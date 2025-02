Reicht's für Verl? Zwangspause von Dynamos Sapina endlich vorbei

Beim Griff am Oberschenkel wusste Vinko Sapina (29) sofort, dass es nicht mehr geht. © Lutz Hentschel

"Ich wusste direkt, da ist was, weil ich noch nie so eine Verletzung hatte. Ich habe da was knacksen gehört, aus Reflex wollte ich sofort aufstehen, aber das ging nicht. Da war mir klar, dass wir wechseln müssen", sagte er über seine Verletzung beim Rückrundenauftakt gegen Viktoria Köln.

Etwas mehr als fünf Wochen später kann der 29-Jährige endlich wieder mit der Mannschaft trainieren. "Mir geht es gut. Nach meiner ersten Einheit bin ich sehr froh. Es hat alles gut geklappt, jetzt steigern wir von Tag zu Tag und dann schauen wir mal, wie schnell es wieder auf einhundert Prozent gehen kann."

Logisch, dass der frischgebackene Vater schnell wieder auf dem Platz stehen will. Bestenfalls bereits am Samstag gegen seine alten Kollegen vom SC Verl.

"Wenn man alte Kollegen sieht, ist das immer cool. Aber es ist trotzdem ein Spiel wie jedes andere. Es geht um drei Punkte. Ich will einfach nur irgendwie helfen", erklärte Sapina. "Das kann ich aber erst, wenn ich wieder bei einhundert Prozent bin. Nach mehreren Wochen Pause muss man immer erst wieder reinkommen, von der Luft und der Dynamik her."