Dynamo-Dresden-Blog: Erster Test geht an Energie Cottbus, jetzt läuft Spiel zwei

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Dynamo-Dresden-Blog: Energie Cottbus bezwingt die SGD im ersten von zwei Testspielen mit 2:1. Nach 30 Minuten geht's mit zwei neuen Teams in Spiel zwei.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison laufen bei Dynamo Dresden auf Hochtouren! Nach dem einwöchigen Trainingslager in Windischgarsten ist das Team von Thomas Stamm wieder in Dresden angekommen.

Nach der Rückkehr stehen mit dem XXL-Test gegen Energie Cottbus (25. Juli) und der Saisoneröffnung gegen Union Berlin (1. August) noch zwei echte Härtetests an, bevor der Ball am 9. August erstmals wieder im Ligabetrieb rollt.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

18. Minute: Viel ist im zweiten Test des Tages noch nicht passiert. Das Spiel plätschert so dahin, Dynamo aber immerhin mal mit mehr Ballbesitz. Christoph Daferner probierte es eben mal aus der Distanz. Der Schuss geriet aber eher zur Vogelbeobachtung.

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25. Juli, 15.20 Uhr: Zweites Testspiel läuft

Und Spiel zwei ist angepfiffen.

Dieses Mal heißt der Unparteiische Michael Näther und auch sonst ist das komplette Personal neu. Nur die beiden Linienrichter machen eine Extra-Schicht.

Mit diesen Akteuren starten beide Teams ins zweite Testspiel.
Mit diesen Akteuren starten beide Teams ins zweite Testspiel.  © TAG24/Jens Maßlich

25. Juli, 14.55 Uhr: Dynamo verliert ersten Test gegen Energie Cottbus

Und Schluss! Pünktlich pfeift Schiedsrichter Richard Hempel ab.

Energie Cottbus bezwingt Dynamo Dresden im ersten von zwei 90-Minuten-Testspielen mit 2:1. Nach 30 Minuten geht's mit zwei komplett neuen Teams in Spiel zwei.

88. Minute: Justin Butler kann und muss aus spitzem Winkel eigentlich alles klarmachen. Aber irgendwie war Dynamos Keeper Tim Schreiber noch dran. Wahnsinn! Aber eben "nur" Ecke für Cottbus. Die bringt nichts ein.

67. Minute: Dynamos Wagner vergibt Großchance

Wahnsinn, dass der nicht drin war!

Robert Wagner musste eigentlich nur noch einschieben, Energie-Keeper Marcel Lotka lag schon am Boden. Aber irgendwie schaffte es Cottbus, den Abschluss des Dynamo-Mittelfeldspielers noch zu blocken.

Im Anschluss schoss Vincent Vermeij noch vorbei. Weiterhin 2:1 für die Gäste aus der Lausitz.

Das wurmt ihn sicher! Dynamos Robert Wagner (links) reißt sich nach der vergebenen Chance das Trikot über den Kopf.
Das wurmt ihn sicher! Dynamos Robert Wagner (links) reißt sich nach der vergebenen Chance das Trikot über den Kopf.  © TAG24/Jens Maßlich

59. Minute: Jetzt ist bei Schwarz-Gelb ein bisschen mehr Zug drin. Vincent Vermeij mit Zug zum Tor, aber leicht abgetrieben. Daher spielte der Niederländer den Rückpass auf Niklas Hauptmann, der aber im letzten Moment noch geblockt.

53. Minute: Fast postwendend wieder der Ausgleich. Nicolai Rapp aus 17 Metern mit dem Schlenzer rechts am Tor vorbei.

52. Minute: Und da ist die verdiente Führung für den Aufsteiger! Nach einem Eckball köpft Lukas Michelbrink an den linken Pfosten, der Abpraller landete vor den Füßen von Dominik Pelivan - 2:1.

25. Juli, 13.53 Uhr: Unentschieden zur Pause

Und dann ist Halbzeit! 1:1 steht es zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus nach 45 Minuten. Die Gäste lange Zeit besser im Spiel und vor allem auf dem Weg nach Vorn engagierter.

Etwas überraschend brachte aber Vincent Vermeij (33.) die Hausherren in der eigenen Trainingsakademie in Führung, postwendend aber der Ausgleich von Lukas Michelbrink (34.).

Vincent Vermeij (Mitte) brachte die Schwarz-Gelben in Führung.
Vincent Vermeij (Mitte) brachte die Schwarz-Gelben in Führung.  © SG Dynamo Dresden

41. Minute: Riesengelegenheit für Energie! Justin Butler läutete den Konter über Rechts ein, bediente Moritz Hannemann, der cool einschieben wollte - vergebens.

Tim Schreiber mit der Megagrätsche zur Stelle. Dynamos Keeper bewahrt seine Mannen vor dem Rückstand.

Cottbus-Akteur Moritz Hannemann (rechts) vergab die Chance zur Führung.
Cottbus-Akteur Moritz Hannemann (rechts) vergab die Chance zur Führung.  © TAG24/Jens Maßlich

34. Minute: Und plötzlich steht es 1:1. Erst war es Bobzien, der sich mit Tempo über Links durchsetzte und in die Mitte legte. Dort zog Vincent Vermeij trocken ins kurze Eck ab - 1:0.

Nur eine Minute später schon der Ausgleich. Lukas Michelbrink zog von der Strafraumkante ab und hatte Glück, dass sein Schuss abgefälscht wird.

24. Minute: Energie hat hier mehr vom Spiel, die SGD kommt nur selten vor das Cottbusser Tor. Bobzien kam mal über Links durch, flankte anspruchsvoll mit dem Außenrist, aber Keeper Marcel Lotka war sicher zur Stelle.

4. Minute: Schon die zweite gute Gelegenheit für Energie. Und die muss die Führung sein. Tolcay Cigerci mit der butterweichen Flanke auf Moritz Hannemann. Der köpfte aber aus fünf Metern drüber.

25. Juli, 13.02 Uhr: Anpfiff in der Walter-Fritzsch-Akademie

Los geht's!

Die Partie läuft.

Die Kugel rollt.
Die Kugel rollt.  © TAG24/Jens Maßlich

25. Juli, 13.02 Uhr: Dynamo-Test gegen Energie Cottbus im Ticker

Gleich startet hier der erste von den zwei 90-Minuten-Tests zwischen Dynamo Dresden und Energie Cottbus.

Die Sonne lacht über der Trainingsakademie und diese 22 Spieler dürfen sich ab 13 Uhr miteinander messen.

Energie etwas von Ausfällen - vor allem - defensiv geplagt, die SGD in vermeintlicher Bestbesetzung, die auch gegen Nürnberg in zwei Wochen so starten könnte.

Am heutigen Samstagnachmittag bestreitet das SGD-Team von Chefocach Thomas Stamm (43) ein XXL-Testspiel gegen Liga-Konkurrent Energie Cottbus.
Am heutigen Samstagnachmittag bestreitet das SGD-Team von Chefocach Thomas Stamm (43) ein XXL-Testspiel gegen Liga-Konkurrent Energie Cottbus.  © Picture Point / Gabor Krieg
So gehen die Teams ins Spiel.
So gehen die Teams ins Spiel.  © TAG24/Jens Maßlich

24. Juli, 8.33 Uhr: Trainingslager-Tagebuch von TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf - Die Truppe ist bei 95 Prozent

Die Heimat hat uns wieder! Die Dynamos sind zurück in Dresden. Die Mannschaft ist bereit für die Saison, vielleicht noch nicht zu 100 Prozent, aber sicher zu 95.

Ich bin mal ein Stück weit böse: Als die Truppe im vorigen Jahr aus Windischgarsten zurückkehrte, war sie es nicht zu 50 Prozent. Klar, da war die SGD zu einem früheren Zeitpunkt. Trotzdem: Da war in vielen Momenten Unruhe und Unsicherheit zu spüren, auch weil die meisten Neuzugänge noch gar nicht da waren. Fortgesetzt hat sich das in der Hinrunde. Ein Grund war dabei sicher die schwierige Vorbereitung.

Jetzt war alles anders. Zwölf Neuzugänge sind integriert, wobei es im Grunde nur acht sind. Aber auch bei den anderen hatte ich nie das Gefühl, als wären sie erst seit einigen Wochen hier. Wie leichtfüßig sich zum Beispiel ein Kaan Inanoglu in der Gruppe bewegt hat, auf und neben dem Platz: Der Junge fühlt sich wohl. Und so könnte ich die Reihe durchgehen.

Das ist natürlich alles nur das Vorgeplänkel. Wichtig wird es in zwei Wochen in Nürnberg. Ab da muss sich beweisen, dass Dynamo dauerhaft ein Team ist und Widerstände überwinden kann. Die gab es nämlich in der Vorbereitung (noch) nicht, so ehrlich muss man auch sein.

In seinem Trainingslager-Tagebuch berichtet TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf täglich aus dem Dynamo-Camp in Windischgarsten.
In seinem Trainingslager-Tagebuch berichtet TAG24-Sportredakteur Thomas Nahrendorf täglich aus dem Dynamo-Camp in Windischgarsten.  © Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, Eric Münch

23. Juli, 16.24 Uhr: Dynamo stattet Talent mit Fördervertrag aus

Weichenstellung für die Zukunft! Dynamo hat Nachwuchstalent Niklas Remus (18) mit einem Fördervertrag ausgestattet. Das teilten die Schwarz-Gelben selbst am Donnerstag mit.

Der linke Außenbahn-Kicker gehört zwar zum "U21"-Team der Dresdner, ist den SGD-Profis zuletzt aber immer näher gekommen. Der 18-Jährige trainiert seit Beginn der Sommervorbereitung mit dem Zweitliga-Kader, durfte auch schon mit ins Camp nach Windischgarsten reisen. Dort machte Remus mit drei Treffern in vier Testspielen ordentlich Werbung in eigener Sache. Die Belohnung dafür folgt nun mit einem neuen Arbeitspapier. (ivo)

Niklas Remus (18) bei der Vertragsunterschrift.
Niklas Remus (18) bei der Vertragsunterschrift.  © SG Dynamo Dresden

23. Juli, 8.03 Uhr: Bilderbuch-Wetter und zwei Teppiche

Als ich vor einer Woche meinen Koffer fürs Camp packte, schaute ich vorher noch mal in die Wetter-App auf dem Smartphone. Windischgarsten - sieben Tage unter 20 Grad, täglich Regen. Also wanderten eine dünne und eine dicke Regenjacke in den Koffer, Hoodies sowie lange Hosen. Den Regenschirm legte ich mit in den Kofferraum.

Meine App hat mich verarscht. Ich brauchte nichts davon. Gar nichts. Kurze Hosen und T-Shirt waren täglich angesagt. Dickere Klamotten waren nicht nötig. Heftig geregnet hat es einmal für 15 Minuten am Sonntag - just als das Fanfoto mit der Mannschaft entstand. Da grollten die Alpen, alle haben mal im Freien geduscht. Ansonsten gab es mal hier und da ein paar Spritzer. Das war es aber auch.

Das Wetter war im Grunde wie im Bilderbuch. Temperaturen von 20 bis 27 Grad, stets verziert mit ein paar Wölkchen am Himmel. Besser konnte es gar nicht sein. Fürs Training war es optimal. Und so sind auch die beiden Trainingsplätze für Dynamo an der DANA-Arena. Am Rand zwar ein bisschen verbrannt, aber die Spielfelder selbst sind Teppiche. Heute Vormittag werden die Jungs diese noch einmal betreten, dann geht es nach Hause. Mal schauen, was uns da für ein Wetter erwartet ...

22. Juli, 8.13 Uhr: Auf der faulen Haut liegt keiner

"Es läuft ja bei Dynamo richtig gut. Aber eine Frage: Freitag nur eine Einheit, Sonntag eine, Montag ganz frei - trainieren die für ein Camp nicht viel zu wenig?" Eine Mail mit dieser Frage erreichte mich. Ohne jetzt mit dem Trainer darüber gesprochen zu haben. Nein, machen sie nicht.

Dynamo ist in seinem normalen Wochenrhythmus geblieben. Am Freitag nach der Ankunft und einen Tag vor dem Testspiel gegen den Grazer AK ist nur eine Einheit völlig normal, Sonntag nach dem Spiel auch. Nach einer Woche durchgehendem Training - und der Partie am Samstag gegen Graz - war der Montag frei. Gestern und heute standen jeweils zwei Einheiten auf dem Programm. Morgen vor der Abfahrt nach Hause steht nur eine am Vormittag an, dann geht's in den Bus.

Zu beachten ist auch: Nur weil die Profis nicht auf dem Platz stehen, heißt es nicht, dass sie nichts machen. Da sind zum einen die Vor- und Nachbereitung nach dem Training, die extrem wichtig für den Körper sind. Einige legen zusätzliche Einheiten im Kraftraum ein. Zudem gibt es viel Theorie, Taktikschulungen anhand von Videos. Das ist alles für den Fan nicht zu sehen.

Klar, ein Neun-bis-17-Uhr-Job ist das nicht, aber auf der faulen Haut liegen die Profis nicht.

Titelfoto: SG Dynamo Dresden

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