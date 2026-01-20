Standards! Erst vom Winde verweht, jetzt Dynamos neue Stärke

Dresden - "Wir haben sie trainiert", sagte Thomas Stamm (42) prägnant und sorgte damit für ein paar Lacher. Es kam nicht oft in dieser Saison vor, dass Dynamos Coach beim Thema Standardsituationen zu Scherzen aufgelegt war.

Jonas Sterner (23) bei der Ecke: Nur einmal konnte in der Türkei an Standards trainiert werden. © Lutz Hentschel

Beim vierten Saisonsieg gegen Greuther Fürth (2:0) waren Ecken und Freistöße aber immer wieder gefährlich. Beim Tor von Thomas Keller (26) letztlich auch der Dosenöffner. Egal ob Jonas Sterner (23) mit rechts oder Alexander Rossipal (29) mit links - das passte!



Und das, obwohl das Standardtraining im Wintercamp an der türkischen Mittelmeerküste mehrfach windbedingt ausfallen musste. Dafür wurde in der Woche zurück in der eigenen Trainingsakademie intensiv daran gearbeitet.

"Auch da geht es für mich mehr um Überzeugung als um das, was wir Woche für Woche trainieren. Wir haben schon noch einmal probiert, einen hohen Fokus darauf zu legen, inhaltlich auch mit Videos probiert, den Jungs die Augen zu öffnen", so Stamm.

"Wenn man sich im Detail damit beschäftigt, wie viele Punkte wir ohne Standards, defensiv und offensiv, in der Hinrunde gehabt hätten, wenn man auch die Tore ausklammert, die wir mit Standards gemacht haben, dann ist für alle klar, dass es ein wichtiger Aspekt ist. Heute, nächste Woche, in den nächsten Monaten."