Einsatzkräfte vor Ort", erklärte Celina-Marie Petersen (32) von der Polizeidirektion Mannheim auf TAG24-Nachfrage. Eine genaue Zahl an Beamten im Einsatz wurde nicht genannt, es werden Polizisten der Bundespolizei und des Landes Baden-Württemberg vor Ort sein. "In der Vor- und Nachspielphase kann es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen", erklärte Petersen. Für Dynamo-Fans, die mit dem Zug anreisen, stehen am Hauptbahnhof Mannheim Shuttle-Busse bereit, die sie vor dem Spiel zum Stadion und nach der Partie zurück zum Bahnhof bringen.

Die Polizei Mannheim hat die Partie gegen Dynamo Dresden intensiv vorbereitet. © IMAGO / Herrmann Agenturfotografie

9 Uhr: So lief das Hinspiel von Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim

Im Hinspiel siegte Dynamo Dresden am 13. Dezember 2024 mit 2:1 dank der Tore von Niklas Hauptmann und Jakob Lemmer. Sascha Voelke hatte den zwischenzeitlichen Ausgleich markiert. Nach der Partie griff Mannheim-Trainer Bernhard Trares Thomas Stamm an, doch beide werden sich heute nicht wiedersehen. Trares wurde Anfang April in Mannheim freigestellt, aktuell trainiert Dominik Glawogger (35) das Team. Allerdings erstmal nur bis Saisonende, dann soll er in den Nachwuchs vom SSV Jahn Regensburg wechseln.

Dynamo siegte am 13. Dezember im Hinspiel gegen Waldhof Mannheim mit 2:1. © Lutz Hentschel

8.38 Uhr: Aufruf der Ultras Dynamo: Alle nach Mannheim! Schwarz-gelbe Invasion heute in Baden?

Die Ultras Dynamos riefen in der Woche vor dem heutigen Duell zum Motto: "Alle nach Mannheim" auf. Treffpunkt soll 11 Uhr der Parkplatz am Friedensplatz 1 und 2 sein. Von dort aus soll es gemeinsam zum Carl-Benz-Stadion gehen und jeder soll 10 Euro für einen Mottoartikel bereithalten. Offiziell werden rund 4000 Fans vor Ort sein. Ob es Anhängern auch gelungen ist, für den Heimbereich Tickets zu ergattern, wird sich zeigen. Die Karten wurden personalisiert verkauft, doch auch in Mannheim und Baden-Württemberg allgemein gibt es eine große Fanbase der Schwarz-Gelben.

In Hannover machten die Fans das Auswärtsspiel zu einem Heimspiel. © PICTURE POINT/ S.Sonntag

8.19 Uhr: Zaubert Thomas Stamm bei Dynamo Dresden eine Überraschung aus dem Hut?

Personell kann Trainer Thomas Stamm bei Dynamo heute fast aus dem Vollen schöpfen. Paul Lehmann (Rücken) und Lars Bünning (10. Gelbe Karte) fehlen auf jeden Fall. Andi Hoti könnte nach seiner Faserverletzung im Oberschenkel zumindest in den Kader zurückkehren. Ansonsten kehrt Jonas Sterner nach seiner Sperre wieder in die Startelf zurück.

Andi Hoti könnte heute in Mannheim zumindest in den Kader zurückkehren. © Lutz Hentschel

8 Uhr: Höchste Ticketanfrage seit fünf Jahren für Kracher von Dynamo Dresden bei Waldhof Mannheim

Für den möglichen Aufstiegskracher von Dynamo Dresden heute beim SV Waldhof Mannheim gab es bei den Badenern im Vorfeld die größte Ticketanfrage für ein Heimspiel seit fünf Jahren. Die Partie ist ausverkauft, über 20.000 Zuschauer werden im Carl-Benz-Stadion erwartet. Zuletzt war die Nachfrage beim Derby in der 3. Liga am 1. März 2020 gegen den 1. FC Kaiserslautern so hoch, am Ende sahen 23.000 Fans die Partie. Rund 4000 Dynamo-Anhänger werden heute in Mannheim erwartet, der Gästebereich war binnen weniger Minuten ausverkauft.

Der Dynamo-Fanblock in Mannheim beim Auswärtsspiel am 29. Oktober 2022. © IMAGO / HMB-Media

7.45 Uhr: Liveticker zum möglichen Aufstiegskracher von Dynamo Dresden beim SV Waldhof Mannheim

Hallo und herzlich willkommen in unserem Liveticker zum möglichen Aufstiegskracher von Dynamo Dresden beim SV Waldhof Mannheim. Heute ist der Tag, an dem die SGD Geschichte schreiben und die Rückkehr in die 2. Bundesliga perfekt machen will. Wir halten Euch in unserem Liveticker auf dem Laufenden.