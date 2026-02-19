Sapina bei Dynamo derzeit auf dem Abstellgleis: "Noch nie in dieser Situation"

Dresden - 22. September 2025, es lief die 54. Minute: Vinko Sapina (30) traf Hannovers Enzo Leopold (ungewollt) hart am Knöchel, flog vom Platz und musste anschließend zwei Spiele zuschauen. Hat Dynamos Mittelfeldspieler mit der Partie noch eine Rechnung offen?

Im September kassierte Vinko Sapina (30, M.) gegen Hannover 96 einen Platzverweis. © Lutz Hentschel

"Höchstens mit dem Schiedsrichter. Aber wenn man die Bilder anschaut, hat man es ja verstanden. Es ist Kacke gelaufen und ich war froh, dass die Jungs noch das Unentschieden rausgeholt haben", gesteht Sapina, der die Dresdner Führung damals vorbereitet hatte.

"Hannover ist eine sehr spielstarke Mannschaft, deswegen erwarte ich am Sonntag eigentlich ein ähnliches Spiel. Ich würde natürlich gerne helfen, aber das wird sich zeigen."

Denn Fakt ist: Nach der abgesessenen Sperre damals hat der 30-Jährige nur noch zwei Partien über die volle Distanz gemacht. Er wurde an Spieltagen zum Kurzzeitarbeiter. In der Rückrunde erst recht. Die vergangenen drei Partien war Sapina nur noch Tribünengast.

"Es ist eine Herausforderung. Ich war in meiner Karriere noch nie in dieser Situation, nicht mal annähernd. Gut, ich war aber auch noch nie in der 2. Liga, das muss man halt auch dazu sagen. Trotzdem muss man erst mal einen Weg finden, damit umzugehen", so der Routinier.