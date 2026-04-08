Steuerzahler blechen für "Fußball-Chaoten": Polizei-Boss fordert tiefgreifende Veränderung

Dresden - Die Polizeigewerkschaft nimmt nach den Fußball-Krawallen im Dresdner Rudolf-Harbig-Stadion vor allem die Klubs und deren Sicherheitsdienste in die Pflicht.

Polizisten im Einsatz beim Spiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC am Ostersamstag. © Sebastian Kahnert/dpa

"Es ist eigentlich ein Skandal, dass der Sicherheitsdienst, der durch die Vereine eingesetzt wird, in den Stadien nicht dafür sorgt, dass so etwas nicht passiert. Das ist das, was ich immer sage: Wenn ein Verein nicht in der Lage ist, für Sicherheit im eigenen Stadion zu sorgen, dann dürfen solche Spiele auch nicht mehr vor Publikum ausgetragen werden. Ich spreche da ganz konkret von Geisterspielen", sagte Heiko Teggatz (53), stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG), in einem Interview mit dem TV-Sender RTL/ntv.

Zum Thema Polizeikosten bei rund 750 eingesetzten Beamten beim Zweitliga-Topspiel am Karsamstag zwischen Dynamo Dresden und Hertha BSC meinte Teggatz: "Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler für die Fußballchaoten zahlen muss."

Bei jeder anderen privaten Veranstaltung – wie beispielsweise beim Eishockey, beim Handball oder beim Schützenfest – werden Sie nicht erleben, dass ein Polizeieinsatz in dieser Größenordnung durch den Steuerzahler finanziert wird", sagte er und fügte an: "Im Gegenteil: Da müssen die Veranstalter selbst dafür sorgen."