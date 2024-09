"Noch geiler" als erwartet: Sapina schwärmt von Saisonstart mit Dynamo

Vinko Sapina (29, l.) ist begeistert von seinen ersten Wochen bei Dynamo Dresden. © Lutz Hentschel

"Man stellt es sich ja so ein bisschen vor, aber so konnte ich das nicht. Ich finde es noch geiler. Die Stimmung ist einfach gigantisch, das hat nichts mit 3. Liga zu tun", schwärmt der Neuzugang über die ersten fünf Pflichtspiele.

"Das Team ist toll, wir hatten keine so leichte Vorbereitung. Viele neue Spieler, ein komplett neues Trainerteam, viele müssen sich an neue Abläufe und Positionen anpassen. Wir sind noch nicht am Ziel, ich denke aber schon, dass wir es in der Kürze der Zeit schon ganz gut machen."

Auch der 29-Jährige ist immer besser in Fahrt gekommen, machte gegen die VfB-Bubis am gestrigen Samstag vielleicht sein bisher bestes Spiel. Vor allem seine Vorlage auf Christoph Daferner zum 1:0 (15.) kam aus dem obersten Regal. Auch die Flanke auf Tony Menzel zum 2:0 (72.) war perfekt.

Zwei Vorlagen in einem Spiel, das ist dem defensiven Mittelfeld-Mann nicht oft in seiner Karriere gelungen. "Vielleicht vor sechs Jahren in Memmingen, als ich noch in der Regionalliga Bayern auf offensiverer Position gespielt habe", gibt Sapina zu.

Bei Dynamo hat er eine ganz andere Rolle inne, die gar nicht so einfach auszumachen ist. Nominell als defensiver Mittelfeldspieler soll und muss er sich auch immer wieder in die Offensive einschalten.