Sieg im letzten Spiel des Jahres? Dynamos Sapina will "den Fans was schenken"

Dresden - Für Vinko Sapina (29) eröffnen sich in Dresden ganz neue Welten. Erst die Hochzeit und die Schwangerschaft mit und von Partnerin Laura, in der Vorweihnachtszeit wurde Dynamos Mittelfeldspieler auch noch zum Stollenbäcker.

Noch einmal alles geben und danach mit den Fans noch einmal feiern. Das ist Dynamos Plan für Unterhaching. © imago/Jan Huebner

"Vorher wusste ich gar nicht, was Stollen sind oder was das Backen bedeutet. Jetzt weiß ich es. Schmeckt auf alle Fälle sehr gut", gesteht der 29-Jährige.

"Ich habe mir schon überlegt, mit meiner Frau einen zu Hause zu machen. Es hat Spaß gemacht, es gehört auch sehr viel dazu."

Vielleicht ist ja sein erstes selbstgemachtes heimisches Gebäck auch das perfekte Geschenk für die Familie.

Denn: "Das ist echt peinlich, aber wir haben noch gar nichts. Das werden stressige Tage, wie jedes Jahr. Ich nehme mir jedes Jahr vor, die Geschenke früher zu holen, hole sie aber dann immer in den letzten zwei Tagen."

Am Samstag (ab 14 Uhr) in Unterhaching wollen Sapina & Co. dagegen keine Geschenke verteilen - außer an die eigenen Fans. "Weihnachten und Silvester stehen bevor. Wir wollen den Fans was schenken. In den letzten Wochen haben wir einiges geleistet, jetzt ist aber noch ein Schritt zu gehen."

Und das mit Überzeugung und bestenfalls drei Punkten, damit im Dynamoland auch wirklich ein frohes Fest gefeiert werden kann.