Nur zwei waren länger da als er! Dynamo-Coach Stamm schon jetzt in den Top 3

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Dynamo Dresden hat seit der Wende einen enorm hohen Trainerverschleiß. Dadurch springt Thomas Stamm schon jetzt auf Platz drei in Sachen Amtszeit.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Im Grunde ist es gar kein Moment zum Feiern. Es zeigt eher, welch ein Schleudersitz der Trainerstuhl bei Dynamo Dresden über Jahrzehnte war. Seit Dienstag ist Thomas Stamm (43) der Coach, der nach der Wende am drittlängsten im Amt ist. Er hat jetzt nur noch Christoph Franke (81) und Uwe Neuhaus (66) vor sich.

Längst in Dresden heimisch geworden: Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43).
Längst in Dresden heimisch geworden: Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43).  © Lutz Hentschel

Nicht ganz zwei Spielzeiten reichen, um auf Platz drei zu kommen. Stamm löste damit Markus Anfang (51) ab, der von seinem Jobbeginn am 1. Juli 2022 bis zum 20. April 2024 in Dresden durchhielt. Ihm folgte Stamm, der am 21. April seinen Vorgänger überholte.

Anfang war in zwei Drittliga-Saisons insgesamt in 72 Punktspielen in der Verantwortung. Diese Zahl erreicht Stamm erst am letzten Spieltag am 17. Mai, da die 2. Liga bekanntlich 34 statt 38 Begegnungen pro Saison absolviert.

Im Gegensatz zu den vielen, vielen Vorgängern, an einige erinnert man sich nicht mehr groß oder nur im Graus, wird Stamm haften bleiben. Er hat jetzt schon Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga im Mai des Vorjahres.

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Trotz einer schwachen Hinrunde mit nur 13 Zählern schickt sich der Schweizer jetzt an, doch die Klasse zu halten. Das wäre für ihn und den Klub ein weiterer Meilenstein.

Erste Trainingseinheit von Thomas Stamm zu Saisonbeginn 2024/2025. Keine zwei Jahre ist das her, trotzdem ist er schon jetzt die Nummer drei in Sachen Amtszeit.
Erste Trainingseinheit von Thomas Stamm zu Saisonbeginn 2024/2025. Keine zwei Jahre ist das her, trotzdem ist er schon jetzt die Nummer drei in Sachen Amtszeit.  © Lutz Hentschel
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Um Neuhaus zu erreichen, müsste Stamm auch im Sommer 2027 noch in Amt und Würden sein. Neuhaus kam am 1. Juli 2015, wurde zu Saisonbeginn 2018/2019 nach dem Aus in der 1. Runde des DFB-Pokals in Rödinghausen am 22. August entlassen.

Bis zu Franke fehlen Stamm noch zwei Jahre und acht Monate. Franke war vom 1. Juli 2001 bis zum 15. Dezember 2005 Trainer der SGD.

Titelfoto: Lutz Hentschel

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