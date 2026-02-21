Ralf Becker vor Wiedersehen mit Dynamo: "Traue es Dresden zu"

Dresden - Als Dynamo vor zwei Wochen auf Schalke (2:2) gastierte, war Hannovers Sportchef Ralf Becker (55) unter den Zuschauern. Er schlug zwei Fliegen mit einer Klappe. Er schaute den nächsten Heimgegner seiner 96er an und er beobachtete Jonas Sterner (23), der von den Niedersachsen an Dresden ausgeliehen ist. Danach hat er sich mit TAG24 unterhalten - auch über sein Aus vor zwei Jahren bei der SGD.

96-Sportchef Ralf Becker (55) hat in dieser Saison oft Grund, die Siegerfaust zu ballen. Hannover ist in der Spur. © imago/Jan Huebner

TAG24: Herr Becker, wie fanden Sie Dynamos Auftritt in Gelsenkirchen?

Ralf Becker: "Sehr mutig. Dresden hat sich in der ersten Halbzeit sehr gut präsentiert und lag dann Mitte der zweiten Hälfte doch mit 0:2 zurück. In der Situation dann so zurückzukommen, war schon stark. Das 2:2 war mehr als verdient und zeigte, dass es in der Mannschaft stimmt."

TAG24: Haben Sie sich danach auch mit Ihrem Trainer Christian Titz ausgetauscht und Ihre Eindrücke übermittelt?

Becker: "Wir sind, was Analysen angeht, über verschiedene Tools sehr gut aufgestellt, wissen über alles Bescheid. Aber ja, ich habe mich mit dem Trainer über Dynamo unterhalten."

TAG24: Wie schätzen Sie Dynamo jetzt ein, kann der Klassenerhalt gelingen?

Becker: "Dynamo tritt mittlerweile, siehe Schalke, sehr gefestigt auf, ist stabiler als noch in der Hinrunde. Im Winter haben Sören Gonther und Thomas Stamm viele gute Dinge über die Bühne gebracht. Ich traue es Dresden zu und würde mich darüber auch freuen."