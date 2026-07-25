Dynamo-Coach Stamm zieht Trainingslager-Fazit und gibt Saisonziel aus
Windischgarsten (Österreich) - "So soll es sein, so kann es bleiben. So hab ich es mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt." Der Hit von Ich + Ich kann für den Moment auch auf Dynamo Dresden umgemünzt werden. Die Stimmung rund um den Verein ist top, Trainer Thomas Stamm (43) hat das bei seinem Fazit-Interview des Camps bestätigt.
TAG24: Welche Erkenntnisse nehmen Sie aus der Woche mit?
Stamm: "Es sind sehr, sehr viele. Das Spiel gegen Graz brachte superviele Erkenntnisse auf einzelnen Positionen, auf gewissen Linien, gewissen Gruppierungen. Dann hast du wieder mehr Eindrücke von den neuen Spielern. Je länger du die Neuen kennst, umso mehr Eindrücke hast du."
TAG24: Wir konnten im Camp mit allen vier Leihrückkehrern sprechen. Alle haben gesagt, für sie stand frühzeitig fest, dass sie zurückwollen. Da muss Ihnen doch als Trainer das Herz aufgehen?
Stamm: "Ich glaube, das zeigt, dass ganz viele, die eng dran waren, alles richtig gemacht haben. Das Trainerteam, der komplette Staff, der Umgang mit den Jungs. Das ist aber auch ein Riesenverdienst von den Spielern selbst, sie müssen sich wohlfühlen. Wir haben als Gemeinschaft gezeigt, dass wir erfolgreich sein können. Das haben die Jungs gespürt."
TAG24: Die Euphorie im Verein, die Vorbereitung, die Neuzugänge: Haben Sie das Gefühl, dass bei Dynamo jetzt alles perfekt läuft?
Stamm: "Perfekt ist es nicht und soll es auch nicht sein. Es soll immer das Gefühl geben: Es ist mehr möglich. Wir haben eine gute Gruppe zusammen. Aber wir haben noch kein Punktspiel hinter uns. Wir müssen immer wieder jede Woche, gefühlt fast jeden Tag, bei null anfangen und sagen: Okay, was können wir besser machen? Wir müssen Schritte gehen, ohne stehen zu bleiben."
SGD-Cheftrainer Thomas Stamm freut sich auf Saisonstart
TAG24: Vor einem Jahr saßen wir am selben Ort. Da war Unruhe, in der Hinrunde mussten dann zwei Geschäftsführer gehen. Nehmen Sie eine Entwicklung wahr, dass plötzlich der Verein nach außen zumindest sehr ruhig wirkt und alle an einem Strang ziehen?
Stamm: "Es sollte in jedem Verein das Ziel sein, dass du ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Kontinuität hast. Die Ruhe nach außen ist die Ruhe nach innen. Der neue Aufsichtsrat, die beiden Geschäftsführer - du hast mehr Klarheit. Wenn du ganz viele hast, die in eine Richtung gehen, dann ist dies immer gut. Manchmal brauchen solche Dinge auch einfach Zeit."
TAG24: Hand aufs Herz: Haben Sie sich schon ein Ziel für die neue Saison definiert?
Stamm: "Die definieren wir intern. Da gibt es einige. Aber wenn Sie eins ganz konkret wissen wollen: Wir hatten in der Vorsaison 41 Punkte, da wollen wir besser werden. Heißt: Wir wollen mindestens 42 holen. Das wäre eine Weiterentwicklung. Zu welchem Zeitpunkt wir die holen, ist mir egal."
TAG24: Das Spiel in Nürnberg ist ausverkauft, das erste Heimspiel gegen Darmstadt auch. Freuen Sie sich auf den Saisonstart?
Stamm: "Man freut sich immer, wenn es um Punkte geht. Man liebt es, wenn es um Punkte geht, wenn man Druck hat, wenn man sich vergleichen kann als Mannschaft, als Gruppe, auf Trainer- und auf Spielerebene. Wer sich nicht freut, der ist komplett fehl am Platz."
Titelfoto: Fotomontage (2): SG Dynamo Dresden, Picture Point/Gabor Krieg