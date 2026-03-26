Überraschung bei Dynamo! Die SGD tauscht den Kaderplaner aus

Dresden - Überraschung in der Länderspielpause! Nur drei Monate nach seinem Start hat Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) eine wichtige Personalie eingetütet: Die SGD tauscht den Kaderplaner aus. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, folgt Stephan Engels (35) ab dem 1. April auf Paul Wagner (27).

Stephan Engels (35) soll neuer Kaderplaner bei Dynamo Dresden werden. © Bildmontage: Robert Michael/dpa, IMAGO / Ulrich Wagner

Die Bild hatte zuerst darüber berichtet. "Wagner steht trotz der Bestrebungen der Sportgemeinschaft für eine weitere Zusammenarbeit nicht zur Verfügung und wird aufgrund dessen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden", hieß es in einer Mitteilung der SGD.

Erst vor zwei Jahren hatte die SGD Wagner am 11. April zum Leiter Scouting und Kaderplanung ernannt. Bereits seit 2020 ist er für die Schwarz-Gelben tätig. Mit der Beförderung Wagners, der zuvor schon im Scouting aktiv war, schloss Dynamo damals nach einem Jahr die Lücke, die durch das Aus von Ex-Kaderplaner Kristian Walter (39) im April 2023 entstanden war.

Nun soll mit Engels ein neuer Mann die Geschicke leiten. "Stephan hat in den zurückliegenden Jahren einige Positionen im sportlichen Bereich bekleidet und sich so ein enormes Netzwerk im In- und Ausland aufbauen können. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Arbeitsweise einen neuen Input geben und uns im Bereich Scouting weiterentwickeln kann. Er steht für ein hohes Engagement im Live-Scouting und hat darüber hinaus viel Erfahrung in leitender Position", erklärt Sören Gonther den Zuschlag für den neuen starken Mann im sportlichen Bereich.

Bislang war er bei 1860 München in der 3. Liga tätig. Erfahrungen in der 2. Bundesliga oder gar der Bundesliga besitzt Engels nicht, soll aber in Nordrhein-Westfalen und in Belgien sowie den Niederlanden bestens vernetzt sein.