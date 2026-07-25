25.07.2026 15:59 Niederlage im ersten von zwei 90-Minuten-Tests! Dynamo muss sich Energie Cottbus geschlagen geben

Dynamo Dresden hat das ersten von zwei 90-Minuten-Tests am Samstag gegen Liga-Konkurrent und Ost-Rivale Energie Cottbus mit 1:2 verloren.

Von Jens Maßlich

Dresden – Irgendwann musste es ja doch passieren! Nach den ersten Gegentoren in der Vorbereitung kassierte Dynamo Dresden auch die erste Niederlage – ausgerechnet aber gegen den Ostrivalen Energie Cottbus. Im ersten von zwei 90-Minuten-Tests am Samstag hieß es 2:1 (1:1) für die Lausitzer - und das mit 22 Spielern, die so wohl auch in zwei Wochen zum Zweitliga-Start auflaufen könnten und werden.

Dynamo-Kapitän Niklas Hauptmann (30, Mitte) sah vor allem bei der Arbeit mit dem Ball Verbesserungsbedarf. © SG Dynamo Dresden "Wir wollten das Spiel gewinnen, sind aber nicht gut reingekommen", erklärte Dynamos Kapitän Niklas Hauptmann. Er führte mit Tim Schreiber, Jonas Sterner, Thomas Keller, Friedrich Müller, Alesander Rossipal, Nicolai Rapp, Robert Wagner, Ben Bobzien, Jakob Lemmer und Vincent Vermeij zehn weitere Mann aufs Feld, die nicht wirklich frisch rüberkamen. Der Aufsteiger aus der Lausitz war von Beginn an irgendwie zielstrebiger, wirkte ein wenig frischer und hatte dadurch auch mehr Aktionen im Spiel nach vorn. Schon in der 4. Minute muss eigentlich die Führung her, als Tolcay Cigerci den freien Moritz Hannemann im Strafraum bediente. Der köpfte aber aus fünf Metern drüber. Dynamo offensiv harmlos, plötzlich aber mit 1:0 in Führung. Ben Bobzien (33.) über links mit der Vorarbeit für Vincent Vermeij, der trocken ins kurze Eck traf. Tor Nummer 38 für die SGD in der Vorbereitung. Dynamo Dresden Vermieter hielt ihm sogar die Wohnung frei! So sehr wollte Abwehrchef Keller zu Dynamo zurück Energie mit der schnellen Antwort und Dynamos erstem Gegentor im fünften Vorbereitungsspiel. Lukas Michelbrink (34.) zog von der Strafraumkante ab und hatte Glück, dass sein Schuss unhaltbar abgefälscht wurde. Hauptmann: "Das Zentrum war nicht gut genug geschlossen, dann ist das Gegentor zu einfach."

Hauptmann und Wagner verpassen Chancen zum Ausgleich