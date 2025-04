Top-Spiel in Gefahr: Dynamo bangt um angeschlagenen Hauptmann

Dresden - Das Wichtigste auf dem Platz sind noch immer die Spieler. Ersetzbar sind sie alle, nur eben nicht immer ebenbürtig. So zu sehen an Niklas Hauptmann (28). Dynamos Mittelfeldspieler wurde gegen Osnabrück schon größtenteils geschont. Am Sonntag in Saarbrücken ist er fraglich.

Verpasst Niklas Hauptmann (28) das Top-Spiel im Saarland? © Lutz Hentschel

"Wenn 'Haupe' fit ist, dann spielt er jedes Spiel von Beginn an", sagte SGD-Coach Thomas Stamm (42) vor dem Auswärtsspiel im Saarland klar und deutlich. "Weil er trainiert, wie er trainiert, und uns Qualität gibt. Da kann man also eins und eins zusammenzählen, dass es auch in der Englischen Woche schon Thema war."

Trotzdem biss der Vizekapitän auch bei der 0:1-Niederlage gegen Osnabrück auf die Zähne, ließ es sich nicht nehmen, wenigstens auf der Bank Platz zu nehmen und immerhin noch für 25 Minuten mitzuwirken - auch wenn es nicht für drei Punkte reichte.

"Das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, was ist, wenn einer unbedingt möchte", so Stamm. "Man muss schon sagen, dass sich nicht jeder so durchbeißt, wie er das in den letzten Wochen getan hat. Man muss immer abwägen: Macht es Sinn, noch ein Spiel über 90 Minuten durchzudrücken? Vielleicht ist es ein Spiel, wo er dann fehlt, es können aber auch fünf oder sechs sein. Das ist dann keine gute Entscheidung. Die müssen wir immer wieder auch bei anderen Spielern treffen."

Genau diese Frage steht auch vor dem Spitzenspiel beim Tabellendritten in Saarbrücken im Raum, zumal der Leistungsträger am Mittwoch und Donnerstag nicht mit der Mannschaft trainiert hat.