Bethke oder Schreiber? Dynamo-Trainer macht das Keeper-Thema wieder auf

Dresden - Hat Thomas Stamm (42) auf der Pressekonferenz am Freitag vor dem Bielefeld -Spiel geblufft? Wollte er dem Gegner, der sich diese mit Sicherheit angeschaut hat, Fragezeichen auf die Stirn zaubern? Ohne danach gefragt zu werden, schnitt er das Thema Elias Bethke (22) an. Oder meinte er es ernst, und der Neuzugang aus Cottbus bestreitet am Sonntag seine Premiere im Tor?

Elias Bethke (22) im Training. Tim Schreiber (23) steht dahinter und schaut seinem Kontrahenten zu. © Lutz Hentschel

Eigentlich wurde gefragt, ob Ben Bobzien (22) schon eine Alternative für den Kader sein könnte. Das sagte Stamm fast schon zu, schwenkte dann aber im Laufe der Antwort auf Bethke um:

"Ben muss eine Option sein, ihn mussten wir nicht heranführen. Das war bei Elias Bethke anders. Er kam aus einer langen Verletzung, hat jetzt drei Spiele gemacht. Zweimal für die 'U21', jetzt 50 Minuten gegen Zwickau, er steht jetzt anders da. Er ist mehr in der Spur, ist dann auch ein Thema, Kandidat für den Kader oder für die Startelf zu sein."

Aussagen, die überraschen. Tim Schreiber (23) hat beim 2:0 gegen Fürth und beim 2:1 in Magdeburg stark gehalten. Mit ihm ist Dynamo in den Flow gekommen.

Schreiber monierte nach dem Fürth-Spiel fast schon trotzig, dass ja die Medien das Thema Schreiber/Bethke überhaupt aufmachten.