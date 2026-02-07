Dynamo auf Schalke live: Unter ihm verlor die SGD schon vor über 20 Jahren

Schalke 04 gegen Dynamo Dresden im Liveticker: Tobias Welz ist der Schiedsrichter der heutigen Partie

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Gelsenkirchen - Verkehrte Welt vor dem Auswärtsspiel (13 Uhr) von Dynamo Dresden bei Schalke 04! Mit der SGD gastiert eigentlich der Tabellen-16. beim Spitzenreiter, doch in der Rückrunde sind die Vorzeichen umgedreht.

Die Schwarz-Gelben reisen nämlich mit dem Selbstbewusstsein von drei ungeschlagenen Spielen in Serie und sieben Punkten seit Jahresbeginn nach Gelsenkirchen, wo sie auf ein kriselndes Schalke treffen, das in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen hat. Beste Voraussetzungen, um die Serie fortzusetzen, doch die Mannschaft von Thomas Stamm (42) ist gewarnt: Noch nie konnte Dynamo in der Arena auf Schalke ein Spiel für sich entscheiden. In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

10.30 Uhr: Zwei SGD-Profis kehren an alte Wirkungsstätte zurück

Zwei Dynamo-Profis kehren heute an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Jason Ceka, der vor wenigen Wochen von der SV Elversberg ausgeliehen wurde, verbrachte satte zehn Jahre in Königsblau, spielte von 2011 bis 2021 für diverse Jugendteams sowie die U23 von Schalke 04. Auch Lukas Boeder wurde in der Knappenschmiede ausgebildet, spielte von 2006 bis 2012 für die Gelsenkirchener.

Früher in Blau, heute in Gelb: Jason Ceka lief zehn Jahre lang für Schalke 04 auf. © Lutz Hentschel

10 Uhr: Tobias Welz leitet heute die Partie

Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist Tobias Welz. Bisher leitete der 48-Jährige acht Spiele mit Dynamo-Beteiligung, die Bilanz fällt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Niederlagen ausgeglichen aus. Das Besondere allerdings: Das erste Mal pfiff der Wiesbadener die SGD bereits vor über 20 Jahren! Am 22. August 2004 unterlag Dynamo dem KSC in der ersten Runde des DFB-Pokals mit 1:2. Seither kann Welz eine Wahnsinnsbilanz von fast 500 Spielen in Deutschland sowie bei internationalen Wettbewerben und Länderspielen aufweisen. Dank seiner Erfahrung ist er für das brisante Spiel bestens geeignet. Ihm assistieren Martin Thomsen und Tobias Fritsch, Vierter Offizieller ist Jonah Besong. Für die Video-Assistenz ist Pascal Müller zuständig.

Tobias Welz leitet mit der Erfahrung aus fast 500 Profispielen das brisante Duell zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden. © Marcus Brandt/dpa

9.40 Uhr: Thomas Stamm will auch gegen den Tabellenführer ungeschlagen bleiben

Auch Thomas Stamm weiß um die schwache Bilanz seines Klubs auf Schalke, lässt sich davon aber nicht demotivieren. "Diese Mannschaft ist heimstark und es wird schwierig, dort Punkte mitzunehmen. Doch wir haben 2026 noch kein Spiel verloren. Ungeschlagen zu bleiben, muss dahingehend das Ziel sein", sagte der 42-Jährige. Man brauche ein "extrem gutes Spiel in allen Phasen und die Überzeugung, dass wir dort etwas mitnehmen können. Das Hinspiel war ausgeglichen und die Formtabelle spricht für uns. Insofern müssen wir hungrig bleiben." Das gilt aber auch für Schalke. "Sie erleben einen klaren Aufwärtstrend, haben im Transferfenster auch viele neue Spieler geholt", sagte Miron Muslic über die SGD: "Aber auch wir brennen auf dieses Spiel und können es kaum erwarten."

Thomas Stamm fordert volle Überzeugung von seinem Team. © Lutz Hentschel

9.20 Uhr: Partie wird als Hochrisikospiel eingestuft

Das Spiel zwischen Schalke 04 und Dynamo Dresden wird als Hochrisikospiel eingestuft. Neben einem erhöhten Polizeiaufgebot bedeutet das auch, dass im Gästeblock kein Alkohol ausgeschenkt wird. Zudem machte die Polizei vor dem Spiel klar, dass das Abbrennen von Pyrotechnik "in jedem Fall zur Anzeige gebracht" werde. Es wurden ausführliche Kontrollen vor Spielbeginn angekündigt.

Beim Hochrisikospiel auf Schalke werden Hunderte Beamte im Einsatz sein. © David Inderlied/dpa

9 Uhr: Schalke 04 fehlt gegen Dynamo Dresden komplette Mannschaft

Vom gesperrten Wagner einmal abgesehen hat Dynamo-Coach Thomas Stamm (fast) die freie Wahl, nur der langzeitverletzte Lennart Grill steht nicht zur Verfügung. Ganz anders sieht es bei seinem Gegenüber Miron Muslic aus, Schalke 04 verzeichnet nämlich satte elf (!) Ausfälle. Es fehlen Tomas Kalas (Knieverletzung), Emil Højlund (Ferse), Janik Bachmann (Ferse), Bryan Lasme (Innenbandverletzung), Peter Remmert (Sprunggelenk), Christopher Antwi-Adjei (Achillessehne), Vitalie Becker (Knie), Henning Matriciani (Kreuzbandriss), Adrian Gantenbein (Wade), Dylan Leonard (Sprunggelenk) und Tidiane Touré. Das kompensiert der Tabellenführer unter anderem mit fünf Winter-Neuzugängen, zudem steht Moussa Sylla nach seinem geplatzten Wechsel in die USA wieder zur Verfügung.

Miron Muslic hat im Gegensatz zu Thomas Stamm einige Ausfälle zu beklagen. © Anke Waelischmiller/dpa

8.40 Uhr: Robert Wagner fehlt gesperrt, Stefan Kutschke droht dasselbe Schicksal

Es war eine enorm harte Entscheidung, doch gegen Arminia Bielefeld flog Robert Wagner mit Gelb-Rot vom Platz und muss heute entsprechend zu Hause bleiben. Doch das hätte er auch ohne die zweite Verwarnung gemusst, war doch die erste Gelbe Karte gegen die Arminien schon seine fünfte in dieser Saison. Ähnliches droht nun Kapitän Stefan Kutschke: Der Stürmer steht aktuell bei vier Verwarnungen, ein weiterer Gelber Karton bedeutet, dass er das Heimspiel in der kommenden Woche gegen die SV Elversberg aussitzen muss.

Robert Wagner (l.) muss nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Arminia Bielefeld heute zusehen. Stefan Kutschke (r.) droht in Elversberg dasselbe Schicksal. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Dynamo Dresden verlor die letzten drei Spiele gegen Schalke 04

Nicht ganz so düster sieht die Statistik aus, nimmt man auch die Heimspiele der SGD hinzu: Von insgesamt zwölf Spielen gegen die Gelsenkirchener konnte Dynamo fünf für sich entscheiden, bei zwei Unentschieden gingen fünf weitere an Schalke 04. Dazu zählen allerdings auch die letzten drei Partien, denn noch nie konnten die Schwarz-Gelben ein Zweitliga-Spiel gegen die Knappen gewinnen. Das Hinspiel in dieser Saison ging knapp mit 1:0 an die Gäste, nachdem Kapitän Kenan Karaman kurz vor Schluss einen Foulelfmeter verwandelt hatte. Es war eins von nur drei Spielen in dieser Saison, in denen die SGD ohne Torerfolg blieb.

Tim Schreiber (l.) hat sich für die falsche Ecke entschieden, Kenan Karaman (r.) trifft zum 1:0. © Picture Point / Gabor Krieg

8 Uhr: Torlos seit 34 Jahren! Diese Serie von Dynamo Dresden muss ein Ende finden

Fünfmal war Dynamo Dresden in der Veltins Arena zu Gast, nur zwei Punkte sprangen dabei insgesamt heraus. Das liegt auch daran, dass sich die SGD mit dem Toreschießen in Gelsenkirchen gewaltig schwertut. Nur einen einzigen Torerfolg können die Dresdner nämlich auf Schalke aufweisen - und das noch zu Bundesliga-Zeiten beim 1:1 am 2. November 1991, also vor mehr als 34 Jahren! Uwe Rösler (57) brachte die Schwarz-Gelben damals schon nach fünf Minuten in Führung, bevor Bent Christensen (59) eine Stunde später ausglich. Seither gelang der SGD in vier weiteren Spielen kein Treffer, seit 1993 auch kein Punkt mehr. Diese Serie gilt es zu durchbrechen, doch die Schalker Abwehr wird schwer zu knacken sein. Mit nur 14 Gegentoren stellen die Knappen die mit Abstand beste Defensive der Liga.

Als Dynamo Dresden 1991 das letzte Mal bei Schalke 04 traf, trug Ralf Hauptmann (57, M.) noch das Dress der SGD. Gelingt es dem Team um Sohn Niklas heute, die Serie zu brechen? © IMAGO / WEREK

7.45 Uhr: Dynamo Dresden gegen Schalke 04 im TAG24-Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden bei Schalke 04! Wir halten Euch über alle wichtigen Infos rund um die Partie auf dem Laufenden.