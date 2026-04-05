Polizeigewalt bei Dynamo-Spiel? Video soll Pfefferspray-Attacke auf Sitzplatz-Fans zeigen

Dresden - Pyro, Platzsturm, Ausschreitungen: Beim Zweitliga -Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Hertha BSC am Samstagabend hatte die Polizei alle Hände voll zu tun. Inmitten des Gewalt-Eklats scheinen einem "Helfer" jedoch die Pferde durchgegangen zu sein.

Für Wirbel im Netz sorgt ein Video aus dem Rudolf-Harbig-Stadion, das mutmaßlich einen Fall von Polizeigewalt zeigt. © Sebastian Kahnert/dpa

Wie ein sich schnell verbreitendes Internet-Video nahelegt, soll ein Beamter ohne ersichtlichen Grund eine ordentliche Ladung eines Sprays, womöglich Pfefferspray, in den Sitzplatzbereich abgegeben haben.

Darauf zu sehen sind schwer ausgerüstete Polizisten in Formation vor dem K-Block. Einige haben bereits Stellung bezogen, während eine Gruppe die Seitenlinie entlangläuft.

Unvermittelt zieht eine der Einsatzkräfte beim Weiterlaufen eine offenbar mit Reizstoff gefüllte Flasche, dreht sich zur Seite und sprüht ohne Zögern in die Reihen der heimischen Gegentribüne, in denen auch Familien mit Kindern sitzen, was sofort einen Aufschrei der Zuschauer auslöst.

Was sich zuvor abgespielt hat, bleibt ebenso wie die Authentizität des Kurzclips unklar. Genau wie die Frage, zu welcher Einheit der Beamte gehört.