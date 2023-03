Sonntag nächste Oehmichen-Party? 7000 Dynamo-Fans haben sich in Dortmund angekündigt

Und seine Einsatzzeiten werden von Mal zu Mal länger. Eine Minute in Oldenburg, elf in Verl, 15 in Elversberg und 19 nun beim Heimdebüt gegen Aue.

Am 25. Oktober 2011 sorgten Tausende Dynamo-Fans in Dortmund beim DFB-Pokalspiel für feurige Stimmung. Wie wird's am Sonntag sein? © imago/DeFodi

Nun geht es für ihn und sein Team in den nächsten Tempel. Dresden spielt am Sonntag im Signal-Iduna-Park in Dortmund. 80.000 Fans passen in die Schüssel. 7000 Dynamo-Fans werden dabei sein. "Mal schauen, wie viele dann wirklich mitkommen. Wenn die dann hinter einem stehen, ist das ein tolles Gefühl."

Hinter ihm steht auch Trainer Markus Anfang, der das Talent fördert, behutsam aufbaut und ihm immer wieder Spielzeit gibt. "Es läuft die letzten Wochen gut, ich hoffe, dass es weiter nach vorn geht. Schauen wir mal, was wird", bleibt der Junge locker.

Dass er gar nicht auf die Idee kommt abzuheben, dafür sorgt bei ihm auch die Schule. "Das ist ein guter Ausgleich. Da sehe ich den Unterschied zwischen Fußball, den Fans, dem ganzen Drum und Dran und dann eben dem ganz normalen Schulalltag. Das ist ein gutes Gleichgewicht", sagt Oehmichen.

Auch, weil die Schulkameraden gar nicht erst nachfragen, wie es denn so ist, vor 30.000 Leuten im eigenen Wohnzimmer aufzulaufen. "Tatsächlich nicht. Die interessiert das gar nicht so sehr. Die sind mit ihrem Sport beschäftigt und haben die Augen bei sich."

Ein erfrischender Junge, der allen noch viel Spaß bereiten wird.