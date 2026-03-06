Nach Schiri-Zoff bei Dynamo: DFB schickt FIFA-Referee aus Sachsen nach Karlsruhe

Der erfahrene Florian Badstübner (35) wird am Sonntag die Partie von Dynamo Dresden gegen den Karlsruher SC leiten. Er pfiff schon im DFB-Pokal gegen Mainz. © IMAGO / Passion2Press

Der Unparteiische ist geboren in Rodewisch und wuchs bis zu Grundschulzeiten in Auerbach auf, zog danach nach Bayern. Er wird die Begegnung am Sonntag in Baden leiten.

Damit setzt der DFB nach den hitzigen Diskussionen um Erbst ein klares Zeichen, denn Florian Badstübner ist ein ganz erfahrener Mann, der in dieser Spielzeit erst ein einziges Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam. Ansonsten pfiff er in der Bundesliga, im DFB-Pokal sowie in zahlreichen internationalen Spielen, darunter der Conference League und sogar der Saudi Pro League.

Am 8. Spieltag (5. Oktober 2025) leitete er im deutschen Unterhaus den 2:1-Sieg vom FC Schalke 04 bei Arminia Bielefeld, nun kehrt er in die 2. Bundesliga zurück.

Trotzdem hat er schon ein Spiel von Dynamo auf der Uhr, denn beim bitteren Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 war Badstübner zu Gast in Dresden.