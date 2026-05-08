Dieser Schiedsrichter adelt Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke: "Geiler Typ!"

Dresden - Die Kommentarfunktion auf Instagram lief bei Dynamo Dresden über, als Stefan Kutschke (37) am Mittwoch seinen Rücktritt per Video verkündete . Zahlreiche Weggefährten und auch Vereine äußerten sich zum Kapitän der Dresdner. Der geilste Spruch kam von Schiri Patrick Ittrich (47), der ebenfalls seine Laufbahn beenden wird. "Wir werden uns fehlen! Geiler Typ!", schrieb er.

Schiedsrichter Patrick Ittrich (47) meldete sich nach der Ankündigung von Stefan Kutschke (37), am Ende der Saison seine Karriere zu beenden, zu Wort. © Imago / Eibner

Lars Bünning (28) stellte das Video komplett in seine Story, Vize-Kapitän Niklas Hauptmann (29) erstellte einen eigenen Post: "Ein Kapitän wie er im Buche steht. 100% Einsatz und Leidenschaft, und das immer im Sinne der Mannschaft und des Vereins, absolut einzigartig. Danke für die gemeinsame Zeit, für deinen Einsatz, deine Art und für alles, was du für den Verein und mich persönlich getan hast", bedankte er sich bei "Kutsche". "Du wirst fehlen, Capitano!"

Damit schloss er seinen Post. Alle Mitspieler kommentierten irgendwo und bedankten sich. Das zeigt die Strahlkraft, die Kutschke hat.

Auch der FC Ingolstadt bedankte sich mit einem eigenen Post bei seinem ehemaligen Kapitän, der 168-Mal für die Schanzer auflief, und würdigte ihn nochmals. Unter seinem Video befindet sich in den Kommentaren fast schon das Who-is-Who des deutschen Fußballs.

Der VfL Wolfsburg wünschte dort nur das Beste für die Zukunft.

Weggefährten aus all seinen Vereinen taten dies ebenfalls. Toni Leistner, Ahmet Arslan, Kevin Broll, Daniel Frahn, Patrick Ebert, Johannes Reichert, Jannik Müller, Marcos Alvarez, Franz Pfanne, Aias Aosman, Haris Duljevic, Markus Schwabl, Akaki Gogia, Jonathan Meier oder auch Terrence Boyd.