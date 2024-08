Dynamo-Sturmtrio rockt den Saisonstart, doch wer beginnt im Schacht?

Dresden - Die Böhsen Onkelz rocken am Freitag und Samstag die Rinne in Dresden, die Dynamos wollen es Freitagabend im Gebirge krachen lassen. Sie wollen die "Stunde des Siegers" erleben und am Ende mit "Kuchen und Bier" feiern. SGD-Trainer Thomas Stamm (41) setzt dabei auf sein Sturm-Trio. Vor diesem zeigt der Gegner nämlich Respekt.