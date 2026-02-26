Kaufoption soll gezogen werden! Robin Meißner kehrt nicht zu Dynamo Dresden zurück

Robin Meißner (26, r.) wird nicht zu Dynamo Dresden zurückkehren. © PICTURE POINT/ S.Sonntag

Dabei hatte Dynamo erst im Februar 2025 den Vertrag mit Meißner verlängert. "Bewusst", wie Brendel damals sagte. "Wir sind überzeugt, dass er die Qualität besitzt, unser Team langfristig besser zu machen. Für das Jahr in Osnabrück wünschen wir ihm alles Gute und freuen uns, ihn im kommenden Jahr wieder bei uns begrüßen zu können."

Daraus wird nichts. "Meise" kam 2023 von Viktoria Köln nach Dresden. Besonders in der Rückrunde der Aufstiegssaison stockte es bei ihm, daher auch die Leihe an die Bremer Brücke.

Zu den 61 Dynamo-Punktspielen und zehn Toren wird aber jetzt nichts mehr hinzukommen. Meißner soll beim VfL bleiben.

Wie Sportchef Joe Enochs (54) gegenüber TAG24 bestätigte, hatten sich die Niedersachsen eine Kaufoption vertraglich gesichert und beabsichtigen, diese zu ziehen. Beim Aufstieg des VfL bestünde nach TAG24-Infos sogar eine Kaufpflicht. "Robin hat sich sehr gut eingefügt, ist mit acht Toren und sieben Vorlagen extrem wertvoll für unsere Offensive, weshalb wir ihn fest verpflichten werden. Einen Stürmer mit dieser Quote findest du nicht so leicht", unterstreicht Enochs.