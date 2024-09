Ready for Take-off! Dynamo will erst fliegen und dann siegen

Dresden - Nachhaltig ist es nicht, aber in einer Englischen Woche rein von der Regeneration her das Vernünftigste, wenn man es sich leisten kann.

Umweltfreundlich ist etwas anderes. Die Diskussionen über Sinn und Unsinn solcher Aktionen gab es erst zur EM in Deutschland wieder, als viele Nationen selbst kurze Distanzen in der Luft überwanden.

Vom Flughafen Paderborn-Lippstadt geht's für den schwarz-gelben Tross nach dem Spiel gleich wieder zurück nach Dresden.

Für Dresden steht am Sonntag (16.30 Uhr) das dritte Spiel der Woche daheim gegen Aachen an.

Apropos Regeneration: Da haben die Dynamos gegenüber ihrem Gegner knapp 27 Stunden Vorsprung, da Verl erst am Sonntag um 16.30 Uhr bei Viktoria Köln spielt.

Psychologisch dürfte Dresden trotz des 1:1 gegen Rostock ebenfalls im Vorteil sein.

Dem SC passierte in Köln das, was ihm im Vorjahr in Aue selbst gelang. Bis in die Nachspielzeit hieß es 1:0, dann schoss Viktorias Serhat Güler (90.+3/90.+6) noch zwei Tore.