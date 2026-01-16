Sie hängen in ganz Dresden! Was hat es mit diesen Bannern auf sich?

Dresden - Wer diese Tage in Dresden unterwegs war, dem fielen unweigerlich an zahlreichen Stellen der Stadt weiße und gelbe Banner auf. Aus dem Auto, aus der Straßenbahn, dem Bus oder zu Fuß: Die Transparente waren und sind unübersehbar. Doch was hat es damit auf sich?

Am S-Bahnhof Trachau hängt dieses Banner der Ultras Dynamo. Sie machen mobil für den Klassenerhalt und einen Fanmarsch am Samstag. © privat

Ganz einfach: Die aktive Fanszene von Dynamo Dresden macht für die Mission Klassenerhalt 2.0 in der 2. Bundesliga mobil.

"Für Dynamo alles geben. Treff 10.15 am HBF" steht beispielsweise auf einem weißen Banner am Schillerplatz geschrieben. Am S-Bahnhof Trachau findet sich der Schriftzug: "Trachau für Dynamo! 17.01. - 10.15 Uhr - HBF". Am Goldenen Reiter ging ebenfalls ein gelbes Banner mit der Botschaft: "17.01. - 10.15 Uhr - HBF - Für den Klassenerhalt! Jetzt erst recht!"

Der Startschuss für die Mission fällt am Samstag ab 13 Uhr mit dem Heimspiel im Rudolf-Harbig-Stadion gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Schon vor fünf Tagen riefen die Ultras Dynamo zum Fanmarsch auf, zu dem sich die Anhänger der Schwarz-Gelben am Samstag um 10.15 Uhr am Dresdner Hauptbahnhof einfinden sollen. Gemeinsam soll es dann über die Wiener Straße und die Lennéstraße zum Stadion gehen.

Zuvor hat die aktive Szene laut eigenen Angaben die Stadt und auch Gebiete in ganze Sachsen und Südbrandenburg mit den Bannern ausgestattet.