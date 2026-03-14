Deshalb will Dynamos Stamm nicht von Sechs-Punkte-Spiel gegen Münster reden

Dresden - "Müssen wir die DFL mal fragen, ob es für einen Sieg sechs Zähler gibt. Aber, ich denke, es gibt nur drei", sagte ein bestens gelaunter Dynamo -Trainer Thomas Stamm (43) vor dem so wichtigen Heimspiel am Sonntag gegen Preußen Münster. Von einem Sechs-Punkte-Spiel will er nichts wissen. Der Wichtigkeit der Partie im Kampf um den Klassenerhalt ist er sich aber schon bewusst.

Voller Fokus auf Münster. Trainer Thomas Stamm (43, l.) sieht seine Mannen gerüstet. © Lutz Hentschel

Mit einem Dreier könnte sich Dresden Luft verschaffen, das weiß er. Der 43-Jährige war vielleicht auch deshalb so gut drauf, weil die ersten beiden derartigen Partien in der Rückrunde für sein Team gelaufen sind - das 2:0 gegen Fürth und das 2:1 in Magdeburg.

"Am Ende weiß jeder Spieler um die Bedeutung von diesen Spielen. Fürth und Magdeburg hat uns gar niemand etwas zugetraut. Jetzt wird es wahrscheinlich eher so sein, dass jeder davon ausgeht, dass wir drei Punkte einfahren. Weil: Das ist ein Heimspiel. Weil: Es kommt eine Mannschaft, die in den letzten Wochen vielleicht die Punkte nicht so gezogen hat. Aber es wird genau ein gleich schwieriges Spiel", so Stamm.

Und das will er mit seinen Mannen auf seine Seite ziehen. Trotz der Schwankungen in den jeweiligen zweiten Halbzeiten zuletzt glaubt der Schweizer an sein Team.

"Ich habe null Bedenken, dass wir mit zu viel Nervosität oder mit einem falschen Fokus in die kommenden Wochen gehen", erklärte er, dass seine Mannen sehr klar im Kopf sind und sich von nichts ablenken lassen.