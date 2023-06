Nur einer von zwei Dynamo-Trainern in zehn Jahren! Anfang beginnt und beendet eine Saison

Dresden - Zehn Cheftrainer hatte Dynamo Dresden seit dem Saisonstart 2013/14. Nur zwei schafften es in diesem einen Jahrzehnt eine Saison zu beginnen und diese auch zu beenden: Uwe Neuhaus (63) und Markus Anfang (48). Am heutigen Samstag ist der jetzige Dynamo-Coach genau ein Jahr im Amt. Am 10. Juni 2022 wurde er vorgestellt.