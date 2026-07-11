Dynamo siegt auch gegen Kassel und Sportboss Gonther macht die nächste Transfer-Ansage
Großenhain - Die Reise durchs Dynamoland ist beendet. Nach Bautzen und Neustadt/Spree machte Dynamo Dresden nun in Großenhain Station, spielte dort vor 3500 Zuschauern in der ausverkauften Jahnkampfbahn gegen Südwest-Regionalligist Hessen Kassel und gewann die Partie mit 4:0 (1:0).
"Wir wissen ja, dass es Dynamo-Fans nicht nur in der Stadt gibt, sondern vor allem im Umland. Damit wollten wir auch 'Danke' sagen für die Unterstützung. Schön, dass es solche Spiele gibt", sagte Dynamos Sportchef Sören Gonther (39) zur Pause über die Reise durchs dynamische Einzugsgebiet. Er wechselte im Winter von Kassel nach Dresden, das Spiel gehört zu seinem Abschied vom KSV dazu.
Und sein Ex-Verein präsentierte sich als kernige Truppe, die ordentlich Gegenwehr leistete. Vor allem die ersten Minuten gehörten Kassel, ab Spielminute zehn übernahm Dynamo das Kommando, wurde in der intensiven Partie aber erst in den letzten Minuten der ersten Hälfte zwingend.
Nach einem langen Ball von Rückkehrer Thomas Keller legte Niklas Hauptmann auf Nachwuchsmann Nico Künzel ab, der zum 1:0 (38.) ins leere Tor traf.
Dynamo Dresden: Sportboss Sören Gonther mit der nächsten Transfer-Ansage!
Zur Pause wechselte Dynamo komplett durch. Lange Zeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel - mit leichten Vorteilen für Dresden. Die SGD hatte auch die klareren Chancen. Eine nutzte Jonas Oehmichen zum 2:0 (73.). Nach einem Doppelpass mit Niklas Remus schob er ein. Den Deckel auf die Partie machten Kaan Inanoglu (87.) und Remus (89.).
In der Halbzeitpause bestätigte Gonther auch, dass der Keller-Transfer nicht das Ende der Aktivitäten war. "Wir werden noch ein, zwei Dinge anschieben", erklärte er.
Ist bei diesen ein, zwei Dingen auch Vladimir Lucic dabei? "Ich kann kein Serbisch", antwortete er lachend und mit einem Augenzwinkern. Der Mann von Roter Stern Belgrad soll nach TAG24-Infos im Anflug sein und mit ins Camp nach Windischgarsten fahren.
Die Euphorie, die jetzt durch die bisherigen Transfers entstanden ist, will Gonther mitnehmen, ohne abzuheben.
"Wir werden so etwas von mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben. Unser Ziel ist, dass wir uns in der 2. Bundesliga etablieren. Das heißt fürs Erste den erneuten Klassenerhalt im Wissen, das zweite Jahr ist immer das schwerste."
Titelfoto: Bildmontage: SG Dynamo Dresden, Lutz Hentschel