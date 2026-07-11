11.07.2026 17:44 Dynamo siegt auch gegen Kassel und Sportboss Gonther macht die nächste Transfer-Ansage

Dynamo Dresden hat die Reise durchs Dynamoland mit einem Sieg gegen Hessen Kassel beendet. Sportboss Sören Gonther machte eine Transfer-Ansage.

Von Thomas Nahrendorf

Großenhain - Die Reise durchs Dynamoland ist beendet. Nach Bautzen und Neustadt/Spree machte Dynamo Dresden nun in Großenhain Station, spielte dort vor 3500 Zuschauern in der ausverkauften Jahnkampfbahn gegen Südwest-Regionalligist Hessen Kassel und gewann die Partie mit 4:0 (1:0).

Jonas Oehmichen (M.) traf beim 4:0-Testspielsieg in Großenhain gegen Hessen Kassel. © SG Dynamo Dresden "Wir wissen ja, dass es Dynamo-Fans nicht nur in der Stadt gibt, sondern vor allem im Umland. Damit wollten wir auch 'Danke' sagen für die Unterstützung. Schön, dass es solche Spiele gibt", sagte Dynamos Sportchef Sören Gonther (39) zur Pause über die Reise durchs dynamische Einzugsgebiet. Er wechselte im Winter von Kassel nach Dresden, das Spiel gehört zu seinem Abschied vom KSV dazu. Und sein Ex-Verein präsentierte sich als kernige Truppe, die ordentlich Gegenwehr leistete. Vor allem die ersten Minuten gehörten Kassel, ab Spielminute zehn übernahm Dynamo das Kommando, wurde in der intensiven Partie aber erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte zwingend. Nach einem langen Ball von Rückkehrer Thomas Keller legte Niklas Hauptmann auf Nachwuchsmann Nico Künzel ab, der zum 1:0 (38.) ins leere Tor traf.

Dynamo Dresden: Sportboss Sören Gonther mit der nächsten Transfer-Ansage!