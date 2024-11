Vor Augenzeuge Zickler: Dynamo ballert Erfurt im Mammut-Test ab

Dresden - Begeisternder Fußball war bei kalten acht Grad und Regen nicht zu erwarten, sieben Tore in satten 120 Minuten zwischen Dynamo Dresden und Rot-Weiß Erfurt sorgten aber immerhin ab und an für warme Gefühle - wohl auch bei Gast Alexander Zickler, der seinen Stiefsohn Jakob für 30 Minuten in Augenschein nehmen konnte.