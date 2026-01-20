Standards! Erst vom Winde verweht, jetzt Dynamos neue Stärke
Dresden - "Wir haben sie trainiert", sagte Thomas Stamm (42) prägnant und sorgte damit für ein paar Lacher. Es kam nicht oft in dieser Saison vor, dass Dynamos Coach beim Thema Standardsituationen zu Scherzen aufgelegt war.
Beim vierten Saisonsieg gegen Greuther Fürth (2:0) waren Ecken und Freistöße aber immer wieder gefährlich. Beim Tor von Thomas Keller (26) letztlich auch der Dosenöffner. Egal ob Jonas Sterner (23) mit rechts oder Alexander Rossipal (29) mit links - das passte!
Und das, obwohl das Standardtraining im Wintercamp an der türkischen Mittelmeerküste mehrfach windbedingt ausfallen musste. Dafür wurde in der Woche zurück in der eigenen Trainingsakademie intensiv daran gearbeitet.
"Auch da geht es für mich mehr um Überzeugung als um das, was wir Woche für Woche trainieren. Wir haben schon noch einmal probiert, einen hohen Fokus darauf zu legen, inhaltlich auch mit Videos probiert, den Jungs die Augen zu öffnen", so Stamm.
"Wenn man sich im Detail damit beschäftigt, wie viele Punkte wir ohne Standards, defensiv und offensiv, in der Hinrunde gehabt hätten, wenn man auch die Tore ausklammert, die wir mit Standards gemacht haben, dann ist für alle klar, dass es ein wichtiger Aspekt ist. Heute, nächste Woche, in den nächsten Monaten."
Dynamo Dresden: Neuzugang Thomas Keller ist bei Standards direkt eine Waffe
Mit Keller ist offensiv wie defensiv ein wichtiger Faktor dazugekommen. Die Leihe vom 1. FC Heidenheim sieht gerade in seinem Kopfballspiel eine große Stärke. Zwei große Gelegenheiten sowie das Tor nach Freistößen und Ecken gegen Fürth sind dafür Beleg.
"Könnt ihr entscheiden, ob die Variante direkt auf mich war. Es ist gut aufgegangen, ich stand richtig und habe ihn am Ende reingenickt", so Keller.
"Die erste Chance ärgert mich aber, weil die noch größer war. Ich kriege den Ball nicht ganz kontrolliert, dann sind sie zu dritt vor mir und ich schieße einen ab. Das war natürlich auch schon ein dickes Ding. Aber vielleicht dann beim nächsten Mal."
Ein Standard-Tor in Magdeburg? Da hätte sicherlich keiner was dagegen!
