17.05.2026 18:54 Dynamo-Noten gegen Kiel: Ein Elfer-Held, ein Doppelpacker und der perfekte Abschied!

Dynamo Dresden macht den Klassenerhalt klar! Vermeij trifft doppelt, Schreiber pariert einen Elfmeter. Und Stefan Kutschke verabschiedet sich. Die TAG24-Noten.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Yeeaah! Klassenerhalt! Wer hätte das nach dem Hinspiel an der Ostsee gedacht? Und das aus eigener Kraft, keiner musste ab dem 1:0 (15.) auf die anderen Plätze schauen. Dresden regelte es selbst. Der 2:1-Sieg gegen Kiel hatte zwei Namen: Vincent Vermeij traf doppelt, Tim Schreiber parierte einen Elfmeter. Ein perfekter Abschied für Stefan Kutschke. Die TAG24-Noten.

Tim Schreiber parierte am letzten Spieltag der Saison 2025/26 seinen ersten Elfmeter für Dynamo. © Robert Michael/dpa Tim Schreiber: Elfer-Held! Parierte den gut geschossenen Strafstoß von Alexander Berndhardsson (45.+4) einfach überragend. Erlaubte sich kurz zuvor mal eine kleine Schwäche beim Herauslaufen, ansonsten tipptopp - TAG24-Note: 1 Jonas Sterner: Begann übernervös, hatte überraschend viele Stockfehler im Spiel, zudem anfangs mit zu vielen Fehlpässen. Fing sich dann aber im Lauf der Partie - Note: 3 Thomas Keller: Hatte alles im Griff, verlieh seiner Abwehr Stabilität. Hatte immer den Kopf oben - Note: 2 Dynamo Dresden Klassenerhalt steht bei Dynamo über allem: Kein Königsweg für Rekord-Kutschke Friedrich Müller: Das stille Küken des Teams lieferte erneut ab. Ruhig, ballsicher, unbequem im Zweikampf. Hut ab! - Note: 2 Alexander Rossipal (bis 68.): Sah nach 36 Sekunden Gelb, ließ sich davon aber nicht beirren. Gefiel durch seine Flanken. Die Vorbereitung zum 1:0 (15.) war seine zehnte Vorlage - Note: 2 Kofi Amoako (bis 88.): Hatte seine Mühe, ins Spiel zu kommen, war anfangs unruhig. Steigerte sich aber dann. Seine Flanke zum 2:0 (37.) war Sahne - Note: 3

Vincent Vermeij trifft doppelt, Stefan Kutschke bekommt perfekten Abschied

Vincent Vermeij (2.v.r.) ballerte Dynamo beim Saisonabschluss zum sicheren Klassenerhalt. © Lutz Hentschel Robert Wagner: Gewann anfangs viele Zweikämpfe, grätschte, rannte und stopfte so zahlreiche Löcher, die es in den ersten 30 Minuten genügend gab. Den Elfmeter verursachte er unbeabsichtigt. Er sprang im Rückwärtslaufen hoch und trat dabei Ivan Nekic auf den Fuß. Aber er hatte ja Schreiber - Note: 2 Niklas Hauptmann (bis 74.): Er kämpfte sich in die Partie, lief viel, ging jedem Ball hinterher und ordnete so die Reihen. Half auch immer wieder im und am eigenen 16 aus. Offensiv blieb er dadurch unauffällig - Note: 2 Jason Ceka (bis 68.): Erneut gute Ansätze, die er aber wie fast immer nicht zu Ende brachte. Lief sich zu häufig fest - Note: 3 Dynamo Dresden Bleiben Leihspieler bei Dynamo? "Kein Geheimnis, dass wir einige halten wollen" Vincent Vermeij (bis 74.): Hätte die Herzen der Fans zeitig (7.) beruhigen können. Frei vorm Tor spielte er auf Robert Wagner ab, der hängenblieb. Hätte er selbst probieren müssen. Machte er dann acht Minuten später. Nach Ecke von Rossipal hielt er im Gewühl nur den Fuß hin. Legte per Kopf (37.) das 2:0 nach. Seine Saisontore zehn und elf. Und: In kritischen Situationen klärte er auch hinten - Note: 1 Ben Bobzien: Probierte viel, gab Gas, doch ihm gelang selten etwas. Bleib dadurch etwas blasser als gewohnt - Note: 3 Konrad Faber (ab 68.): Bekam seine Abschiedsminuten im schwarz-gelben Trikot. Fügte sich nahtlos ein - Note: 3 Jakob Lemmer (ab 68.): Führte sich gleich mit einem Distanzschuss ein, machte noch mal Betrieb - Note: 3 Stefan Kutschke (ab 74.): Die tolle Choreo für ihn vor dem Spiel, der Spielstand, die lange Umarmung mit Niklas Hauptmann bei seiner Einwechslung, ein aufstehendes Stadion - das perfekte Ende einer erfolgreichen Laufbahn - Note: - Tony Menzel (ab 74.): - Christoph Daferner (ab 88.): -

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Stefan Kutschke (r.) erhielt einen gebührenden Abschied. © Robert Michael/dpa