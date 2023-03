Spielt Dynamo gegen Aue wieder zu null? Tim Knipping "hätte nichts dagegen"

Die Erinnerung an das Hinspiel ist noch nicht ganz verblasst. Dynamo Dresden gewann in Aue mit 1:0 - ein Endstand, den Tim Knipping direkt wieder nehmen würde.

Von Jens Maßlich

Dresden - Die Erinnerung an das Hinspiel Ende August ist noch nicht ganz verblasst. Dynamo Dresden gewann in Aue mit 1:0 - ein Endstand, den Tim Knipping (30) so direkt wieder unterschreiben würde.

Und raus mit der Freude: Dynamo-Kapitän Tim Knipping (30, vorne rechts) zusammen mit seinen Kollegen nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel im Schacht. Gegen dieses Ergebnis hätte er am Samstag nichts einzuwenden. © imago/Jan Hübner "Ich hätte nichts dagegen, wenn es wieder so ausgehen würde", erklärt Dynamos Kapitän. Sicherlich nicht nur, weil die SGD seit dem Re-Start weiter ungeschlagen bliebe und den fünften Sieg im achten Spiel einfahren würde. Es wäre auch ein Novum im Jahr 2023. Denn in den sieben Spielen seit dem Wiederbeginn blieb die das Team von Coach Markus Anfang (48) nie ohne Gegentor. In sechs Partien klingelte es immer einmal im Kasten von Stefan Drljaca (23), einmal gegen Verl gab's gleich zwei Gegentore. Verloren wurde zwar nie, aber Abwehrspieler Tim Knipping macht das trotzdem nicht ganz so glücklich: "Natürlich nervt mich das sehr. Als Abwehrspieler liegt der Fokus darauf, zu null zu spielen", gibt der 30-Jährige zu. Dynamo Dresden Dynamo Dresden reicht Lizenzunterlagen ein - sowohl für die 3. als auch für die 2. Liga Doch auch Knipping muss gestehen: "Wenn man mir garantiert, dass wir jedes Spiel gewinnen, auch wenn wir mehrere Gegentore fressen, dann würde ich das auch unterschreiben." Muss aber nicht sein, deswegen arbeiten Knipping und seine Kollegen auch diese Woche wieder daran, "dass wir auch mal zu null gewinnen. Am Wochenende in Elversberg waren wir nahe dran. Vielleicht ist es ein gutes Omen, dass am Samstag mal umzusetzen."

Dynamo-Kapitän Knipping: "Das ist ein Derby, den Leuten bedeutet das was"