Spannung in der 3. Liga: Elversberg aufgestiegen, MSV Duisburg hilft Dynamo!

Dresden - Das ist ja an Spannung nicht zu überbieten, runterfahren nicht möglich. Die Situation in der 3. Liga: Elversberg (71 Punkte) ist am Sonnabend durch das 1:1 gegen Wiesbaden (67) aufgestiegen. Osnabrück siegte in Köln mit 2:0 und zog nach Punkten mit dem SVWW gleich, ist um ein Tor (!) besser. Saarbrücken (66) kam am Sonntag nicht über ein 2:2 in Duisburg hinaus.