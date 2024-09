So wichtig, aber gleichzeitig so bescheiden! Menzel sichert Dynamo-Sieg doppelt

Beim zwischenzeitlichen 1:0 (30.) stahl sich Menzel an gleich zwei Münchnern genau im richtigen Moment vorbei und hielt beim Schuss von Batista Meier seinen Fuß rein. Sah zunächst nach Abseits aus, war aber keins!

"Tony hat es in Köln auch schon ordentlich gemacht, hat durch sein hohes Lauf-Volumen Räume in der Offensive und Defensive, wo er uns guttut. Er hat heute wieder losgelöst von den Toren ein gutes Spiel gemacht."

"Er hat die Position von Vinko eins zu eins ersetzt, das, was er in den letzten Wochen gespielt hat", erklärt Coach Thomas Stamm.

Oliver Batista Meier stand für Sapina in der Startelf, machte ein gutes Spiel. Doch Tony Menzel rückte dafür auf die Sechs ins defensive Mittelfeld. Und auch da lieferte der Junge mal wieder so richtig ab.

"'Haupe' hatte einfach ein super Auge. Danke noch einmal dafür! Sehr nett von ihm." Endgültig zum Matchwinner avancierte das Eigengewächs in der hitzigen Schlussphase.

Andere würden es vielleicht Instinkt nennen, Menzel will das "jedem selbst überlassen".

Die SGD schwamm beim Münchner Dauerdruck, aber gleich zweimal rettete Menzel nach Eckbällen noch gerade so auf der Linie. Er sieht's gelassen: "Da war am Ende noch einmal die Hölle los. Wir haben uns als Mannschaft gut dagegengestemmt und alles wegverteidigt, was ging."