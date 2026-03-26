Überraschung bei Dynamo! Die SGD tauscht den Kaderplaner aus
Dresden - Überraschung in der Länderspielpause! Nur drei Monate nach seinem Start hat Dynamo Dresdens Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) eine wichtige Personalie eingetütet: Die SGD tauscht den Kaderplaner aus. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, folgt Stephan Engels (35) ab dem 1. April auf Paul Wagner (27).
Die Bild hatte zuerst darüber berichtet. "Wagner steht trotz der Bestrebungen der Sportgemeinschaft für eine weitere Zusammenarbeit nicht zur Verfügung und wird aufgrund dessen mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden", hieß es in einer Mitteilung der SGD.
Erst vor zwei Jahren hatte die SGD Wagner am 11. April zum Leiter Scouting und Kaderplanung ernannt. Bereits seit 2020 ist er für die Schwarz-Gelben tätig. Mit der Beförderung Wagners, der zuvor schon im Scouting aktiv war, schloss Dynamo damals nach einem Jahr die Lücke, die durch das Aus von Ex-Kaderplaner Kristian Walter (39) im April 2023 entstanden war.
Nun soll mit Engels ein neuer Mann die Geschicke leiten. "Stephan hat in den zurückliegenden Jahren einige Positionen im sportlichen Bereich bekleidet und sich so ein enormes Netzwerk im In- und Ausland aufbauen können. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Arbeitsweise einen neuen Input geben und uns im Bereich Scouting weiterentwickeln kann. Er steht für ein hohes Engagement im Live-Scouting und hat darüber hinaus viel Erfahrung in leitender Position", erklärt Sören Gonther den Zuschlag für den neuen starken Mann im sportlichen Bereich.
Bislang war er bei 1860 München in der 3. Liga tätig. Erfahrungen in der 2. Bundesliga oder gar der Bundesliga besitzt Engels nicht, soll aber in Nordrhein-Westfalen und in Belgien sowie den Niederlanden bestens vernetzt sein.
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Dynamo Dresden: Neuer Kaderplaner soll Angebote anderer Klubs aus dem In- und Ausland gehabt haben
Engels, der gebürtig aus Essen stammt, startete seine Karriere im Fußball zunächst als Co-Trainer bei Rot-Weiß Oberhausen, bei Schwarz-Weiß Essen und in Ratingen. Zwei Jahre lang war er zudem am DFB-Stützpunkt (2018-2020) tätig, ehe er den Sportdirektor-Posten beim 1. FC Bocholt übernahm.
Nach zwei kurzen Amtszeiten bei Rot-Weiß Oberhausen und dem SC Verl, wo Stephan Engels jeweils als Chefscout agierte, wechselte er am 14. Februar 2024 als Kaderplaner zu 1860 München.
Schon im Dezember 2025 soll er laut "Reviersport" als Kaderplaner bei Rot-Weiss Essen im Gespräch gewesen sein, sich mehrfach mit dem Klub zu Gesprächen getroffen haben. Auch ausländische Vereine sollen an ihm interessiert gewesen sein. Ein Wechsel kam nicht zustande.
Der wurde nun aber zu Dynamo Dresden vollzogen, wobei der 35-Jährige ursprünglich noch bis zum 30. Juni einen Vertrag bei den Münchner Löwen besaß.
Engels verfügt auch über die DFB-Elite-Jugend-Lizenz, die mittlerweile "B+-Lizenz" genannt wird und die Absolventen auf die "leistungsbezogene Förderung junger Talente in den Leistungszentren und DFB-Stützpunkten vorbereiten" soll, wie die DFB-Akademie selbst auf ihrer Seite beschreibt.
Er soll Dynamo also nicht nur neue Netzwerke erschließen, sondern mit Sicherheit auch sein Auge auf den Nachwuchs und die weitere Stärkung der internen Zusammenarbeit werfen.
Erstmeldung um 6.59 Uhr, aktualisiert um 10.42 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel IMAGO / Ulrich Wagner