"Scholle" wird 60! Dynamos Kult-Co-Trainer feiert runden Geburtstag
Antalya (Türkei) - "Lass dich nicht mit 'Scholle' auf Spielchen ein", hallte es am Dienstagmorgen über den Trainingsplatz in Dynamo Dresdens türkischem Trainingscamp. Heiko Scholz (60) hatte Youngster Kofi Amoako (20) mal schnell in Sachen Passgenauigkeit die Grenzen aufgezeigt.
Er kann es immer noch, und das mit inzwischen 60 Jahren! Am heutigen Mittwoch feiert Dresdens Co-Trainer ganz bescheiden seinen Jahrestag und wird es wahrscheinlich gar nicht so richtig genießen können.
Denn "Scholle" steht ungern im Mittelpunkt, verrichtet bescheiden in der zweiten oder gar dritten Reihe seinen Job und sorgt nebenbei immer wieder mit einem frechen Spruch oder seinen Geschichten aus alten Tagen für gute Laune. Beispiel gefällig?
"Die ist doch lang genug", warf er mit einem frechen Grinsen im Gesicht seinem Co-Trainer-Kollegen Valentin Vochatzer (30) zu. Der beschwerte sich gerade über Schmerzen an der Nase, weil er beim Fünf-gegen-zwei vom Ball im Gesicht getroffen wurde.
Die Spieler, die Fans auf der Tribüne und auch Vochatzer lachten, strahlten danach mit der Sonne um die Wette - eine Szene von vielen, die beschreibt, wie unglaublich wichtig der gebürtige Görlitzer für die Chemie rund um die Mannschaft ist.
Dynamo-Legende Scholz mit Nähe zu Fans und Spielern
"Er ist einfach eine Frohnatur, einfach jemand, den man schon in den Arm nehmen möchte, wenn man ihn sieht. Einer, der immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Diese Lockerheit, die er auch ausstrahlt, die brauchen die Jungs am Ende", findet Sport-Boss Sören Gonther (39) die passenden Worte.
Der nun 60-jährige Jubilar ist auch Identifikationsfigur und Bindeglied zu den Fans. Denn "Scholle" hat sie auch als Spieler erlebt, die deutlich besseren Zeiten in der Geschichte der SG Dynamo Dresden.
68 Pflichtspiele von 1990 bis 1992 in der DDR-Oberliga, 1. Bundesliga, im Europapokal der Landesmeister sowie im DFB- und FDGB-Pokal (zehn Tore/zehn Vorlagen) hat der spätere Profi von Bayer Leverkusen im schwarz-gelben Trikot bestritten. 1992 wurde er zudem mit der DFB-Auswahl Vize-Europameister.
Scholz hat viel zu erzählen. Manche Spieler machen davon gern Gebrauch. "Ich schätze ihn sehr. Es ist schön, wenn er von früher erzählt", gab Christoph Daferner (27) schon im Sommer zu. "Es ist gut, dass er da ist." Möge er allen noch lange erhalten bleiben!
Titelfoto: Lutz Hentschel