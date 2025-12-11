Sechs Punkte unterm Baum! Dynamo-Coach Stamm hat einen Weihnachtswunsch

Punkte im Visier! Dynamo Dresdens Cheftrainer Thomas Stamm will sich mit zwei Siegen in die Winterpause verabschieden.

Von Jens Maßlich

Dresden - Nicht immer ist Thomas Stamm (42) so klar - zumindest in Sachen Druck, den er gern versucht, von Dynamo Dresdens Kickern fernzuhalten. Am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig stehen seine Jungs aber in der Pflicht.

Thomas Stamm (42) will unbedingt noch sechs Zähler sammeln. © Lutz Hentschel Schon vor dem Spiel wird es emotional, wenn das übergroße Banner für den Neu-Ehrenspielführer Ralf Minge (65) im Rudolf-Harbig-Stadion enthüllt wird. Es ist das letzte Heimspiel des Jahres vor über 30000 Fans, noch dazu gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. "So sehen es alle", betont Stamm mit Blick auf einen Pflichtsieg gegen die Niedersachsen. "Dass wir nach dem Spiel gegen Düsseldorf im nächsten Heimspiel nachlegen wollen, was uns in Kaiserslautern nicht gelungen ist. Es geht ganz viel darum, mit welchen Gefühlen du in die Winterpause gehst. Du gehst mit Selbstvertrauen in die Winterpause, wenn du noch mal die zwei Siege einfährst." Das ist ohnehin Stamms großer Wunsch für die Weihnachtszeit. Sechs Zähler mehr sollen nach den letzten zwei Spielen 2025 unterm Baum liegen. Ob das für einen Nichtabstiegsplatz reicht, ist erst einmal egal. Dynamo Dresden Tim Schreiber hadert mit Dynamo-Comeback: "Habe ich mir anders vorgestellt"

Dynamos Stamm will sich mit einem Sieg in die Winterpause verabschieden

Das letzte Heimspiel 2024 sorgte für besinnliche Weihnachten. Der Plan für dieses Jahr steht. © imago/Jan Huebner "Psychologisch sind sechs Punkte wichtig", erklärt der Schweizer: "Die Anzahl der Punkte ist wichtiger als stehen wir überm Strich oder auf dem Relegationsplatz, wo wir dann ein paar Wochen festhängen und nichts dagegen tun können. Wenn wir drei Punkte holen und dann überm Strich stehen, dann habe ich lieber sechs Punkte und alle anderen Mannschaften um uns herum haben auch gepunktet." Vergangene Saison beschenkte sich Schwarz-Gelb zum Jahresabschluss mit der vollen Punktzahl, die SGD überwinterte mit einem richtig guten Gefühl in Liga drei auf Rang eins. Und genau dieses Gefühl ist auch nach den direkten Abstiegsduellen gegen Braunschweig (zwei Zähler mehr) und Kiel (drei Zähler mehr) das Ziel. Dynamo Dresden Dynamo braucht dieses Duo! Wann kommen Hauptmann und Daferner zurück? "Das letzte Heimspiel letztes Jahr war sehr schön und sehr emotional. Wir konnten es mit einem Sieg veredeln. Das ist das Ziel, dass die Leute, die in das Stadion kommen, vor den Feiertagen noch mal ein gutes und intensives Spiel sehen, dass wir alles auf dem Platz lassen und sie mit drei Punkten belohnen", wünscht sich Dynamos Coach. "Das wäre mehr als anstrebenswert!"