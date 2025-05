So viel TV-Geld kassiert Dynamo in Liga 2: Ab wann lohnt es sich "richtig"?

Im Vorjahr war Ulm 18., bekam 7,3 Millionen Euro. In diese Richtung wird sich auch Dynamo bewegen. Das sind 6,1 Millionen mehr als noch in der 3. Liga.

Mitaufsteiger Bielefeld hat in einer Zeitrechnung zwei Jahre Bundesliga und ein Jahr 2. Liga stehen, springt so in die Mitte der 2. Liga.

In der 2. Liga gibt es deutlich mehr TV-Geld als in der 3. Liga. Da waren es rund 1,3 Millionen, nun dürfte es für Dynamo in etwa das Sechsfache geben. Dresden steht allerdings durch den Klassenerhalt von Braunschweig nur auf Rang 18 der Tabelle. (Symbolbild) © imago images/MIS

Aber: "Um in der TV-Tabelle voranzukommen, müssen wir nicht nur die Klasse halten, sondern uns auch in den kommenden Jahren zwei-, dreimal in der vorderen Tabellenhälfte aufhalten", sagt Zimmermann. "Dann lohnt sich das richtig."

Ein Beispiel: Im Vorjahr bekam Magdeburg als 13. 9,31 Millionen, der Zehnte Karlsruhe lag schon bei 12,4. Das sind wirkliche Sprünge.

Doch die steigenden TV-Einnahmen sind fast schon ein Muss. Weil auf der anderen Seite auch die Ausgaben steigen.

Für die Mannschaft war eine Aufstiegsprämie fällig, "gleichzeitig steigen die Gehälter in der 2. Liga. Zudem kommt: Wir müssen fürs Stadion über vier Millionen Euro Pacht in der kommenden Saison bezahlen. Das ist ein erheblicher Nachteil gegenüber anderen Vereinen in der Liga. Die Kosten für die Security im Stadion oder den Sanitätsdienst steigen ebenfalls", so Zimmermann.

Er ist froh, "dass zumindest ein Teil der Zuschüsse durch die Stadt gewährt wurde".