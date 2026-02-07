Dynamo auf Schalke live: SGD das bessere Team! Dresden schnürt Tabellenführer ein

Schalke 04 gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Was geht für die SGD gegen den Tabellenführer?

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Gelsenkirchen - Dynamo Dresden ist im Hexenkessel von Schalke 04 zu Gast! Als Tabellen-17. beim Spitzenreiter sind die Rollen eigentlich klar verteilt, doch die SGD startete ohne Niederlage ins neue Jahr, während die Knappen noch kein Spiel gewannen. Halten die Serien heute?

Aktueller Spielstand: Schalke 04 - Dynamo Dresden 0:0 In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

42. Minute: Hauptmann räumt Becker ab und sieht dafür die erste Gelbe der Partie.

40. Minute: Schalke kann für Entlastung sorgen und kommt zum Eckball, nachdem Rossipal eine Flanke von El-Faouzi ins Toraus geblockt hat. Die bringt den Hausherren aber nichts ein, Dynamo steht hinten souverän.

Dynamo Dresden das bessere Team gegen Schalke 04

36. Minute: Wieder dringt Dynamo in den Gelsenkirchner Strafraum ein, doch ein Missverständnis zwischen Rossipal und Hauptmann sorgt dafür, dass Schalke an den Ball kommt. Dann schießt Gomis Lemmer an und verschafft seinem Team so den Abstoß und Zeit zum Durchschnaufen.

34. Minute: Amoako lässt sich rechts eigentlich zu viel Zeit, findet dann aber Ceka im Strafraum, der den in die Tiefe startenden Sterner einsetzt. Dessen Pass ins Zentrum findet allerdings keinen Abnehmer. Hier war mehr drin!

32. Minute: Dynamo ist jetzt am Drücker. Nach einem Einwurf zirkelt der Ball durch die Reihen der Schwarz-Gelben, Ceka setzt dann Sterner auf der rechten Seite in Szene. Doch der Rechtsverteidiger trifft nicht richtig und schlägt am Tor vorbei.

30. Minute: Quasi aus dem Nichts drischt Keller den Ball von links aufs Schalker Tor. Karius steht zu weit vorne, schätzt den Ball zu seinem eigenen Glück aber richtig ein, denn die Kugel kommt rund zwei Meter neben dem Kasten runter.

30. Minute: Rossipal versucht es aus rund 25 Metern direkt, bleibt aber in der Mauer hängen.

28. Minute: Ceka marschiert durch die Schalker Reihen und wird dann unfair gestoppt. Es gibt Freistoß aus aussichtsreicher Position für die SGD, erst einmal muss allerdings Amoako behandelt werden, der in einem Zweikampf zuvor gestürzt war.

23. Minute: Riesenchance für die Hausherren! Dzeko erläuft einen zu kurz geratenen Rückpass und umkurvt den herausgeeilten Schreiber. Das Tor ist leer, aber der Winkel zu spitz, sodass Schalkes Star-Neuzugang nur das Außennetz trifft. Was für eine Gelegenheit!

Edin Dzeko lässt die Führung liegen. © Bernd Thissen/dpa

Dynamo Dresden lässt gegen Schalke 04 wenig zu

20. Minute: Erste Ecke des Spiels für Schalke 04. Schreiber faustet den Ball direkt raus, Hauptmann schlägt die Kugel schließlich aus der Gefahrenzone.

18. Minute: Die SGD kombiniert sich stark über das Feld, der Pass in die Spitze zu Daferner ist dann aber zu lang. Trotzdem machen die Gäste hier ein gutes Spiel, haben mehr Ballbesitz als der Tabellenführer und lassen hinten bisher wenig zu.

17. Minute: Ndiaye flankt von links in den Dresdner Strafraum, doch der Ball geht viel zu weit und findet keinen Abnehmer.

16. Minute: Sterner will tief in der gegnerischen Hälfte auf Ceka durchstecken, doch ein Schalker spritzt dazwischen. Die Kontergelegenheit spielt Königsblau aber nicht zu Ende.

14. Minute: Rossipal hält sich die Wade, wird behandelt. Hoffentlich kann Dynamos Linksverteidiger weitermachen.

13. Minute: Dynamo macht das Spiel schnell, Rossipal marschiert die linke Seite entlang und flankt dann nach innen. Dort scheint Daferner aber nicht mit dem Ball gerechnet zu haben, die Chance verpufft.

12. Minute: Eine Flanke der Hausherren pflückt Tim Schreiber aus der Luft, landet dabei aber auf Daferner. Kurze Rückversicherung, dass alles okay ist, dann geht es weiter.

Wenn Tim Schreiber eingreifen muss, hat er die Kugel bisher sicher. © Bernd Thissen/dpa

10. Minute: Schalke schlägt den Ball quer über das Feld auf Gomis, der Rossipal im Laufduell beinahe abkocht. Doch der Dresdner drängt den Gelsenkirchener ab, sodass er mitsamt Ball ins Toraus läuft. Abstoß für Dresden.

8. Minute: Ein Freistoß bringt Schalke in die Nähe des Dresdner Kastens. Doch Becker trifft den Ball nicht richtig, sein Kopfball segelt weit vorbei.

5. Minute: Die erste dicke Möglichkeit für Dynamo! Die SGD läuft hoch an, Jakob Lemmer fasst sich ein Herz und versucht es unbedrängt aus rund 16 Metern direkt. Der Ball streicht nur knapp drüber, landet auf dem Tornetz.

2. Minute: Gerade einmal eine Minute läuft das Spiel, da wird auch schon zum ersten Mal unterbrochen. Rossipal und Gomis krachen zusammen, bleiben beide liegen. Es kann aber ohne Behandlung weitergehen.

Das Zweitliga-Spiel zwischen Dynamo Dresden und Schalke 04 läuft

Anpfiff: Der Ball rollt! Dynamo in Gelb spielt von rechts nach links und hat Anstoß.

12.56 Uhr: Die Teams machen sich bereit, laufen auf den Platz, während aus den Lautsprechern und Zehntausenden Kehlen die Schalke-Hymne "Blau und Weiß, wie lieb' ich dich" schallt.

12.48 Uhr: Miron Muslic will den ersten Sieg des Jahres

Miron Muslic weiß, dass die Partie heute 50:50 ausgehen könnte, will das Pendel aber in Richtung seines Klubs ausschlagen lassen. "Wir sind gewarnt vor einem starken Gegner, sie haben sieben Punkte geholt, aber zu Hause sind wir eine Macht", sagte der Schalke-Coach vor Spielbeginn bei Sky. Dabei sollen auch die Neuzugänge helfen, mit fünf Spielern verstärkte sich S04 im Winter: "Wir haben etwas geschafft, das wir auch vorgehabt haben, die Mannschaft zu verstärken und den Konkurrenzkampf zu schüren. Das braucht jede Mannschaft, die erfolgreich sein will, die wachsen will."

12.35 Uhr: Die Teams machen sich auf dem Feld warm

Noch 20 Minuten bis zum Anpfiff! Das Warmmachen auf dem Platz läuft, das Stadion füllt sich. Schon jetzt herrscht hier eine geile Stimmung.

Die Spieler machen sich auf dem Rasen warm. © TAG24/Thomas Nahrendorf

12.05 Uhr: Edin Dzeko feiert Startelfdebüt bei Schalke 04

Bei Schalke 04 tauscht Miron Muslic doppelt - und Edin Dzeko kommt zu seinem Startelfdebüt. Auch Neuzugang Moussa Ndiaye, erst sein Montag offiziell ein Königsblauer, darf direkt von Beginn an ran. Für das Duo machen Mika Wallentowitz und Felipe Sanchez Platz.

11.57 Uhr: Die Aufstellungen sind da!

Die Aufstellungen sind da - und wenig überraschend ist Niklas Hauptmann zurück in der Startelf von Dynamo Dresden. Für den Kapitän weicht Robert Wagner, der ohnehin gesperrt fehlt. Ansonsten gibt es für Thomas Stamm wenig Grund, weiter zu wechseln, und so bleibt das Hauptmann-Comeback die einzige Änderung in der Startelf. Christoph Daferner darf wieder von Beginn an stürmen.

Diese Aufstellungen schicken die Trainer ins Rennen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.39 Uhr: Bestes Fußballwetter in Gelsenkirchen

Strahlend blauer Himmel über der Veltins-Arena! Über Gelsenkirchen lacht heute die Sonne, bei knapp zehn Grad entfliehen die Dresdner den frostigen Temperaturen der vergangenen Wochen.

Blauer Himmel über der Veltins-Arena. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Noch ist das Stadion weitgehend leer, doch in etwas mehr als einer Stunde werden hier 62.000 Menschen Stimmung machen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11.30 Uhr: Die Veltins-Arena ist restlos ausverkauft

Hexenkessel Veltins-Arena! Das Stadion ist für das Kracher-Spiel heute selbstverständlich ausverkauft - mehr als 57.000 Menschen haben sich aufgemacht, um die Partie zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden zu sehen, davon rund 6000 aus Dresden. Das Chaos rund ums Stadion kommt aber auch, dass die Polizei umfangreiche Kontrollen angekündigt hat.

Die Veltins-Arena wird gegen Dynamo Dresden proppenvoll sein. © Bernd Thissen/dpa

11.07 Uhr: Verkehrschaos rund um die Veltins-Arena

Glück auf, so begrüßte einen hier ganz freundlich die Polizei bei der Kontrolle an einer Autobahnraststätte, und guten Morgen aus Gelsenkirchen. Naja, zumindest fast. Rund um die Abfahrten zur Veltins-Arena herrscht zwei Stunden vor Anpfiff das absolute Verkehrschaos.

An den Abfahrten rund um die Veltins-Arena staut es sich massiv. © TAG24/Thomas Nahrendorf

11 Uhr: Hier wird das Spiel heute gezeigt

Wie üblich am Samstagmittag wird das Spiel exklusiv von Sky und dessen Streamingdienst WOW gezeigt. Kai Dittmann kommentiert für den Pay-TV-Sender, die Übertragung beginnt um 12.30 Uhr. Wer kein Abo bei Sky oder WOW hat, bleibt aber natürlich in unserem Liveticker stets auf dem aktuellsten Stand.

Dank der Exklusivrechte wird Thomas Stamm auch heute wieder am Sky-Mikrofon zu sehen sein. © Andreas Gora/dpa

10.30 Uhr: Zwei SGD-Profis kehren an alte Wirkungsstätte zurück

Zwei Dynamo-Profis kehren heute an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Jason Ceka, der vor wenigen Wochen von der SV Elversberg ausgeliehen wurde, verbrachte satte zehn Jahre in Königsblau, spielte von 2011 bis 2021 für diverse Jugendteams sowie die U23 von Schalke 04. Auch Lukas Boeder wurde in der Knappenschmiede ausgebildet, spielte von 2006 bis 2012 für die Gelsenkirchener.

Früher in Blau, heute in Gelb: Jason Ceka lief zehn Jahre lang für Schalke 04 auf. © Lutz Hentschel

10 Uhr: Tobias Welz leitet heute die Partie

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Tobias Welz. Bisher leitete der 48-Jährige acht Spiele mit Dynamo-Beteiligung, die Bilanz fällt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen ausgeglichen aus. Das Besondere allerdings: Das erste Mal pfiff der Wiesbadener die SGD bereits vor über 20 Jahren! Am 22. August 2004 unterlag Dynamo dem KSC in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 1:2. Seither kann Welz eine Wahnsinnsbilanz von fast 500 Spielen in Deutschland sowie bei internationalen Wettbewerben und Länderspielen aufweisen. Dank seiner Erfahrung ist er für das brisante Spiel bestens geeignet. Ihm assistieren Martin Thomsen und Tobias Fritsch, Vierter Offizieller ist Jonah Besong. Für die Video-Assistenz ist Pascal Müller zuständig.

Tobias Welz leitet mit der Erfahrung aus fast 500 Profispielen das brisante Duell zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden. © Marcus Brandt/dpa

9.40 Uhr: Thomas Stamm will auch gegen den Tabellenführer ungeschlagen bleiben

Auch Thomas Stamm weiß um die schwache Bilanz seines Klubs auf Schalke, lässt sich davon aber nicht demotivieren. "Diese Mannschaft ist heimstark und es wird schwierig, dort Punkte mitzunehmen. Doch wir haben 2026 noch kein Spiel verloren. Ungeschlagen zu bleiben, muss dahingehend das Ziel sein", sagte der 42-Jährige. Man brauche ein "extrem gutes Spiel in allen Phasen und die Überzeugung, dass wir dort etwas mitnehmen können. Das Hinspiel war ausgeglichen und die Formtabelle spricht für uns. Insofern müssen wir hungrig bleiben." Das gilt aber auch für Schalke. "Sie erleben einen klaren Aufwärtstrend, haben im Transferfenster auch viele neue Spieler geholt", sagte Miron Muslic über die SGD: "Aber auch wir brennen auf dieses Spiel und können es kaum erwarten."

Thomas Stamm fordert volle Überzeugung von seinem Team. © Lutz Hentschel

9.20 Uhr: Partie wird als Hochrisikospiel eingestuft

Das Spiel zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden wird als Hochrisikospiel eingestuft. Neben einem erhöhten Polizeiaufgebot bedeutet das auch, dass im Gästeblock kein Alkohol ausgeschenkt wird. Zudem machte die Polizei vor dem Spiel klar, dass das Abbrennen von Pyrotechnik "in jedem Fall zur Anzeige gebracht" werde. Es wurden ausführliche Kontrollen vor Spielbeginn angekündigt.

Beim Hochrisikospiel auf Schalke werden Hunderte Beamte im Einsatz sein. © David Inderlied/dpa

9 Uhr: Schalke 04 fehlt gegen Dynamo Dresden komplette Mannschaft

Vom gesperrten Wagner einmal abgesehen hat Dynamo-Coach Thomas Stamm (fast) die freie Wahl, nur der langzeitverletzte Lennart Grill steht nicht zur Verfügung. Ganz anders sieht es bei seinem Gegenüber Miron Muslic aus, Schalke 04 verzeichnet nämlich satte elf (!) Ausfälle. Es fehlen Tomas Kalas (Knieverletzung), Emil Højlund (Ferse), Janik Bachmann (Ferse), Bryan Lasme (Innenbandverletzung), Peter Remmert (Sprunggelenk), Christopher Antwi-Adjei (Achillessehne), Vitalie Becker (Knie), Henning Matriciani (Kreuzbandriss), Adrian Gantenbein (Wade), Dylan Leonard (Sprunggelenk) und Tidiane Touré. Das kompensiert der Tabellenführer unter anderem mit fünf Winter-Neuzugängen, zudem steht Moussa Sylla nach seinem geplatzten Wechsel in die USA wieder zur Verfügung.

Miron Muslic hat im Gegensatz zu Thomas Stamm einige Ausfälle zu beklagen. © Anke Waelischmiller/dpa

8.40 Uhr: Robert Wagner fehlt gesperrt, Stefan Kutschke droht dasselbe Schicksal

Es war eine enorm harte Entscheidung, doch gegen Arminia Bielefeld flog Robert Wagner mit Gelb-Rot vom Platz und muss heute entsprechend zu Hause bleiben. Doch das hätte er auch ohne die zweite Verwarnung gemusst, war doch die erste Gelbe Karte gegen die Arminien schon seine fünfte in dieser Saison. Ähnliches droht nun Kapitän Stefan Kutschke: Der Stürmer steht aktuell bei vier Verwarnungen, ein weiterer Gelber Karton bedeutet, dass er das Heimspiel in der kommenden Woche gegen die SV Elversberg aussitzen muss.

Robert Wagner (l.) muss nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Arminia Bielefeld heute zusehen. Stefan Kutschke (r.) droht in Elversberg dasselbe Schicksal. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Dynamo Dresden verlor die letzten drei Spiele gegen Schalke 04

Nicht ganz so düster sieht die Statistik aus, nimmt man auch die Heimspiele der SGD hinzu: Von insgesamt zwölf Spielen gegen die Gelsenkirchener konnte Dynamo fünf für sich entscheiden, bei zwei Unentschieden gingen fünf weitere an Schalke 04. Dazu zählen allerdings auch die letzten drei Partien, denn noch nie konnten die Schwarz-Gelben ein Zweitliga-Spiel gegen die Knappen gewinnen. Das Hinspiel in dieser Saison ging knapp mit 1:0 an die Gäste, nachdem Kapitän Kenan Karaman kurz vor Schluss einen Foulelfmeter verwandelt hatte. Es war eins von nur drei Spielen in dieser Saison, in denen die SGD ohne Torerfolg blieb.

Tim Schreiber (l.) hat sich für die falsche Ecke entschieden, Kenan Karaman (r.) trifft zum 1:0. © Picture Point / Gabor Krieg

8 Uhr: Torlos seit 34 Jahren! Diese Serie von Dynamo Dresden muss ein Ende finden

Fünfmal war Dynamo Dresden in der Veltins-Arena zu Gast, nur zwei Punkte sprangen dabei insgesamt heraus. Das liegt auch daran, dass sich die SGD mit dem Toreschießen in Gelsenkirchen gewaltig schwertut. Nur einen einzigen Torerfolg können die Dresdner nämlich auf Schalke aufweisen - und das noch zu Bundesliga-Zeiten beim 1:1 am 2. November 1991, also vor mehr als 34 Jahren! Uwe Rösler (57) brachte die Schwarz-Gelben damals schon nach fünf Minuten in Führung, bevor Bent Christensen (59) eine Stunde später ausglich. Seither gelang der SGD in vier weiteren Spielen kein Treffer, seit 1993 auch kein Punkt mehr. Diese Serie gilt es zu durchbrechen, doch die Schalker Abwehr wird schwer zu knacken sein. Mit nur 14 Gegentoren stellen die Knappen die mit Abstand beste Defensive der Liga.

Als Dynamo Dresden 1991 das letzte Mal bei Schalke 04 traf, trug Ralf Hauptmann (57, M.) noch das Dress der SGD. Gelingt es dem Team um Sohn Niklas heute, die Serie zu brechen? © IMAGO / WEREK

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen Schalke 04 im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Schalke 04! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.