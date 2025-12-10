Dynamo-Dresden-Blog: Heute weihnachtet es bei der SGD
Dresden - Die Freude währte nur kurz: Nach zwei Spielen ist die Siegesserie von Dynamo Dresden nach der 1:3-Niederlage in Kaiserslautern schon wieder Geschichte.
Den nächsten Anlauf nimmt die SGD schon am Freitag, dem 12. Dezember (18.30 Uhr), wenn der direkte Konkurrent Eintracht Braunschweig ins Rudolf-Harbig-Stadion kommt. Hier gilt Verlieren verboten - im Idealfall holt Schwarz-Gelb den zweiten Heim-Dreier in Folge.
In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.
10. Dezember, 8.58 Uhr: Christoph Daferner und Niklas Hauptmann immer noch nicht wieder im Training bei Dynamo! Heute weihnachtet es bei der SGD
Das Gesetz der Serie? Gilt scheinbar nicht mehr! Trotz Niederlage in Kaiserslautern wurde bei Dynamo Dresden wieder der frühe Vogel bemüht.
Schon um 8 Uhr stellte sich Thomas Stamm mit Blick auf das letzte Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig den Fragen der anwesenden Journalisten. Warum so früh? Weil am Nachmittag noch ein Event ansteht - die Weihnachtsfeier des Vereins, kein kurzfristig anberaumtes Teamevent, stellte der Coach klar. "Das gehört unabhängig der Tabellensituation dazu, dass die Mitarbeiter zusammenkommen und hoffentlich eine schönen Abend haben", so Stamm, der am Freitagabend definitiv auf Sascha Risch, Jakob Zickler, Tony Menzel, Jan Hendrik Marx und Lennart Grill verzichten muss.
Niklas Hauptmann (grippaler Infekt) und Christoph Daferner (Kopfverletzung und Gehirnerschütterung aus dem Heimspiel gegen Düsseldorf) sind weiterhin fraglich, bis jetzt haben sie noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert.
7. Dezember, 16.50 Uhr: Dynamo Dresden rutscht wieder auf Platz 17 ab
Die Niederlage in Kaiserslautern hat für Dynamo unangenehme Konsequenzen. Am Tag nach der Pleite waren sowohl Greuther Fürth als auch Eintracht Braunschweig im Einsatz, beide bis dahin punktgleich, aber dank eines schlechteren Torverhältnisses hinter der SGD.
Fürth holte im Franken-Derby gegen Nürnberg allerdings ein 2:2, auch Braunschweig und Kiel trennten sich Unentschieden. Dadurch rutschen die Schwarz-Gelben wieder auf Platz 17 ab und sind am Freitag gegen Braunschweig fast schon zum Siegen verdammt.
Parallel dazu siegte der 1. FC Magdeburg nämlich überraschend bei Hertha BSC - der unerwartete Dreier sorgt dafür, dass der Tabellenletzte jetzt nach Punkten mit der SGD gleichzieht.
5. Dezember, 9.45 Uhr: Holstein Kiel verteilt vor Spiel gegen Dynamo Dresden Freibier
Da dürften Dynamo-Fans aufhorchen! Beim letzten Heimspiel des Jahres verteilt Holstein Kiel Freibier an seine Fans - genau dann, wenn die SGD am 20. Dezember (20.30 Uhr) zu Gast in Schleswig-Holstein ist.
"In unserem Jubiläumsjahr möchten wir als Verein den Fans für ihren unentwegten Support etwas zurückgeben. Daher wird es beim letzten Heimspiel eine Stunde lang Freibier und Wasser im Stadioninnenbereich geben", sagte Klubpräsident Steffen Schneekloth (62). Da in der Vereinsmitteilung das Freibier lediglich auf die Budenzauber-Stände innerhalb des Stadionbereichs und nicht auf den Heimbereich beschränkt sind, könnten auch die angereisten SGD-Fans profitieren.
Einen Haken hat die Aktion aber: Sie gilt nur von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr, wer Gratis-Bier haben möchte, muss also sicherstellen, früh genug vor Ort zu sein.
4. Dezember, 8.40 Uhr: Holt Dynamo Dresden im Winter einen neuen Torwart?
Pressekonferenz am frühen Morgen - da braucht auch Thomas Stamm erstmal einen Kaffee! Der Coach konnte bekannt geben, dass Lennart Grill seine Operation am Mittwoch gut überstanden hat, aber über Monate ausfallen wird. Für ihn rückt Tim Schreiber wieder in die Kiste.
"Wir haben keine Bauchschmerzen, wir sind da sehr gut aufgestellt. Tim ist fit, gesund und gut drauf", so Stamm. Aufgrund des langen Ausfalls von Grill gibt es laut dem Trainer Überlegungen, im Winter einen weiteren Keeper zu verpflichten.
Ansonsten sieht es personell so aus wie in den Vorwochen: Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter), Jan-Hendrik Marx (Fuß) und Tony Menzel (Ellbogen).
1. Dezember, 18.10 Uhr: Dynamo Dresden schreibt Stelle des Sport-Geschäftsführers aus
Dynamo Dresdens neuer Aufsichtsrat hat rund einen Monat nach der Freistellung von Thomas Brendel jetzt doch die Stelle des Geschäftsführers Sport neu ausgeschrieben - mit sehr kurzer Frist. Bis zum kommenden Sonntag, dem 7. Dezember, können sich Interessierte auf die Stelle bewerben.
Weitere Fristen hängen an der Ausschreibung nicht, ein neuer Sportgeschäftsführer könnte seinen Job theoretisch also bereits am 8. Dezember antreten. Wahrscheinlich dauert es aber noch etwas länger, bis ein neuer Mann fürs Sportliche bei der SGD anfängt.
30. November, 22.06 Uhr: Dynamo-Torhüter Grill nach Verletzung kämpferisch
Stunden nach seiner schweren Knieverletzung im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf hat sich Dynamo-Keeper Lennart Grill (26) auf Instagram zu Wort gemeldet.
"Liebe Dynamo-Fans, zuallererst bin ich unfassbar froh und stolz, dass wir uns und euch endlich den ersten Heimsieg bescheren konnten", schrieb der 26-jährige Torhüter am Sonntagabend und teilte dazu ein Foto, auf dem seine Mitspieler mit seinem Trikot in der Hand vor dem heimischen K-Block posieren.
"Leider hat es mich ein wenig schlimmer erwischt und ich werde einige Zeit raus sein", erklärte der 26-Jährige und bestätigte damit das, was man aus Sicht der Schwarz-Gelben zuvor bereits befürchtet hatte.
"Aber auch aus solchen Situationen kämpft man sich raus und ich gebe alles um schnellstmöglich stärker zurückzukommen!", erklärte er abschließend, ohne aber nähere Verletzungs-Details zu nennen.
Besonders bitter für Grill: Das nächste Auswärtsspiel auf dem "Betze" gegen den 1. FC Kaiserslautern wird er somit definitiv verpassen. Ausgerechnet dort, wo der gebürtige Pfälzer zwischen 2016 und 2020 selbst aktiv war und seine Profikarriere begonnen hatte.
28. November, 8.48 Uhr: Pressekonferenz vor Düsseldorf-Spiel
Wenn etwas klappt, muss es beibehalten werden. So viel Aberglaube darf sein.
In der Vorwoche vor der Bochum-Partie war die Spieltags-Pressekonferenz 8 Uhr. Dynamo gewann 2:1, also blieb auch vor Düsseldorf die Uhrzeit bestehen.
Wenn die Jungs sich jetzt auch dranhalten, ist alles gut. Personell hat sich zur Vorwoche kaum etwas verändert. Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter) und Tony Menzel (Ellbogen) fallen weiter aus. Neu dazugekommen ist Jan-Hendrik Marx mit einer Sprunggelenks-Verletzung aus dem Training am Dienstag. Dafür ist Vinko Sapina wieder fit.
Ob Thomas Stamm dem alten Trainer-Aberglauben "Never change a winning Team" folgt, ließ er offen. Er verriet nur, dass Lennart Grill wieder im Tor stehen wird. Und das zumindest bis Weihnachten - wenn nichts dazwischen kommt.
25. November, 16.13 Uhr: Bangen um Jan-Hendrik Marx
Ist das bitter! Dynamo-Profi Jan-Hendrik Marx (30) musste die Trainingseinheit am Dienstagnachmittag abbrechen, nachdem er unglücklich zu Boden gestürzt war.
Bei einem Zweikampf knickte der 30-Jährige weg und blieb liegen, woraufhin Athletik-Coach Matthias Grahé (57) sowie Co-Trainer Heiko Scholz (59) dem Akteur zur Hilfe eilten und ihn anschließend gestützt vom Feld brachten.
Wie es um den Gesundheitszustand des Kickers steht und ob er sich schlimmer verletzt hat, ist bislang noch nicht bekannt.
25. November, 15.30 Uhr: Diese SGD-Akteure fehlen beim Training
Mit vollem Fokus: Die Vorbereitungen der Dynamos auf das kommende Zweitliga-Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf (Sonntag, 13.30 Uhr) laufen auf Hochtouren.
Beim öffentlichen Training am heutigen Dienstagnachmittag trotzen eine Handvoll SGD-Fans den eisigen Temperaturen, verfolgen die Einheit der Schwarz-Gelben aus nächster Nähe.
Allerdings bekommen die vor Ort anwesenden Anhänger drei Spieler nicht zu sehen. Tony Menzel (20, Ellbogen), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19, beide Schulter) fallen verletzungsbedingt weiter aus.
Dafür steht aber Vinko Sapina (30) nach muskulären Problemen wieder auf dem Platz, trainiert wieder voll mit.
24. November, 16.57 Uhr: Alexander Rossipal nach Bochum-Sieg in Kicker-Elf des Tages berufen
Für den 2:1-Sieg gegen den VfL Bochum wurde nicht nur Dynamo Dresden mit drei Zählern belohnt, Alexander Rossipal (erhielt auch die TAG24-Note 1) schaffte es mit einem Tor und einer Vorlage in die Kicker-Elf des Tages.
Es ist bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass der Sommer-Neuzugang vom Kicker für seine Leistung ausgezeichnet wurde, schon am 9. Spieltag gegen Preußen Münster landete er in der Top-Elf des Sport-Magazins.
Neben dem Linksverteidiger hatte es in dieser Spielzeit mit Niklas Hauptmann bisher nur ein weiterer Dynamo-Profi in die Elf des Tages geschafft, ihm wurde die Ehre bereits am 5. Spieltag gegen die SV Elversberg zuteil.
19. November, 8.40 Uhr: Dynamo-Trainer Stamm gibt Verletzten-Update
Die Frühstücks-Session bei Dynamo, sprich die Spieltagspressekonferenz vor der Partie am Freitag in Bochum, ist schon vorbei.
Personell sieht es wie folgt aus: Vinko Sapina (30, muskuläre Probleme), Tony Menzel (20, Ellbogen), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19, beide Schulter) fallen weiter aus. Dafür kehren Tim Schreiber (23), Julian Pauli (20) und Stefan Kutschke (37) zurück.
Die große Frage ist natürlich, wer steht im Tor? Schreiber oder Lennart Grill (26)? "Einer von beiden", lachte Trainer Thomas Stamm (42): "Wir werden das gut besprechen. Wir haben eine Luxus-Situation, es sind beides sehr gute Torhüter. Da können wir auch Daniel Mesenhöler (30) dazu nehmen. Da sind wir extrem gut aufgestellt."
17. November, 18.26 Uhr: Jan-Hendrik Marx ist der nächste Dynamo-Spieler, der bald Papa wird
Alexander Rossipal wurde am vergangenen Donnerstag Papa, zuletzt begrüßten auch Sascha Risch, Vinko Sapina und Lukas Boeder Nachwuchs. Im Februar 2026 wird es nun auch bei Jan-Hendrik Marx (30) so weit sein, er und seine Frau Paulina (30) erwarten ein Baby.
Bereits am 25. Februar 2025 gaben sich die beiden in Dresden auf dem Standesamt auf der Goethe-Allee das Ja-Wort, im Sommer folgte kurz nach dem Aufstieg am 29. Mai dann die große freie Trauung in der Nähe von Mannheim.
Ende August gaben die beiden bekannt, dass sie einen kleinen Jungen erwarten. Deshalb entspannen Jan-Hendrik und Paulina aktuell nicht nur auf der Couch, sondern besuchen auch regelmäßig den Geburtsvorbereitungskurs - so wie am Montag nach dem öffentlichen Training.
Da verriet Marx, dass er erst in die interne Papa-Gruppe der Mannschaft aufgenommen werde, wenn der Sohn auch auf der Welt ist.
17. November, 16.05 Uhr: Öffentliches Dynamo-Training mit Ex-Geschäftsführer Michael Born
Weiter geht's! Nach der Länderpielpause stimmt Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Mannen mit der öffentlichen Trainingseinheit am heutigen Montagnachmittag auf die Rückkehr in den Zweitliga-Alltag ein und bereitet das Team auf die bevorstehende Aufgabe beim VfL Bochum (Freitagabend, 18.30 Uhr) vor.
Verletzungsbedingt nicht mit dabei sind Sascha Risch (25, Schulter) und Tony Menzel (20, Ellenbogen). Kofi Amoaoko (20) und Claudio Kammerknecht (26) sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs, fehlen damit ebenfalls.
Der zuvor ausgefallene SGD-Motor Vinko Sapina (30) steht aber wieder auf dem Rasen und macht Teile des Trainings mit. Jakob Zickler (19) hingegen trainiert individuell.
15. November, 19.11 Uhr: Testspiel gegen die Glasgow Rangers soll her
Der wirklich letzte Tagespunkt, bevor Dynamo Dresdens Mitgliederversammlung ihr Ende fand.
Präsident Ronny Rehn verkündete das Ergebnis eines in seinem Inhalt nicht gerade korrekt formulierten Antrags, der aber trotzdem große Zustimmung (63 Prozent) fand.
Die Geschäftsführer der SGD müssen sich für ein Testspiel gegen Glasgow Rangers stark machen - obwohl Stephan Zimmermann zuvor noch zu bedenken gab: "Wir haben in der jüngeren Vergangenheit schon versucht, namhafte Gegner zu bekommen. Aber zum einen finden im Stadion im Sommer auch andere Veranstaltungen statt. Zum anderen reden wir von Antrittsgagen im hohen sechsstelligen Bereich bis zu einer Million."
15. November, 18.47 Uhr: Neuer Aufsichtsrat gewählt
Zum Abschluss von Dynamo Dresdens Mitgliederversammlung wurden die Ergebnisse der Aufsichtsratswahl bekanntgegeben.
Es ging knapp zu, weswegen sogar zweimal nachgezählt wurde. 801 Stimmen der 820 waren gültig.
Dem neuen Aufsichtsrat gehören an: Dr. Ines Kilian (548 Stimmen), Michael Born (499), Michael Ziegenbalg (445), Thomas Blümel (428), Michael Grafe (422), Silke Donat (349) und Jens Heinig (312).
15. November, 17.56 Uhr: Kein Anstieg der Mitgliedergebühren
Das Ende ist in Sicht, Kostensteigerungen nicht. Die letzten Abstimmungen stehen an.
Es ging verhältnismäßig flott voran. Einzig der von einem Mitglied eingebrachte Antrag zur Erhöhung der Mitgliedergebühren sorgte für ein paar weitere Wortbeiträge. Er wurde letztlich abgelehnt.
Die letzte Beitragserhöhung ist 17 Jahre her, trotzdem nimmt die SGD inzwischen über 600 Prozent mehr ein, da damals nur unter 5000 Mitglieder einzahlten. Inzwischen sind es über 35.000.
Trotzdem wären es mit den geplanten Erhöhungen ab dem Spieljahr 2026/27 um die 600.000 Euro mehr gewesen. Mehr zahlen müssen künftig nur neue Mitglieder. Die Aufnahmegebühr von 10€ wird auf symbolisch auf 19,53 Euro angehoben.
15. November, 17 Uhr: Knappes Ergebnis bei der Entscheidung um Jugendrat
Erste Ergebnisse sind bekannt, nur das wichtigste fehlt.
Es zieht sich inzwischen wie ein zäher Kaugummi. Anträge zur Änderung der Satz oder der Beitrags- und Ehrenordnung waren wohl noch nie wirklich sexy, das zeigt sich auch an der Zahl der abgegebenen Stimmkärtchen.
917 stimmberechtigte Mitglieder waren es mit dem Stand 16 Uhr. Bei den Anträgen stimmten in der Regel keine 600 mehr ab. 51,85 Prozent davon entschieden sich beispielsweise gegen eine Abschaffung des Jugendrates.
15. November, 15.45 Uhr: Stimmen werden ausgezählt
Die Stimmen für den neuen Aufsichtsrat werden noch ausgezählt, derweil steht Dynamo Dresdens ordentliche Mitgliederversammlung nicht still - auch wenn es wieder etwas trockener wird.
Anträge zur Satzungsänderung und sonstige Anträge stehen auf dem Programm. Den Anfang macht der zur Auflösung des Jugendrates am Ende der Legislaturperiode am 15. November 2026.
Nach einigen anderen bildet ein Antrag den Abschluss, bei dem "die Geschäftsführung sowie sämtliche leitende Angestellte der SG Dynamo Dresden e.V." verpflichtet werden sollen, "sich kontinuierlich und offiziell mit der Straf- und Sanktionspolitik der Verbände kritisch auseinanderzusetzen".
Dass der durchkommt, ist recht wahrscheinlich. Allerdings muss das vor 20 Uhr sein, denn dann muss die SGD das Internationalen Congress Centrum verlassen haben.
15. November, 14.45 Uhr: Aufsichtsratswahl nicht gefährdet
Kurz nach der Verabschiedung und Danksagung an den Aufsichtsrat gab's auch das offizielle Ergebnis zur Entlastung für 2024/25.
81 Prozent der 904 stimmberechtigten Mitglieder stimmten für eine Entlastung des gesamten Gremiums. Die nun als nächster Punkt anstehende Wahl des neuen Aufsichtsrats kann damit stattfinden und läuft somit an.
15. November, 14.45 Uhr: Leidenschaftliche Debatte um Aufsichtsratsentlastung
Eine Stunde lang wurde diskutiert, wie es nun mit der Entlastung des Aufsichtsrats weiter gehen kann und soll.
Alle zusammen, alle einzeln oder alle außer Thomas Blümel? Letztlich hieß es alle gemeinsam - Ergebnis offen.
Bei den Geschäftsführern David Fischer und Thomas Brendel (inzwischen freigestellt) sowie Zimmermann lief es problemlos. Einzig der ehemalige Geschäftsführer Jürgen Wehlend wurde erneut nicht für die Geschäftsjahre 2021/22, 22/23 und 23/24 entlastet, weil er es "bisher nicht geschafft hat, sich den Fragen der Mitglieder auf einer OMV zu stellen", so ein Mitglied.
15. November, 13.35 Uhr: Ehrenratsverfahren gegen ein Aufsichtsratsmitglied
Frisch gestärkt ging es 13 Uhr weiter. Nachdem sich der Aufsichtsratsvorsitzende Jens Heinig ein paar Fragen zur Causa Thomas Brendel gefallen lassen musste, die er aufgrund vertraglich festgehaltener Schweigepflichten nicht im Detail beantworten konnte, gab es den ersten Paukenschlag.
Als die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024/25 anstand, gab Vizepräsident Dr. Michael Bürger bekannt, dass gegen das Aufsichtsratsmitglied Thomas Blümel ein Ehrenratsverfahren eingeleitet wurde.
"Die Unschuldsvermutung gilt trotzdem", so Bürger, der kurzfristig anregte, Blümel von der Entlastung auszuschließen. Eine andere Möglichkeit wäre nur, den gesamten Aufsichtsrat nicht zu entlasten. Damit wäre keine neue Wahl möglich. Die Diskussion läuft ...
15. November, 13.01 Uhr: Erstmal ein wenig durchatmen
Knapp 2,5 Stunden waren auf der Mitgliederversammlung rum, da rief Präsident Rehn die erste Pause aus. Große Aufreger gab es noch keine, auch der bisher letzte Punkt - die Befragung von Geschäftsführer Zimmermann - verlief recht harmonisch.
Die Mannschaft samt Trainer- und Betreuerteam war zwischenzeitlich da. Sie wurde mit viel Applaus (aber nicht von allen) empfangen und verabschiedet. Einige blieben bis zur Pause, lauschten den Aussagen von Zimmermann, unter anderem zum Thema Frauenmannschaft: "Sie sind auch ein genereller Gewinn für den Verein und stehen uns gut zu Gesicht."
Der Geschäftsführer schloss mit emotionalen Worten: "Zusammenhalt auf und neben dem Platz – wenn wir das gemeinsam schaffen, kann der Weg erfolgreich sein. Der muss am heutigen Tag beginnen", so der 38-Jährige. Im späteren Verlauf wird sich zeigen, ob die inzwischen fast 880 anwesenden Mitglieder das entsprechend beherzigen.
15. November, 11.36 Uhr: Trockene Zahlen statt noch mehr Emotionen
Auf die großen Emotionen folgten die trockenen Zahlen. Wirtschaftsprüferin Jana Hesse stellte Dynamos Gewinn- und Verlustrechnung sowie Chancen und Risiken für die Konzern-Bilanz vor.
Keine leichte Kost, aber die Referentin sorgte zwischendrin auch für Lacher. "Ich will gar keinen Druck ausüben", sagte sie und blickte auf die Mannschaft, als es um das auch finanzielle Risiko eines Abstiegs in die 3. Liga ging. Der Saal lachte. Die Zahlen sind aber nicht mehr ganz so gut. Über das Minus von mehr als 600.000 Euro hatte TAG24 bereits berichtet - und über Gründe.
Im Anschluss war Geschäftsführer Stephan Zimmermann mit seinen Berichten dran. Mehrzahl, weil der eigentliche Finanzgeschäftsführer nach den Entlassungen von David Fischer und zuletzt Thomas Brendel nicht nur über einen Geschäftsbereich referieren musste. Er räumte neben so manchen Zahlen auch mit einigen Vorurteilen sowie Gerüchten auf, die Budgetplanungen und eine ausufernde Mitarbeiterzahl in einzelnen Abteilungen betreffen.
15. November, 10.51 Uhr: Überwältigende Mehrheit und Standing Ovations für Ralf Minge
Der erste (kurzfristig eingebrachte) Antrag des Tages wurde noch abgelehnt - ein Mitglied hatte angeregt, dass doch künftig auch Bier bei Mitgliederversammlungen von Dynamo Dresden verkauft werden solle. Die Mehrheit entschied sich dagegen.
Ganz anders sah es beim dritten Antrag aus: "Beratung, Abstimmung und Bekanntgabe des Ergebnisses zum Antrag zur Ernennung von Ralf Minge zum Ehrenspielführer."
Eingebracht vom Präsidium wurde der Antrag einstimmig und unter Standing Ovations angenommen. Der Geehrte kämpfte mit den Tränen, beschwor danach in seiner Rede die Gemeinschaft, die die SGD doch ausmache.
15. November, 10.20 Uhr: Mitgliederversammlung läuft
Pünktlich um 10 Uhr ist die ordentliche Mitgliederversammlung der SGD Dynamo Dresden von Ronny Rehn eröffnet worden. Zu Beginn waren 697 stimmberechtigte und zwei nicht stimmberechtigt Mitglieder vor Ort eingetroffen.
Der Präsident startete mit dem Wunsch, die anwesenden Medienvertreter nicht von der Versammlung auszuschließen - weil man als SGD Kollektivstrafen ablehne. Trotzdem wollte der 44-Jährige ein paar kritische Worte loswerden.
Nachdem Rehn ein paar Auszüge aus Texten der vergangenen Monate verlesen hat, schloss er unter Applaus mit den Worten ab: "Ihr sollt weiter kritisch berichten, wir wollen keine Hofberichterstattung. Aber hin und wieder mal sauberer recherchieren."
13. November, 15.22 Uhr: Dynamo Dresden gewinnt das Testspiel gegen Energie Cottbus mit 3:0
Das war's! Dynamo Dresden gewinnt dank der Tore von Jonas Oehmichen, Aljaz Casar und Niklas Hauptmann den Test gegen Energie Cottbus mit 3:0.
13. November, 15.19 Uhr: Niklas Hauptmann erhöht auf 3:0
Und da ist das 3:0 durch ein herrliches Tor in der 87. Minute durch Niklas Hauptmann.
13. November, 15.16 Uhr: Schreiber verhindert schon wieder das Tor von Cottbus
Tim Schreiber hält weiterhin seinen Kasten sauber und verhindert gleich mehrfach gegen Erik Tallig das Gegentor in der 84. Minute.
13. November, 14.59 Uhr: Tim Schreiber verhindert den Anschluss
In der 67. Minute kommt Cottbus durch Edwin Kracht zur besten Chance, doch seinen Schuss pariert Tim Schreiber im Dynamo-Tor stark.
13. November, 14.53 Uhr: Niklas Hauptmann kommt für Jakob Lemmer
Niklas Hauptmann kommt in der 60. Minute für Jakob Lemmer.
13. November, 14.43 Uhr: Dynamo Dresden erhöht auf 2:0
Dynamo Dresden erhöht auf 2:0 in der 51. Minute. Nach Vorlage von Stefan Kutschke trifft Aljaz Casar.
13. November, 14.37 Uhr: Zweite Halbzeit läuft
Die zweite Hälfte des Testspiels läuft.
13. November, 14.31 Uhr: Dynamo wird zur Pause dreimal wechseln
Zur Pause wird Dynamo dreimal wechseln. Stefan Kutschke, Lars Bünning und Dominik Kother werden für Vincent Vermeij, Julian Pauli und Jonas Oehmichen.
13. November, 14.18 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Halbzeit mit 1:0
Jetzt ist Halbzeit, die SGD führt mit 1:0.
13. November, 14.01 Uhr: Jan-Hendrik Marx mit einem Traumschuss - leider an den Pfosten
Das hätte erneut das 2:0 sein müssen. Jan-Hendrik Marx setzt aus 19 Metern zu einem Traumschuss an, der aber leider an den Pfosten knallt. Die SGD dominiert bislang die Partie, Cottbus hatte noch keine nennenswerte Chance.
13. November, 13.57 Uhr: Jonas Oehmichen und Vincent Vermeij vergeben das 2:0
Da ist die nächste dicke Gelegenheit für Dynamo, doch erst Oehmichen und dann im Nachgang Vermeij verpassen das 2:0
13. November, 13.45 Uhr: Vincent Vermeij verpasst knapp das 2:0
Nach einer erneuten Hereingabe durch Faber kommt Vincent Vermeij zum Kopfball, drückt das Leder aber knapp über den Kasten.
13. November, 13.37 Uhr: Dynamo Dresden geht mit 1:0 in Führung
Das Spiel in der Walter-Fritzsch-Akademie läuft, da geht Dynamo schon in Führung. In der 5. Minute ist es Konrad Faber, der sich auf der rechten Seite durchsetzt, flach in den Sechzehner reingibt, wo Jonas Oehmichen die Hereingabe ins Cottbuser Tor zum 1:0 für die Schwarz-Gelben drückt.
13. November, 13.11 Uhr: Dynamo testet heute mit diesem Team gegen Cottbus
Um 13.30 Uhr startet das nicht-öffentliche Testspiel von Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus. Bei der SGD fehlen zahlreiche Spieler aus Gründen der Belastungssteuerung, oder weil sie angeschlagen sind oder bei der Nationalmannschaft weilen.
Schöne News gibt es von Alexander Rossipal: Er ist nicht dabei, weil er heute Früh Papa geworden ist.
Bei Dynamo sind Christoph Daferner, Lennart Grill, Sascha Risch, Claudio Kammerknecht, Vinko Sapina, Jakob Zickler, Nils Fröling, Kofi Amoako und Tony Menzel.
Bei Cottbus steht Dennis Duah in der Startelf, ansonsten bietet Trainer Pele Wollitz zwei A-Jugendliche auf. Tolga Cigerci, der sich zuletzt im Training befand, fehlt.
10. November, 16.40 Uhr: Sechs Spieler fehlen bei Dynamo Dresden zum Auftakt der Woche
Zum Auftakt der Woche fehlten im Training bei Dynamo Dresden sechs Spieler. Kofi Amoako und Claudio Kammerknecht weilen bei der Nationalmannschaft.
Lukas Boeder ist krank, Tony Menzel hat sich beim Einsatz bei der U21 eine Ellebogenverletzung zugezogen. Vinko Sapina und Nils Fröling trainierten am Montag aufgrund von muskulären Problemen individuell.
6. November 11.04 Uhr: Dynamo Dresden empfängt Energie Cottbus zum Testspiel
Länderspielpause ist Testspielzeit. Die SGD nutzt die punktspielfreie Zeit Mitte November für einen Vergleich mit dem Ost-Rivalen: Drittligist Energie Cottbus gastiert in Dresden.
Gespielt wird am 13. November in der AOK PLUS Walter-Fritzsch-Akademie unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Test wird Gradmesser für das Auswärtsmatch beim VfL Bochum sein, dass am 21. November um 18.30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion angepfiffen wird.
5. November, 16.10 Uhr: Ansetzungen da - SGD muss zweimal Samstagabend ran
Wer hat Bock auf den 4. Advent an der Ostsee? Dynamo hat noch ein Prime-Time-Spiel, gastiert zum Abschluss der Hinrunde am Samstag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr bei Holstein Kiel. Das gab die DFL gestern bekannt. Die Spieltage 15 bis 19 sind offiziell terminiert.
Los gehts am 15. Spieltag mit der Auswärtspartie beim 1. FC Kaiserslautern. Angesetzt ist sie am Nikolaustag - Samstag, 6. Dezember - um 13 Uhr. Das letzte Heimspiel des Jahres gegen Eintracht Braunschweig steigt am Freitag, 12. Dezember, um 18.30 Uhr. Danach geht's nach Kiel.
Das neue Jahr ist gleichbeteutend mit dem Rückrundenauftakt. Am Samstag, 17. Januar 2026, ist 13 Uhr Anstoß gegen Fürth. Zum ersten Auswärtsspiel geht es nach Magdeburg - wieder an einem Samstagabend (24. Januar um 20.30 Uhr).
5. November, 15.15 Uhr: Stamm setzt auf Intuition seiner Spieler und interne Kommunikation
Fast genau 24 Stunden war es her, da bekam Dynamos Coach Thomas Stamm von seinem Chef Thomas Brendel öffentlich den Rücken gestärkt. Gebraucht hat er das nach eigener Aussage aber nicht.
"Wichtig ist, was man nach innen kommuniziert. Entscheidend ist es, dass wir alle in die gleiche Richtung gehen", sagte der Schweizer auf der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Spiel am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg.
Gegen den "Club" aus Franken wünscht sich Stamm wieder mehr "intuitive" Handlungsweisen seiner Spieler. Das sei einer der Schlüssel, die er öffentlich benennen wollte. Andere nicht.
Mit welcher Elf das gelingen soll, wird sich zeigen. Tim Schreiber, Julian Pauli, Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen weiterhin, Vinko Sapina war zuletzt mit muskulären Problemen angeschlagen, Stefan Kutschke fehlt noch gesperrt.
30. Oktober, 14.55 Uhr: Bei Dynamo herrscht Vorfreude auf Hertha-Kracher
Die Umstellung auf Pressekonferenzen zur Frühstückszeit hat Dynamo keine Siege beschert, vor dem Hertha-Kracher am Samstag stellte sich Thomas Stamm der Presse deshalb wieder am frühen Donnerstagnachmittag.
Für den SGD-Coach ist ein Duell im ausverkauften Olympiastadion genau das, was den Unterschied von der 3. Liga zur 2. Bundesliga ausmacht. "Es ist ein Privileg, dass du in der 2. Liga solche Auswärtsspiele hast und es genießt, wenn das so ist", schwärmte der SGD-Coach vor der Partie, deren Kulisse auch für ihn eine Premiere wird.
Personell ändert sich für den Schweizer im Vergleich zur Vorwoche aber nichts: Sowohl Tim Schreiber (Handverletzung) als auch Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (muskuläre Probleme) sind noch nicht wieder einsatzbereit, Stefan Kutschke fehlt rotgesperrt.
28. Oktober, 15.51 Uhr: Öffentliches Training der Dynamos läuft
Dunkle Wolken über Dynamo: Nicht nur sportlich geht es bei der SGD aktuell ungemütlich zu, am Dienstag braute sich auch über dem Trainingsgelände einiges zusammen.
Bei steifer Brise bereitete Chefcoach Thomas Stamm (42) seine Truppe auf das Auswärtsspiel bei der Hertha aus Berlin vor.
Nicht dabei waren weiterhin die verletzten Jakob Zickler (19), Sascha Risch (25, beide Schulterverletzung) und Julian Pauli (20, Oberschenkelverletzung), Letzterer trainierte aber individuell. Tim Schreiber (23, Handverletzung) feilte erneut an seinen Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß, stand aber auch noch nicht im Tor.
27. Oktober, 19.49 Uhr: Dynamo-Boss Brendel dementiert vorzeitige Pauli-Rückkehr nach Köln
Nach der Horror-Verletzung von Köln-Innenverteidiger Timo Hübers (29) kamen in den rheinischen Medien Spekulationen auf, dass man die Leihe von Julian Pauli (20) vorzeitig beenden und ihn im Winter zurückholen wolle.
SGD-Boss Thomas Brendel (49) dementierte das jedoch und setzte den Gerüchten ein Ende: "Es hat aus Köln keine offizielle Anfrage gegeben. Wir sehen das auch nicht ab und halten es eher für unwahrscheinlich, dass Julian im Winter zum 1. FC Köln zurückkehren wird", erklärte der Sport-Geschäftsführer auf TAG24-Nachfrage.
Hübers hatte sich im Bundesliga-Duell bei Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende unglücklich das Knie verdreht, musste operiert werden und droht nun lange auszufallen.
26. Oktober, 16.37 Uhr: Jan-Hendrik Marx schießt in der U21 drei Tore
Beim Spiel gegen den SC Paderborn saßen beide auf der Bank und wurden nicht eingewechselt, am Sonntag liefen Jan-Hendrik Marx und Jonas Oehmichen dann bei Sturm und Regen im Sportpark Ostra mit der U21 gegen die SG Handwerk Rabenstein auf.
Beim 7:0-Sieg erzielte Marx die Tore zum 1:0 (17. Minute, Elfmeter), zum 2:0 (30.) und zum 3:0 (47.). Nico Künzel (49.), Arne Seemann (60.), Quentin Grafe (65.) und Oehmichen (75.) stellten schließlich den Endstand her.
"Wer unseren Kader kennt, der weiß, dass jede Menge Spieler gefehlt haben und wir kaum spielfähig gewesen wären, plus kamen die beiden gestern nicht zum Einsatz. Jan-Hendrik Marx, damit er endlich auch mal wieder Spielpraxis bekommt und Oehmi ist ja noch ein junger Spieler, er braucht diese Spiel. Wenn er gestern nicht spielt, ist es nur logisch und auch gut, dass wir die zweite Mannschaft dafür haben", sagte Trainer Sebastian König nach dem Spiel.
Während die Profis am kommenden Samstag in Berlin ran müssen, steht der U21 das brisante Stadtderby gegen den Dresdner SC im Heinz-Steyer-Stadion bevor. Anpfiff ist um 14 Uhr.
23. Oktober, 9.34 Uhr: Thomas Stamm gibt Update zu Julian Pauli
Der frühe Vogel fängt drei Punkte? Zu ungewohnt zeitiger Stunde ging die Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Samstag gegen Paderborn über die Bühne.
Personell gab es nichts Überraschendes: Tim Schreiber (Hand), Sascha Risch, Jakob Zickler (beide Schulter), Julian Pauli (muskuläre Probleme) und Stefan Kutschke (gesperrt) werden fehlen. Bei Pauli gab Trainer Thomas Stamm noch keine Prognose ab, wann er wieder fit ist. "Das ist bei muskulären Sorgen problematisch. Er wird am Samstag und auch nächste Woche definitiv noch fehlen", sagte er.
22. Oktober, 7.14 Uhr: Heute startet der freie Verkauf der Hertha-Tickets, diese wichtigen Infos hat Dynamo Dresden für die Fans
Am heutigen Mittwoch um 10 Uhr startet der freie Verkauf der restlichen Tickets für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden am 1. November bei Hertha BSC.
Im Vorfeld hat die SGD wichtige Hinweise an die eigenen Fans herausgegeben. So empfiehlt der Verein seinen Anhängern, sich Tickets nach Möglichkeit neben den bereits für Dynamo vorgesehenen Blöcken zu kaufen. Beide Klubs empfehlen den SGD-Fans heute das Kaufen der Karten in den Blöcken 21 bis 23 sowie 24, 25, L, M und N.
Die Schwarz-Gelben machten noch einmal darauf aufmerksam, dass die Bereiche außerhalb des Gästeblocks, der bereits mit 11.000 Tickets ausverkauft ist, zum Heimbereich zählen. Das bedeutet, dass am Spieltag niemand mit Fan-Kleidung der SGD Zutritt zum Block erhält.
"Darüber hinaus bitten wir alle Schwarz-Gelben bereits jetzt, auf ein faires und gemeinschaftliches Miteinander in diesen Blöcken zu achten", schrieb Dynamo auf der eigenen Homepage.
21. Oktober, 16.38 Uhr: Tim Schreiber trainiert mit Ball am Fuß
Pünktlich zum öffentlichen Dynamo-Training kommt der Goldene Oktober zurück! Bei bestem Herbstwetter arbeitete die Mannschaft von Thomas Stamm unter anderem an Laufwegen und Abschlüssen.
Die Verletzten Sascha Risch, Jakob Zickler und Julian Pauli fehlten, genau wie Vinko Sapina, der individuell trainierte.
Der an der Hand verletzte Tim Schreiber stand aber auf dem Platz und absolvierte gemeinsam mit U21-Keeper Janis Schrumpf Übungen mit dem Ball am Fuß.
20. Oktober, 16.30 Uhr: Stefan Kutschke fehlt der SGD lange
Das DFB-Sportgericht hat entschieden: Stefan Kutschke wird der SGD nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Preußen Münster drei Spiele gesperrt fehlen.
Der Kapitän verpasst damit die Partien gegen den SC Paderborn, Hertha BSC und den 1. FC Nürnberg. Weil danach die Länderspielpause ansteht, kehrt er erst in einem Monat wieder auf den Platz zurück.
Kutschke war in Münster in der siebten Minute der Nachspielzeit wegen eines Tritts gegen seinen Gegenspieler vom Platz gestellt worden, dass er selbst zuvor gefoult worden war und der Tritt keine besondere Härte hatte, wurde dem 36-Jährigen strafmildernd ausgelegt.
Weil der Stürmer allerdings schon in der Vorsaison eine Rotsperre wegen einer Tätlichkeit abgesessen hatte, war es nicht möglich, die Mindestsperre von zwei Spielen zu beantragen.
16. Oktober, 9.30 Uhr: Dynamo Dresden muss gegen Münster in der Defensive umbauen
Nach der letzten frühen Pressekonferenz holte die SGD einen Punkt gegen den KSC, also wurde das gute Omen genutzt und auch vor dem Auswärtsspiel in Münster wieder auf eine Pressekonferenz zur Frühstückszeit gesetzt.
Um 8 Uhr nahm Thomas Stamm vor dem Mikrofon Platz und sprach vor allem darüber, was der SGD aktuell fehlt, nämlich vier Spieler. Gerade, nachdem der gesamte Kader wieder auf den Platz zurückgekehrt war, verletzten sich Sascha Risch, Jakob Zickler, Julian Pauli und zuletzt auch Keeper Tim Schreiber.
Sie alle fehlen gegen Preußen Münster, doch der Coach macht sich keine Sorgen, dass die Verletzten nicht zu ersetzen sind: "Dafür ist der Kader auch groß genug, haben uns meiner Meinung nach eigentlich auf allen Positionen so verstärken können, dass wir da auch gut nicht nur reagieren, sondern agieren können."
15. Oktober, 18 Uhr: TSV Havelse holt Ex-Dynamo Tom Berger
Rückkehr in seine niedersächsische Heimat! Ex-Dynamo-Profi Tom Berger (24) hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.
Der seit dem 1. Juli vereinslose Mittelfeld-Akteur wird künftig für den TSV Havelse auf dem Platz stehen, teilte der Drittligist am heutigen Mittwoch mit. Beim Turn- und Sportverein aus aus Garbsen nahe Hannover unterzeichnete der 24-Jährige einen befristeten Vertrag bis 2026.
Zuletzt spielte Berger in Dresden, schaffte letzte Saison mit den Schwarz-Gelben den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dauerhaft durchsetzen konnte sich der Kicker dort jedoch nicht, auch weil ihn Verletzungen immer wieder außer Gefecht gesetzt hatten.
Bergers Arbeitspapier war am Ende der Spielzeit 2024/25 ausgelaufen und nicht mehr verlängert worden.
15. Oktober, 14.55 Uhr: Wieder Dynamo-Trainingslager in der Türkei geplant
Rückkehr an die Mittelmeer-Riviera: Dynamo Dresden schlägt sein Wintertrainingslager erneut in der Türkei auf.
Vom 3. bis zum 11. Januar 2026 werden die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) im Hotel "Fame Residence Lara & Spa" in Antalya nächtigen und sich auf den wie auch im Vorjahr genutzten Plätzen des "Never Give Up Football Center" auf die kommende Zweitliga-Rückrunde vorbereiten. Das gaben die Schwarz-Gelben am heutigen Mittwoch offiziell bekannt.
Für reisefreudige Anhänger, die hautnah dabei sein möchten, bietet der Verein übrigens ein exklusives Reise-Angebot an, das unter anderem Hin- und Rückflug, ein Fanartikel-Paket sowie Übernachtungen im 5-Sterne-Teamhotel beinhaltet.
15. Oktober, 12.55 Uhr: Tim Schreiber dürfte gegen Münster wohl ausfallen
Droht Dynamo Dresden der nächste schmerzhafte Ausfall? Wie Bild berichtet, wird Torhüter Tim Schreiber wegen der Verletzung an der rechten Hand, die er sich im Training am Dienstag zugezogen hat, gegen Preußen Münster am Samstag nicht einsatzfähig sein. Demnach droht gar eine mehrwöchige Verletzungspause.
Auf TAG24-Nachfrage wollte der Verein den potenziellen Ausfall seines Stammkeepers nicht bestätigen, dementierte die Zwangspause für den 23-Jährigen aber auch nicht.
Die eigentlich erst vor zwei Wochen geleerte Verletztenliste der SGD würde mit Schreiber aktuell wieder vier Spieler umfassen: Sascha Risch und Jakob Zickler fallen mit Schulterverletzungen aus, Julian Pauli verletzte sich auf Länderspielreise am Oberschenkel.
14. Oktober, 15.45 Uhr: Fünf Dynamo-Profis fehlen im Training
Öffentliches Training am regnerischen Dienstagnachmittag: Die Dynamos bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Aufgabe bei Preußen Münster vor.
Gleich fünf Akteure bekamen die vor Ort anwesenden SGD-Fans aber nicht zu sehen: Mit Julian Pauli (20), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19) fehlen verletzungsbedingt drei Profis bei der Arbeit.
Und auch Claudio Kammerknecht (26) stand derweil ebenso nicht auf dem Platz wie Kofi Amoako (20). Beide Kicker sind noch für ihr Land im Einsatz. Dafür wurde der Trainingskader mit einigen Jugendspielern aufgestockt.
12. Oktober, 14.30 Uhr: So geht es nach dem Aus von David Fischer bei der SGD weiter
Rund ein Monat ist seit der Entlassung von David Fischer (41) als Kommunikationsgeschäftsführer inzwischen vergangen, seine Position seither vakant. Jetzt informiert der Aufsichtsrat den aktuellen Stand in der Dynamo-Geschäftsstelle.
So werden die Aufgaben der Geschäftsführung vorerst neu verteilt und kommissarisch von den beiden übrigen Geschäftsführern Stephan Zimmermann (38, Finanzen) und Thomas Brendel (49, Sport) übernommen.
Konkret bedeutet das, dass Zimmermann für den gesamten kaufmännischen Bereich zuständig ist, worunter Themen wie Finanzen, Marketing und Vertrieb, Fan- und Mitgliederservice, Kommunikation, Events und Veranstaltungen, Spieltags-Organisation, Ticketing, Tradition, CSR und Nachhaltigkeit sowie Personal fallen, wie die SGD mitteilte. Zusätzlich wird der 38-Jährige zweiter Geschäftsführer der SG Dynamo Dresden Merchandising GmbH.
Brendel hingegen ist jetzt zusätzlich zum sportlichen Bereich für die Geschicke der Fußballschule verantwortlich und vertritt den Verein im Stiftungsrat der Dixie-Dörner-Stiftung.
In der Zwischenzeit läuft auch die Planung, wie die Geschäftsführung zukünftig strukturiert werden soll, auf Hochtouren, heißt es weiter. Dabei geht es insbesondere um die Besetzung des freien Geschäftsführer-Postens. Hier wurden bereits erste Schritte unternommen und Gespräche geführt.
11. Oktober, 16.57 Uhr: Julian Pauli verletzt sich bei U21-Nationalmannschaft
Ist das bitter! Noch bevor Julian Pauli (20) zu seinem Debüt für die U21-Nationalmannschaft kommen konnte, musste der Dynamo-Verteidiger bereits wieder abreisen. Dabei war er nur einen Tag zuvor erst von der U20 aus Portugal eingeflogen worden, um die Verletzungsnot von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo zu lösen.
Wie Bild berichtet, zog sich Pauli im Training vor der ersten EM-Quali-Partie gegen Griechenland wohl einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und droht damit die nächsten Spiele mit der SGD verpassen.
Für den in der Dynamo-Innenverteidigung gesetzten Pauli ist es der nächste verletzungsbedingte Rückschlag seiner noch jungen Karriere: Erst vor rund einem Jahr setzten ihn eine Gehirnerschütterung und deren Folgen lange außer Gefecht, im Sommer laborierte er an einer Sprunggelenksverletzung.
9. Oktober, 17.15 Uhr: Schluss! Dynamo Dresden gewinnt klar gegen Jahn Regensburg
Das war’s in Auerbach!
Dynamo gewinnt hoch mit 5:1 gegen Regensburg und legte über ganz weite Strecken einen sehr guten Auftritt hin - und das ohne acht Stammspieler. Den kompletten Spielbericht findet Ihr hier: "Halbes Team fehlt: Dynamo lässt Regensburg trotzdem keine Chance".
9. Oktober, 16.58 Uhr: Dynamo Dresden macht es deutlich
5:1! Jetzt wird es richtig deutlich.
Nach einem Freistoß flankte Lukas Boeder in den Strafraum, Lars Bünning (71.) schraubte sich hoch und köpfte ein.
9. Oktober, 16.49 Uhr: Dynamo wechselt dreifach - und Dominik Kother wieder ein
In der 62. Minute wechselt Dynamo dreimal.
Dominik Kother kommt zurück, dazu sind neu im Spiel Jakob Lemmer und Aljaz Casar. Raus sind Vincent Vermeij, Vinko Sapina und Alex Rossipal.
9. Oktober, 16.40 Uhr: Jetzt ist Dynamo Dresden wieder am Zug
Dresden stellt den alten Abstand wieder her.
Flüssig lief der Ball aus der Abwehr bis nach ganz vorn. Vincent Vermeij bediente Stefan Kutschke (54.), der zum 4:1 einschob.
9. Oktober, 16.32 Uhr: Jahn Regensburg verkürzt
Und die zweite Hälfte startete mit einem Elfmeter für Regensburg.
Jan-Hendrik Marx sprang der Ball an die Hand. Phil Beckhoff (47.) verkürzte auf 1:3.
9. Oktober, 16.29 Uhr: Thomas Stamm wechselt einmal
Die zweite Hälfte beginnt.
Thomas Stamm wechselt nur einmal: Für Dominik Kother spielt nun Jonas Oehmichen.
9. Oktober, 16.17 Uhr: Klare Pausenführung für die SGD
Kurz danach ist erst einmal Schluss, Pause in Auerbach!
Dynamo führt 3:0. Das ist eine sehr einseitige Angelegenheit hier im Vogtland.
9. Oktober, 16.15 Uhr: Dynamo Dresden legt kurz vor der Pause nach
Ein Zaubertor zum 3:0 (43.)!
Einen indirekten Freistoß aus gut 25 Metern zirkelte Jan-Hendrik Marx ins Netz. Von der Lattenunterkante sprang die Kugel in die Maschen. Sehenswert!
9. Oktober, 15.47 Uhr: Die SGD erhöht sofort gegen Jahn Regensburg
Und schon das 2:0 (16.). Diesmal bekam Dynamo nicht sofort den Gegentreffer, sondern legte nach.
Diesmal hat Dominik Kother geflankt und zwar butterweich auf den Kopf von Luca Herrmann, der aus sechs Metern einnickte.
9. Oktober, 15.44 Uhr: Dynamo Dresden führt!
In der 12. Minute geht Dresden mit 1:0 in Führung.
Nach einem schönen Spielzug gab Tony Menzel scharf in die Mitte. Dominik Kother musste gegen seinen Ex-Verein nur noch den Fuß hin halten.
9. Oktober, 15.30 Uhr: Der Ball rollt
Auf geht's! Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und Jahn Regensburg läuft.
Schon vor etwas mehr als einem Jahr hatte es genau diese Paarung in Auerbach schon einmal gegeben, damals allerdings unter umgekehrten Voraussetzungen: Im Sommer 2024 war die SGD der Drittligist, Jahn Regensburg gerade in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Partie endete 1:1.
9. Oktober, 14.50 Uhr: So startet die SGD in den Test gegen Jahn Regensburg
Die Aufstellungen stehen fest! Während Regensburg mit vollem Personal angereist ist, gibt Thomas Stamm mehreren Stammkräften wie Niklas Hauptmann und Christoph Daferner heute frei.
Deshalb und weil die SGD insgesamt fünf Verletzte bzw. Länderspiel-Reisende zu verzeichnen hat, sitzen bei den Schwarz-Gelben nur vier Spieler auf der Bank. Vincent Vermeij gibt dafür sein Debüt, Alexander Rossipal feiert sein Comeback nach langer Verletzungspause.
9. Oktober, 14.40 Uhr: Gleich testet Dynamo Dresden gegen Jahn Regensburg
Hallo aus Auerbach! In knapp einer Stunde beginnt im Vogtland der Test von Dynamo gegen Drittligist Jahn Regensburg.
Eigentlich war eine Spielzeit von 2x60 Minuten vorgesehen, aber auf Wunsch der Oberpfälzer wurde sich auf eine normale Spielzeit von 2x45 Minuten geeinigt.
Personalnews gibt es auch zu vermelden: Julian Pauli folgt Kofi Amoako zur U21-Nationalmannschaft. Auch der Innenverteidiger wurde von Coach Antonio Di Salvi hochgezogen.
7. Oktober, 16 Uhr: Ausgedünnte Reihen im öffentlichen Training
Wenn du Nationalspieler in deinen Reihen hast, ist das eine Auszeichnung für den Verein. Es ist aber in einer Länderspielpause auch extrem schwer, weil mit Kofi Amoako, Julian Pauli und Claudio Kammerknecht drei Stammspieler fehlen.
Auch die an der Schulter verletzten Sascha Risch und Jakob Zickler fehlen. Daher ist es zum Training reichlich ausgedünnt. Trainer Thomas Stamm setzt im ersten Training nach dem 3:3 gegen Karlsruhe bei Nieselregen vorwiegend auf Spielformen.
6. Oktober, 13.15 Uhr: Kofi Amoako reist zur U21-Nationalmannschaft
Eigentlich sollte er gemeinsam mit Julian Pauli zur U20-Nationalmannschaft reisen, jetzt wurde Kofi Amoako "befördert": Wegen mehrerer Ausfälle nominiert U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo den Dynamo-Abräumer nach.
Anstatt zwei U20-Elite-League-Spiele gegen Portugal zu bestreiten, geht es für den 20-Jährigen jetzt in der EM-Qualifikation am 10. Oktober in Jena gegen Griechenland und am 14. Oktober in Belfast gegen Nordirland.
6. Oktober, 11.50 Uhr: Dynamo Dresden bekommt mehr Tickets für Spiel bei Preußen Münster
Der Ärger bei Dynamo Dresden war groß: Einen Tag vor dem Vorverkaufstart wurde die SGD darüber informiert, dass das Auswärtskontingent für das Spiel in Münster am 18. Oktober eingekürzt wird, die Sitzplätze wurden aus dem Vorverkauf genommen. Jetzt gibt es allerdings gute Nachrichten.
Weil der Bau weit genug fortgeschritten ist, gibt Preußen Münster jetzt grünes Licht, um die Sitzplätze doch an Dresdner Fans vergeben zu können, teilte die SGD mit.
Am Mittwoch, dem 8. Oktober, gehen die Sitzplätze zunächst in den Mitgliederverkauf, sollten im Anschluss noch Tickets zur Verfügung stehen, startet der freie Verkauf.
2. Oktober, 17.40 Uhr: Zwei SGD-Profis reisen zur deutschen U20-Nationalmannschaft
Nicht nur A-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat heute seinen Kader bekannt gegeben, auch U20-Nationalcoach Hannes Wolf hat seine Auswahl nominiert. Und zu der gehörten zwei SGD-Profis: Sowohl Kofi Amoako als auch Julian Pauli gehen auf Länderspielreise!
Zunächst treffen sich die U20-Nationalspieler im Campus in Frankfurt, bevor es auf die Reise nach Portugal geht. In Viseu treffen die Junioren dann am 10. und 13. Oktober gleich zweimal auf ihre portugiesischen Altersgenossen.
2. Oktober, 10.05 Uhr: Darum kann der KSC Dynamo als Vorbild dienen
Morgenstund hat Gold im Mund? Der frühe Vogel fängt den Wurm? Vielleicht hilft es ja, dass man bei Dynamo Dresden scheinbar wieder auf frühe Pressekonferenzen setzt.
Ab 8.30 Uhr saß Coach Thomas Stamm am heutigen Donnerstag auf dem Podium und sprach über das Topspiel der 2. Bundesliga am Samstagabend gegen den Karlsruher SC. Tabellarisch ist es das sicherlich nicht, da die SGD mit nur fünf Zählern im Tabellenkeller hängt, während der KSC mit neun Zählern mehr auf einen Aufstiegsplatz schielt.
Die Badener können aber laut Stamm durchaus als Vorbild dienen. "Wenn es um das defensive Arbeiten gegen den Ball geht, um enge Räume, da müssen sie sich in der Liga nicht verstecken und sind für uns auch ein Stück weit Vorbild", so der Schweizer.
Immerhin hat er für die Jagd auf den ersten Heimdreier bis auf den noch gesperrten Vinko Sapina alle Mann zur Verfügung. Auch wenn Alexander Rossipal, Jakob Zickler und Vincent Vermeij noch Rückstand haben.
1. Oktober, 13.35 Uhr: So hoch ist der Schaden im Darmstädter Gästeblock
Der SV Darmstadt hat soeben die Schadensumme der zerstörten Sanitäranlagen im Gästebereich aus dem Spiel am Freitag gegen Dynamo Dresden bekannt gegeben.
Der wird sich auf maximal 10.000 Euro belaufen. Beide Vereine stehen im Austausch, Dynamo werde sich an der Schadensregulierung beteiligen. Das teilte die SGD mit.
