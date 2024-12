Dynamos neuer Präsident: Ronny Rehn hat seit 16 Jahren kein Heimspiel verpasst

Dresden - Seit dem 28. November ist Ronny Rehn (43) neuer Präsident der SG Dynamo Dresden . Zuvor war er schon seit 2018 Vize. Er folgte auf Holger Scholze (53), der nach der Mitgliederversammlung zwölf Tage vorher zurücktrat . Aber wer ist eigentlich dieser 43-Jährige? Auf alle Fälle ein Fußballverrückter, wie er in seiner ersten Medienrunde am gestrigen Mittwochabend verriet.

In einer Medienrunde im Trainingszentrum der SG Dynamo stellte sich Präsident Ronny Rehn (43) vor. Er ist seit dem 28. November im Amt. © Lutz Hentschel

Rehn hat früher in seiner Jugend selbst Fußball gespielt, "erst als Stürmer, später dann im Tor", sagte er.

Mit Beginn seiner Lehre zum Einzelhandelskaufmann entschied er sich, die Töppen an den Nagel zu hängen und war von da an Fan, vorrangig von Dynamo, aber auch im Allgemeinen.

"Bevor ich Präsident geworden bin, war ich jedes Wochenende zu zwei oder drei Spielen in Tschechien und in Deutschland", so der Service-Assistent in einem Dresdner Autohaus.

Die großen Fußballplätze kennt er alle, "mit Ausnahme der neuen Stadien in Mainz, Hoffenheim und Freiburg. Dort hat Dynamo noch nicht gespielt", lachte Rehn, der in Pirna geboren wurde und heute in Börnersdorf lebt.