Sechs Pleiten und nur elf Punkte 2024: Was passiert jetzt bei Dynamo Dresden?

Dresden - "Darüber hinaus ist es die klare Intention, mit dem aktuellen Trainerteam langfristig sowie ligaunabhängig gemeinsam den Weg in die Zukunft zu gehen." Diese Zeilen stammen von Jens Heinig (66). Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der SG Dynamo Dresden . Geschrieben wurden sie in einer Pressemitteilung vom 6. März, kurz nach der Freistellung von Ralf Becker (53) .

Im Sommer 2022 übernahm Markus Anfang (49) bei der SGD. Darf er über diese Saison hinaus bleiben? © Lutz Hentschel

Mit diesem Satz haben sich die Verantwortlichen im Verein im Grunde eine Eisenfessel angelegt. Wollen sie ihr Gesicht wahren, muss Markus Anfang (49) bleiben - und das auch in der kommenden Saison, egal wie die jetzige ausgeht.

Sechs Niederlagen in elf Spielen im Jahr 2024, nur elf Punkte, die eklatante Verschwendung von Torchancen und der Sturz auf Rang vier gefährden das Ziel Aufstieg mittlerweile massiv.

All das ergibt eine extrem schwierige Situation. Brechen die Verantwortlichen ihr Wort, verlieren gerade sie. Weil: Was ist es dann noch wert, was der Aufsichtsrat in eindeutigen Worten schriftlich niederlegt? Auf der anderen Seite des Papiers steht aber der sportliche Erfolg.

Eines vornweg: Trainerentlassungen bringen ganz selten den erhofften Effekt, nämlich den Aufschwung. Dynamo selbst kann ein Lied davon singen.

Auf Uwe Neuhaus (64) im August 2018 folgte ein gewisser Maik Walpurgis (50), der schnell in der Versenkung verschwand und nie wieder auftauchte.