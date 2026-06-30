SGD-Zugang Straudi kontert Wollitz-Behauptung vehement: "Ich habe kein klares Ja oder Nein gegeben"

8.004 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Dynamo Dresdens Zugang Simon Straudi hat auf den Vorwurf des Wortbruchs von Energie-Trainer Pele Wollitz reagiert und ein klares "Ja" oder "Nein" dementiert.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - "Was? Ehrlich?" Der Italiener Simon Straudi (27) staunte, als er erfuhr, dass auch Landsmann Vincenzo Grifo (33) einst für Dynamo spielte. "Na dann ist das ja ein gutes Omen", lachte er. SGD-Fans werden jetzt den Kopf leicht schütteln. Eher nicht. Mit Grifo stieg Dresden 2014 ab. Sollte sich der Neue aus Südtirol so entwickeln wie der heutige Freiburger, dann hätte im Dynamoland keiner etwas dagegen.

Muss sich als Herausforderer gegen seine Konkurrenz durchsetzen: Simon Straudi (27, 2.v.r.).
Muss sich als Herausforderer gegen seine Konkurrenz durchsetzen: Simon Straudi (27, 2.v.r.).  © Lutz Hentschel

Um Straudi gab es in der Vorwoche etwas Zoff, als ihm Cottbus-Trainer Pele Wollitz (60) Wortbruch vorwarf, weil er bei Energie schon fest zugesagt habe.

Vielleicht wollte Wollitz auch nur vom eigenen Tun ablenken, denn einen Vertrag für die 2. Bundesliga besaß Straudi schlichtweg nicht, daher war der Außenverteidiger jetzt ablösefrei zu haben.

Und zum vermeintlichen Wortbruch hat Straudi auch seine Meinung: "Ja, das stimmt so nicht. Ich würde schon sagen, dass ich ein Mensch bin, der sein Wort hält. Also, wenn ich jetzt ein klares Jawort gegeben hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in Cottbus", widerspricht der 27-Jährige:

Dynamo-Kapitän feiert Jubiläum und Chefcoach Stamm gibt frei
Dynamo Dresden Dynamo-Kapitän feiert Jubiläum und Chefcoach Stamm gibt frei

"Klar, die Entscheidung war dann sehr, sehr schwer. Aber ich habe kein klares Ja oder Nein gegeben."

Nach TAG24-Informationen habe der Spieler sogar mehrfach versucht, Wollitz telefonisch zu erreichen - ohne dass jener ranging.

Pele Wollitz (60) behauptet, Simon Straudi hätte Cottbus schon zugesagt. Dem widerspricht der Dynamo-Neuzugang.
Pele Wollitz (60) behauptet, Simon Straudi hätte Cottbus schon zugesagt. Dem widerspricht der Dynamo-Neuzugang.  © Imago/Steffen Beyer
Deine täglichen Dynamo Dresden News

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Exklusive News rund um die SGD
  • Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Simon Straudi entschied sich auch für die Stadt Dresden und kennt Konkurrenzkampf aus Cottbus

Straudi wohnt noch im Hotel, wird seine Wohnung in Dresden im August beziehen.
Straudi wohnt noch im Hotel, wird seine Wohnung in Dresden im August beziehen.  © Lutz Hentschel

Schwamm drüber, vorbei. Jetzt ist der gebürtige Brunecker ein Dynamo. "Ich hatte in Cottbus eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich habe mich auch sehr, sehr wohlgefühlt. Was auch zur Wahrheit gehört: Dresden ist natürlich noch mal eine andere Stadt mit anderen Anbindungen - für mich und für meine Familie. Das hat auch mit zur Entscheidung dazu beigetragen."

Zudem konnte er sich erinnern, wie es im Rudolf-Harbig-Stadion abgeht. "Ich war einmal im Stadion mit Werder unter Markus Anfang, da haben wir 0:3 verloren. Was da für eine Wucht auch entsteht, das ist schon sehr, sehr reizvoll. Daher bin ich happy, dass es geklappt hat", freute sich der Südtiroler.

Straudi kann in der Viererkette auf beiden Seiten spielen, ist da aber erst einmal Herausforderer von Jonas Sterner (24) und Alexander Rossipal (30). Doch das kennt er aus Cottbus: Da hat er sich auch erst nach einer gewissen Zeit ins Team gespielt und dann geliefert.

SGD-Sportchef Gonther verrät: Nur deshalb konnten wir Schmidt holen
Dynamo Dresden SGD-Sportchef Gonther verrät: Nur deshalb konnten wir Schmidt holen

"Ich kenne das und kann damit umgehen. Ich weiß, worauf ich mich zu konzentrieren habe, dass es im Endeffekt einfach nur an meiner Leistung liegt. Die kann ich beeinflussen, alles andere nicht. Aber ich bin da ganz entspannt."

Ganz der Italiener halt.

Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Steffen Beyer; Lutz Hentschel

Mehr zum Thema Dynamo Dresden: