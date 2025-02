Sahneauftritt: Daferner und Lemmer bringen Dynamo zurück in die Spur

Dresden - Die Schwarz-Gelben sind zurück in der Erfolgsspur! Mit einem 5:2-Kantersieg vor heimischer Kulisse gegen den TSV 1860 München hat Dynamo Dresden die perfekte Antwort auf das enttäuschende 1:2 bei Stuttgarts Zweitvertretung in der Vorwoche gegeben.

Mit Wucht und Wille: Christoph Daferner (27, l.) köpfte beim 2:1 Leroy Kwadwo (28) gleich mit ins Netz. © Lutz Hentschel

"Die bessere Mannschaft hat definitiv gewonnen", musste Löwen-Trainer Patrick Glöckner zugeben. "Das ist eine brutale Qualität, die Dresden hat", sagte er fast schon neidvoll. Das war eine Machtdemonstration. Dynamo begann die Partie fulminant, brauchte keine Zeit, um reinzukommen.

Tony Menzel leitete am Münchner 16er auf Jakob Lemmer, der zog an, passte scharf in die Mitte. Da stand Christoph Daferner in seinem 101. Punktspiel für die SGD und nagelte den Ball im kurzen Eck unters Dach. Wie schon gegen Aue das schnelle 1:0 (6.) durch ihn.

Apropos Aue: Ebenso so schnell wie vor zwei Wochen fing sich Dresden den Ausgleich, sogar noch ein bisschen zeitiger. Der einzige Schönheitsfehler einer starken Hälfte.

Andi Hoti köpfte eine Flanke an den eigenen Pfosten. Danach erstarrten alle zur Salzsäule, Tim Schreiber machte zudem noch das kurze Eck auf. Leroy Kwadwo sagte artig Danke - 1:1 (9.)."Du bist nach dem Ausgleich trotzdem voll drin, das war gegen den Spielverlauf. Wir haben Mut gezeigt, das war anders als in der Vorwoche. Das war gut, vor der Pause nachgelegt zu haben", sagte Trainer Thomas Stamm nach der Partie.

Die Hausherren brauchten nur wenige Minuten, um sich zu sortieren. Am schnellsten bekam Daferner seine Füße wieder gerichtet, an ihm zogen sich seine Mannen hoch. Erst traf er den Außenpfosten (29.) und dann machte er sich seine Wucht zunutze. Er holte sich nach einem abgefangenen Angriff selbst den Ball zurück und ging in den Strafraum.

Dort wartete er auf die butterweiche Flanke von Niklas Hauptmann, köpfte die Kugel entschlossen - und Kwadwo gleich mit - ins Tor. 2:1 (32.)!