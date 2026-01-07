"Scholle" wird 60! Dynamos Kult-Co-Trainer feiert runden Geburtstag

Antalya (Türkei) - "Lass dich nicht mit 'Scholle' auf Spielchen ein", hallte es am Dienstagmorgen über den Trainingsplatz in Dynamo Dresdens türkischem Trainingscamp . Heiko Scholz (60) hatte Youngster Kofi Amoako (20) mal schnell in Sachen Passgenauigkeit die Grenzen aufgezeigt.

Daumen hoch! Dresdens Kult-Co-Trainer Heiko Scholz wird heute 60. © Lutz Hentschel

Er kann es immer noch, und das mit inzwischen 60 Jahren! Am heutigen Mittwoch feiert Dresdens Co-Trainer ganz bescheiden seinen Jahrestag und wird es wahrscheinlich gar nicht so richtig genießen können.

Denn "Scholle" steht ungern im Mittelpunkt, verrichtet bescheiden in der zweiten oder gar dritten Reihe seinen Job und sorgt nebenbei immer wieder mit einem frechen Spruch oder seinen Geschichten aus alten Tagen für gute Laune. Beispiel gefällig?

"Die ist doch lang genug", warf er mit einem frechen Grinsen im Gesicht seinem Co-Trainer-Kollegen Valentin Vochatzer (30) zu. Der beschwerte sich gerade über Schmerzen an der Nase, weil er beim Fünf-gegen-zwei vom Ball im Gesicht getroffen wurde.

Die Spieler, die Fans auf der Tribüne und auch Vochatzer lachten, strahlten danach mit der Sonne um die Wette - eine Szene von vielen, die beschreibt, wie unglaublich wichtig der gebürtige Görlitzer für die Chemie rund um die Mannschaft ist.