Paukenschlag bei Dynamo: Präsident Scholze tritt zurück!

Holger Scholze (53) tritt als Präsident der SG Dynamo Dresden zurück. (Archivbild) © Lutz Hentschel

Grund sind die Geschehnisse auf der Mitgliederversammlung. Auf der Tagesordnung stand fast am Ende der knapp neunstündigen Veranstaltung von Mitglied Claus Urbaniak ein Antrag zur Aufhebung des Ehrenratsverfahrens gegen Scholze.

Dieser Antrag wurde kontrovers diskutiert. Die Mitglieder stimmten mehrheitlich ab, diesen wieder von der Tagesordnung zu nehmen.

Damit blieb es bei der Aberkennung der Mitgliederrechte für Scholze. Der Schwebezustand wäre weitergegangen, zu viel für ihn. Er trat zurück.

"Wir bedauern die Entscheidung von Holger Scholze, sein Amt in unserem Gremium niederzulegen, respektieren jedoch seinen Entschluss. In den zurückliegenden Jahren haben wir stets eine enge Zusammenarbeit gepflegt und gemeinsam die SG Dynamo Dresden repräsentiert. Wir bedanken uns für seinen Einsatz im Ehrenamt und wünschen ihm für seine Zukunft alles erdenklich Gute", so Dr. Michael Bürger, Vizepräsident der SG Dynamo Dresden, in einer Pressemitteilung des Vereins.

Scholze selbst konnte sich auf der Mitgliederversammlung nicht verteidigen. Durch die Aberkennung der Mitgliederrechte im August durch den Ehrenrat durfte er nicht teilnehmen. Allerdings hätte er als Gast kommen können.